Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 20-21 мая

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Веселые уроки" Сахалинский театр кукол 20-21 мая в 11.00 (5+) Как здорово, когда школа это праздник, когда вместо строгих учителей уроки проводят забавные клоуны, которые не ставят двоек, не делают замечаний, а наоборот – разрешают смеяться, шутить, поют веселые песни и рассказывают смешные истории, когда звонка на очередной урок ждёшь с радостью и нетерпением. Всех, кто хочет оказаться в школе хорошего настроения, мы ждём на спектакль. Спектакль "Вода" Сахалинский театр кукол 20-21 мая в 10.00 и 12.00 (1+) «Вода» играется почти без слов, на эмоциях, образах и тактильных ощущениях. Это рассказ о морях, кораблях и океанских жителях. Главный герой – вода, но дети и родители не просто зрители, они участники всех событий. В спектакле запросто можно попасть под проливной дождь, прогуляться по горам и найти сокровища! Спектакль для детей от 10 месяцев. Внимание! С собой необходимо иметь запасную обувь, а для ребенка запасную обувь и запасную одежду. В спектакле используется вода!

СОБЫТИЯ Отчетный концерт ансамбля эстрадного танца "Сирин" Дом Культуры "Родина" 21 мая, 11.00 Ансамбль «Сирин» лауреат и дипломант всех Областных фестивалей-конкурсов по народному танцу, современной хореографии, балетмейстерских работ и малых форм. Стоимость билета - 250. Телефон для справок: 8-924 281-20-88. Животные тайги Сахалинский зооботанический парк 21 мая, 12.00 Тема «Жители тайги» знакома по учебникам и кажется на первый взгляд простой, но скучно не будет! Череда познавательно-развлекательных мероприятий, в которой игры переходят в викторины, а загадки сопровождаются веселым саундтреком не оставит никого равнодушным. Таежный аква-грим для всех желающих! Мастер-класс "Коробочка идей" Дом культуры "Родина" 20 мая, 12.00 Телефон для справок: 431148 Вас научат делать подарки и украшения для дома своими руками. Поделки их джутовых ниток, панно из солёного теста, декупаж и другие интересные темы никого не оставят равнодушными. Велоквест "Эпоха Карафуто" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 20 мая, 12.00 В Велоквесте могут принимать участие команды состоящие из 2-3 человек, это командное состязание, также принимаются заявки от одиночек (сделаем из одиночек команду, либо добавим к другим ребятам в команду) Участие в велоквесте лиц моложе 16 лет не допускается. Мастер-класс "Сёдо - искусство каллиграфии" Сахалинская областная универсальная научная библиотека 20 мая, 13.00 Телефон для справок: 45-25-47. Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 20-21 мая, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Майские выходные для детей ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" 28 мая, 15.00 Парк развлечений ИграMix приглашает на майские выходные: 28 мая – Конкурс рисунков любимых героев. Начало - 15.00. Необходима предварительная запись по телефону: 708-825. Мастер-класс "Сладкий букет из конфет" Сахалинский Музей Медведя ТРК Сити Молл, 5 этаж 20-21 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00 Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 20-21 мая, с 11.00 Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-классы по аргентинскому танго 12-22 мая в Южно-Сахалинске пройдет серия мастер-классов по аргентинскому танго с одним из лучших танго-педагогов России Мариной Игнатенковой (Санкт-Петербург). Приглашаются все желающие! Вы сделаете свои первые шаги в танго под руководством опытного мастера и на собственном опыте прочувствуете волнующую атмосферу этого танца! Вы поймете, почему популярность танго во всем мире постоянно растет! Курс рассчитан на начинающих с нуля. Далее обучение можно будет продолжить с местными преподавателями. - занятия в вечернее время в будни, в выходные - днем; - адреса залов: ул. Горького, 25, пр. Победы, 6в, Южно-Сахалинск; - мы ждем вас, даже если вы никогда не танцевали! - можно приходить без пары - вы гарантированно потанцуете с партнером/партнершей; - возраст и физическая подготовка значения не имеют! Организатор - школа-клуб аргентинского танго "Las noches de tango", Южно-Сахалинск. Телефон: 29-95-13. Лежбище сивучей Общественная организация "Адреналин" ул. Ленина, д. 239-В, кв 47, Телефон для справок: 8-914-746-12-68 20, 27 мая Уникальное природное явление – лежбище сивучей в черте города – есть всего в трех точках мир — в Невельске, на Камчатке и в Сиэтле (США). Уличная фотография. Авторский подход Туристско-краеведческий клуб "Бумеранг" ул. Сахалинская, 25а 20-21 мая Известный российский фотограф Вивиан Дель Рио даст сахалинцам мастер-класс по фотографии - «Уличная фотография. Авторский подход». По окончанию уроков участники узнают нюансы уличной фотографии, отработают полученные знания на практике, разберут и проанализируют съемку вместе с учителем. Лекторий к выставке из Ясной Поляны Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 20-21 мая, 17.00 В рамках выставки экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" в литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" продолжает свою работу лекторий. 20 мая, 17.00 - Л.Н. Толстой на полотнах великих художников 21 мая, 17.00 - Чехов и Толстой Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 20-21 мая и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597. Малыш Гарик Зооботанический парк 20-21 мая, с 10.00 (0+) Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике. Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 21 мая, в 12.00 (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 20 мая, с 11.00-16.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 20 мая: 11.00 - "Христоф Гроот и Елизаветинское время. Часть I. Гроот – гофмалер Елизаветы Петровны". 12.00 - "Христоф Гроот и Елизаветинское время. Часть II. Искусство Елизаветинского времени". 14.00 - "Ограды Летнего сада". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 - "Русский музей в XXI веке". Просмотр для посетителей музея бесплатный. Всей семьёй в библиотеку Сахалинская областная универсальная научная библиотека 20 мая, 12.00 В рамках проекта "Всей семьёй в библиотеку" в библиотеке состоится семинар-тренинг "Развитие ребёнка со вкусом" профессионального психолога Анны Умрихиной. В современное время многие родители сталкиваются с проблемами воспитания своего ребёнка. Анна Умрихина поможет молодым родителям найти ответы на волнующие их вопросы. В рамках мероприятия специалисты СахОУНБ проведут с вашими детьми мастер-классы и интерактивные занятия. Вход свободный. Запись по телефону 45-25-28. Мастер-класс "Панно из пуговиц" Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль", 3 этаж Предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49 21 мая, в 17.30 (5+) Пуговицы – уникальный материал для полета фантазии взрослых и детей. Они есть в каждом доме и в большом количестве, при этом столь разнообразные по фактуре, цвету и форме. Предлагаем пофантазировать, создать стильную и забавную аппликацию. Пуговицы могут стать прекрасным тренажером, с помощью которого, можно развивать мелкую моторику, изучать базовые понятия о цвете, величине и навыки простейшего счета. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 20-21 мая Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 20-21 мая и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Экстремальный забег "Сахалинский рубеж" Аэродром Пушистый 20 мая (16+) Экстремальный забег "Сахалинский рубеж" — это бег по пятикилометровой полосе препятствий. ЦТВС проводит его совместно с командованием Восточного военного округа и 68 армейского корпуса при поддержке правительства Сахалинской области, общественной организации "Крылья Сахалина", администрации Корсаковского городского округа. В прошлом трассу пробежали больше 400 человек. 20 мая организаторы обещают еще больше интересных этапов разной сложности. Все они будут ориентированы на командное взаимодействие. Финиш команды будет засчитываться только по прибытию на конечную точку всех ее участников.

Кубок Сахалинской области по армрестлингу Политехнический колледж СахГУ ул. Максима Горького, д. 26 (акт. зал) 21 мая, в 10.00 (16+) Сахалинская Ассоциация Армспорта и спортивный клуб "Атлет" совместно с Министерством спорта и молодёжной политики Сахалинской области приглашают всех желающих принять участие в соревнованиях, проявить свои физические способности и реализовать свой потенциал. Продемонстрировать отношение к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Весовые категории: 60кг. 70кг. 80кг. 90кг. 100кг. +100кг. Взвешивание и регистрация в 10.00. Справки по телефону: 8-962-119-79-13, 8-914-758-58-87. День массового футбола 20 мая в 60 регионах страны пройдет всероссийский фестиваль "День массового футбола". В этом году он впервые придет на Сахалин. Сразу на нескольких площадках областного центра, а также Анивском и Корсаковском районах пройдут футбольные встречи. Центральной площадкой фестиваля станет стадион "Спартак" (улица Горького, 7), именно там в 11.00 начнется торжественное открытие "Дня массового футбола". В программе запланированы показательное выступление воспитанников ОГАУ "ФК "Сахалин", мастер-класс от профессиональной футбольной команды, концертные номера от творческих коллективов области, а также товарищеские встречи команд любителей вне зависимости от возраста и пола. На спортивной площадке школы №8 Южно-Сахалинска пройдут соревнования по футболу среди любителей в формате 8*8. Начало в 11.00. На стадионе южно-сахалинской школы №3 пройдет товарищеский турнир ветеранов спорта, начало также в 11.00. Праздник футбола состоится также и в Троицком. В 12.00 на территории детского дома пройдет товарищеская встреча между воспитанниками учреждения. В 13.00 в спортивно-развлекательном центре "Олимпия Парк" пройдут товарищеские встречи между командами детей 2007-2008 годов рождения и игра по мини-футболу среди дошкольников. Победители и призеры соревнований в рамках всероссийского фестиваля будут награждены кубками, медалями и дипломами министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, участники получат сладкие призы и сертификаты. Чемпионат Сахалинской области по мотокроссу Аэродром Пушистый 21 мая, в 11.00 (16+) Около сотни профессиональных спортсменов из различных муниципальных образований соберутся на трассе в Корсаковском районе (трасса находится по дороге на аэродром "Пушистый", не доезжая ВПП). В нынешнем году гонщиков и зрителей ждет несколько нововведений. Появятся интересные трамплины, сложные препятствия, но главное — изменится состояние самой трассы, грунт на ней впервые будет рыхлый, как на дальневосточных состязаниях. Это поможет сахалинцам привыкнуть к условиям серьезных соревнований. Состязания проходят на мотоциклах пяти классов мощностью 50, 65, 85, 125 и 250 кубических сантиметров. Помимо этого, отдельно выступят новички данного вида спорта и уже опытные, прожженные ветераны островного региона. Таким образом, возрастной ценз участников варьируется в промежутке от 5 до 70 лет. Российский Азимут 2017 Площадь Славы 21 мая, 11.45 21 мая в Южно-Сахалинске состоятся Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Центральный старт в островной столице состоится на площади Славы в 12.00. Торжественная церемония открытия соревнований в 11.45 часов. Состязания будут проводиться среди спортсменов восьми возрастных групп. Мальчикам 12 лет и младше будет предложено отыскать 7 контрольных пунктов, в свою очередь, девочкам этого же возраста предстоит найти 6 КП (контрольные пункты). Победители и призеры в каждой возрастной категории будут награждены медалями и дипломами минспорта России. Победителям соревнований вручаются памятные призы. "Сахалин" - "Иртыш" Стадион "Спартак" 21 мая, 19.00 21 мая на стадионе "Спартак" состоится матч 21 тура Фонбет-Первенства России среди клубов ПФЛ зоны "Восток", в котором встретятся "Сахалин" и омский "Иртыш". Не пропусти предпоследнюю домашнюю игру сезона островного клуба! Поддержи любимую команду!

ВЫСТАВКИ

Выставка И Чоль Су "В поисках гармонии" Сахалинский областной государственный художественный музей 20-21 мая и каждый день до 6 июня, кроме понедельника Выставка графических работ И Чоль Су, получившего широкое признание по всему миру, впервые будет представлена российскому зрителю. Художник через философию буддизма напоминает нам о том, что нельзя забывать сегодня, что человек – только часть биоценоза и достичь гармонии можно благодаря объединению с другими людьми. Выставка " Крест - святыня драгоценная" Сахалинский областной краеведческий музей 20-21 мая и каждые день, кроме понедельника, до 28 мая, в 10.00. Выставка посвящена исторической символике, а также типологии и бытованию нагрудных крестов у православных мирян России, в различных этнокультурных традициях. На выставке представлены образцы крестечного дела XII?XXI вв., предметы быта, костюмы. Справки по телефону: 72-75-55

Выставка "Когда не можешь не писать…" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 20-21 мая и каждый день до 28 мая, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+) Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя. Выставка "Сахалин в цвете" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 20-21 мая и каждый день, кроме понедельника до 19 июня (6+) Выставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области памяти и легендарного сахалинского фотографа. На выставке "Сахалин в цвете" можно увидеть красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера Сахалина. Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 20-21 мая и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза». Выставка работ Олега Носырева "Впечатление" Бизнес-центр "Сфера" 20-21 мая и каждый день до 17 июня Вход свободный. Выставка "Магия тела" Арт-галерея "Сахалин" Дом Торговли, 2 этаж 20-21 мая, до 30 мая (18+) Полотна сахалинских художников объединила тема красоты пластики женского тела. Галерея представляет работы четырех авторов. Тема Ню – это проверка на профессионализм художника, самый сложный жанр. Изобразить образ, наполнить его идеей, изобразить не просто обнаженную модель, но и создать сюжетную линию очень не просто.

Сахалинский областной государственный художественный музей 20-21 мая и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

20-21 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Живые тропические бабочки

Областной краеведческий музей 20-21 мая, с 10.00 до 6 июня (0+) В краеведческом музее можно наблюдать редкие виды бабочек в свободном полете, а также увидеть их рождение. Экспозиция захватывает с первого взгляда, дарит ощущение яркости жизни, полета и теплоты. Посещение только по предварительной записи, телефону: 8–914–766–29–00. Выставка "Образы любви и вдохновения" Сахалинский областной художественной музей 20-21 мая и каждый день, кроме понедельника, с 10.00 На выставке представлены произведения живописи, графики, скульптуры, экслибриса, декоративно-прикладного искусства из фондов Сахалинского областного художественного музея: иллюстрации к произведениям, тематические композиции, портреты поэта, пейзажи пушкинских мест, статуэтки героев его произведений, выполненные художниками 20 века.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 20-21 мая и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 20-21 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 20-21 мая и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Русский эскиз" Центральная городская библиотека им. О.П. Кузнецова 20-21 мая (до 24 мая) На выставке представлены работы сахалинской мастерицы Василисы Ким. Это не этнический костюм в чистом виде, а костюм-образ, стилизация, что, впрочем, никак не сказывается на эстетической ценности платьев сказочной бело-золотой, красно-желто-голубой и прочих нежных и жизнерадостных расцветок, ярких сарафанов, вышитых сверкающим бисером кокошников. "Праздник красоты, таланта и труда", "фея с золотыми руками", "волшебница" — звучит в зале.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ MRDM Project / г. Владивосток Ночной клуб "DUKE"

20 мая, 22.00 (21+) На календаре почти лето, на улице становится тепло, и значит в ночном клубе «Duke» этой ночью будет очень горячо! В эту субботу Вас будет радовать единственный лайв-проект на Дальнем востоке, невероятным образом совмещающий диджей-сет в жанре House с манящими звуками саксофона. DJ Greench (Vladivostok) Ночной клуб "Aura²" 19-20 мая, 23.00 (21+) В эти выходные с нами большой друг, один из любимых ди-джеев Южно-Сахалинска, один из лучших Dj и промоутеров Владивостока – DJ Greench! Резидент: Placebo club, Le Rouge Cafe, BeeBaBo cafe, а так же один из основателей проектов "smartsounds" и "killa combo" которые подарили клаберам города не один десяток вечеринок с такими артистами как Sergey Sanchez, Anton Kubikov, Sergey Sapunov, Nastia Beauty, Push n Pull, Easy Changes, Dmitriy Bobrov, R-Tem, Sunchase, Mendo и многими другими. И он же просто славный компанейский парень с классными татуировками) Tigre De Cristal Party Ночной клуб "Loona" 20 мая, 22.00 (21+) Друзья, не пропустите одно из главных событий уходящей весны – 20 мая впервые на Сахалине только одну ночь на Главном Танцполе Острова – Tigre De Cristal Party – In your wildest dreams! @tigredecristal Хедлайнер этой горячей ночи - ваш любимчик – эпатажный Dj Sherry Brown (Black Cupro). Вас будут ждать очаровательные Tiger Girls, от которых невозможно оторвать взгляд, подарки и призы, главный из которых - поездка на двоих в развлекательный комплекс Tigre De Cristal (tigredecristal.ru) Вход до 00:00 свободный для девушек, после 04:00 свободный для всех. Вам стало интересно? Звони 272-050.