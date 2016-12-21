Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 19-20 ноября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое! Культурные выходные в Южно-Сахалинске!

ТЕАТР

«Мы летели на диване…» - спектакль для космонавтов от 7 до 105 лет! Фантастическая история для всей семьи. Девочки и мальчики, мамы и папы, дедушки и бабушки отправятся в мир воображения, где живут кометы, звезды, инопланетяне и полно сюрпризов!

Вас ждут в Сахалинском театре кукол, 19 ноября в 11.00 и 13.00, а также 20 ноября в 11.00 и 13.00 (7+).

Спектакль "Тестостерон"

"Тестостерон" - пьеса, выполненная в модном жанре "мужского разговора" и напоминающая лучшие образцы творчества Квартета И. Петербургский режиссер Антон Безъязыков и мужская часть труппы Чехов-центра предлагают зрителям подумать над никогда не теряющими актуальность вопросами: что делает мужчину мужчиной? И чем мужской взгляд на взаимоотношения полов отличается от женского?

Смотрите в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова 19 ноября, в 18.00 (16+).

Чехов-центр предлагает зрителям новую встречу с любимыми героями пьесы Антона Павловича Чехова «Вишневый сад» - тем более, что пьеса вековой давности при каждом прочтении обнаруживает удивительные по актуальности смыслы.

Смотрите в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова 20 ноября, в 18.00 (16+).

ВЫСТАВКИ

Владимир Николаевич Старовойтов - известный дальневосточный живописец, график, член Союза художников России, член Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО. Персональные выставки проходили в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Америке, Японии и Корее.

Выставочный проект «Старый Войт «24 года – один день» представляет 20 живописных произведений из фондов Сахалинского областного художественного музея и более 100 графических работ из личного собрания автора.

Познакомиться с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 19 и 20 ноября с 11.00.

Обсидиан – «вулканическое стекло» – сегодня воспринимается как декоративный камень, пригодный для изготовления украшений и поделок, однако в древности люди относились к нему иначе.

На Сахалине и Курильских островах обсидиан в качестве сырья для производства орудий труда стали использовать более 20 тысяч лет назад. Однако до сих пор не было обнаружено ни одного месторождения минерала на этих территориях. Откуда же брали обсидиан древние жители нашего региона и какие орудия труда из него создавали? Узнайте об этом, посетив выставку «"Слезы вулканов". Обсидиан в жизни древнего населения Сахалина и Курильских островов».

Смотрите в Сахалинском областном краеведческом музее, 19 и 20 ноября с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом. Особенно приятно наблюдать за яркими теплолюбивыми созданиями в преддверии зимы.

Выставка проходит в Музее медведя в ТРК «Сити Молл». Здесь вас ждут 19 и 20 ноября с 11.00.

Выставка «Краски Осени»

Арт-галерея «Сахалин» приглашает посетить выставку осенних картин сахалинских художников и насладиться живописной красотой островной области. Здесь представлены работы Степанова Ю.В., КирюхинойН.С., Бянкиной Н.Р., Метельского Ю.Н., Троегубовой Н.В., Потысьевой О., Татиева А.

Выставка проходит в Арт-галерея «Сахалин», расположенной на втором этаже Дома Торговли. Здесь вас ждут 19 и 20 ноября с 11.00.

Выставка "Мелодии души моей" "Мелодии души моей" - так называется персональная выставка картин молодой начинающей художницы Оксаны Домановой. В экспозиции представлено более двадцати удивительных пейзажей малой родины, натюрморты, отличающиеся ярким проявлением индивидуальности автора. Выставку можно посетить 19 и 20 ноября в библиотеке по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 17-Б. Вход свободный.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Совершить увлекательное путешествие в прошлое можно в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 19 и 20 ноября с 10.00.

На выставке представлено около 300 разных советских и немецких кукол и пупсов. Появились они в коллекции разными дорогами: остались с детства, были подарены друзьями и знакомыми. Часть из них была куплена на интернет-аукционах в разных странах (Италии, Германии, Финляндии, США, Канаде, Украине). Украшают экспозицию и предметы кукольного мира: мебель, посуда и другие кукольные принадлежности, а также дополняют выставку манекены в русском костюме, в школьной форме и в свадебном платье.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК "Сити Молл" 12 и 13 ноября с 11.00.



СОБЫТИЯ

19 ноября под крышей самой помпезной площадки нашего острова, впервые в Сахалинской истории состоится музыкальный фестиваль электронной инди-музыки XS Energy Fest. Фестиваль ориентирован на людей, отдающих предпочтение качественной, живой электронной музыке и культурному отдыху в комфортных условиях. Для участия в фестивале XS Energy Fest приглашены топовые артисты нашей культурной столицы, а так же Дальнего Востока, которые уже приобрели популярность на Родине и положительно зарекомендовали себя у западного слушателя. Специальный гость мероприятия – Сергей Булахтин (г. Москва), двукратный чемпион мира по Флейрингу (шоу барменского искусства с элементами жонглирования).

Мероприятие состоится 19 ноября, в отеле «Мега Палас» в 19.00 (18+).

Вход - 600 рублей. По браслетам "XS Energy Fest" бесплатно!

До 00.00 часов девушкам бесплатно!

С 04.00 after-party – free!

Отметить День семьи в музее жителей и гостей города приглашает Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». 19 ноября здесь пройдут мероприятия, которые будут интересны как детям, так и их родителям.

Экскурсия по новой части постоянной экспозиции «Остров Сахалин»: открытый финал» начнется в 11.00. Вы сможете окунуться в атмосферу создания произведений А. П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

Затем – в 12.00 - начнется мастер-класс «Новая жизнь старых вещей». Участники научатся создавать яркие, необычные и практичные изделия из утративших актуальность и внешний вид вещей.

А в 14.00 состоится поисковая программа по экспозиции «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова». Участники познакомятся с экспозицией, отвечая на вопросы и выполняя задания.

Приходите 19 ноября в Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Старт мероприятий – 11.00. Стоимость посещения мероприятия – 100 руб.

В Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет встреча с Дианой Устиновской, которая познакомит с методикой изготовления украшений ручной работы. Мастерица поведает о современных материалах, используемых при создании ярких и необычных дамских и не только украшений. Представит примеры своих декоративных изделий, откроет секреты использования украшений, сочетания их с различными образами.

Вас ждут в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 19 ноября в 16.00. Вход свободный.

Мюзикл-шоу Программа вечера представляет собой лучшие фрагменты и отдельные произведения из легендарных мюзиклов: "Нотр-Дамм де Пари", "Ромео и Джульетта", "Три Мушкетера", "Мамма Миа", "Кабаре", "Призрак оперы", "Граф Монте-Кристо", "Метро", "Норд-Ост" и других. Концерт состоится в ККЗ "Октябрь" 19 ноября в 18.00.

Каждая девчонка, от крохотной до уже юной, мечтает на нее попасть! Интерактивный спектакль с участием любимых фей Винкс перенесет ребенка в атмосферу волшебства, дружбы, веселья, увлекательных приключений и милых подарочков! Обратите внимание, что благодаря новому интерактивному формату юные зрители примут непосредственное участие в спектакле и смогут стать настоящими помощниками любимых героев! Скучать точно не придется!

Вечеринка состоится 19 ноября в ледовом комплексе «Арена Сити», в 18.00 (0+).

20 ноября во всех 85 субъектах Российской Федерации состоится Всероссийский географический диктант. Он пройдет на специально подготовленных площадках в вузах, школах, библиотеках, научных институтах, детских центрах и т.д. Одной из региональных площадок стал Сахалинский государственный университет.

Принять участие в географическом диктанте приглашают всех желающих.

Тестирование пройдет 20 ноября в Административном корпусе СахГУ (в малом зале) по адресу: Коммунистический проспект, 33. Начало мероприятия – 11.00.

Всех участников акции просят иметь с собой пишущие принадлежности.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 962 419 12 92 – Евгения Олеговна.

Восхождение на гору Юноны

Многие приезжали в Пригородное посмотреть на СПГ, на его объемы и масштабы. Многие приезжали посмотреть на море и береговую линию, кекуры и скалы. А вы когда-нибудь смотрели на все это с высоты птичьего полета? Бывал ли кто-нибудь из вас на вершине горы с действительно божественным названием? На вершине, где вкус и запах моря витает в воздухе? Если такое желание появилось, то реализовать его можно 20 ноября вместе с клубом «Адреналин-тур».

Место сбора – площадь Победы. Время – 09.00. Остались вопросы? Тогда звоните: +7 (4242) 25-83-65. Внимание, экскурсия платная!

Лошади, испокон веков ценились людьми за их силу и выносливость. С помощью верных помощников люди смогли передвигаться на дальние расстояния, пахать землю, перевозить тяжести. Для многих народов лошадь стала божеством, другие увековечили ее в песнях, легендах, скульптуре. Быстрая, изящная, грациозная лошадь стала верным другом и соратником человека, на протяжении веков и по сей день.

Сахалинский зооботанический парк приглашает жителей и гостей города на интерактивную программу, в ходе которого у вас будет возможность познакомиться с обитателями зоопарка на интерактивной программе, покормить и погладить резвых подопечных. Заряд знаний и позитива обеспечен.

Приходите в Сахалинский зооботанический сад 20 ноября, в 12.00. Информация по телефонам: 30–37–47, 50–56–26.

Музейный кинозал

Каждую субботу посетители Сахалинского областного художественного музея могут посмотреть видео-фильмы из фонда «Русский музей: виртуальный филиал» и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.

Расписание сеансов на 19 ноября:

«В страну музеев вместе с Фафалей». Сказки о русских художниках. Саврасов – 11.00.

«Акварель». Фильм из цикла "Русский музей – детям – 12.00.

«Братья Чернецовы2. Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея» - 14.00.

Виртуальное путешествие в картину Г. Чернецова «Парад на Царицыном лугу» - 15.00.

Осенний бал

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих окунуться в осеннюю уютную атмосферу и очутиться в эпохе расцвета балов - эпохе Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого. В программе бала танцы, романсы, стихи, драматические отрывки и многое другое.

Дресс-код для дам - вечерние платья полной длины, для кавалеров - костюм, галстук-бабочка или парадная форма. Внести себя в список гостей вы можете по телефонам: 45-25-27, 45-25-28.

Мероприятие состоится 19 ноября в 18.00 Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.

Киноклуб с Беном Чарльзом

Киноклуб с Беном Чарльзом - это дискуссионная площадка для любителей киноискусства и английского языка. Ведущий - преподаватель английского языка Бен Чарльз. В это воскресенье состоится просмотр и обсуждение отрывков из фильма «Перелом» - американо-германский триллер 2007 года режиссера Грегори Хоблита. В главных ролях - Энтони Хопкинс и Райан Гослинг.

Вас ждут в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 ноября в 14.00.

И немного о грустном… 20 ноября с 11.30 до 13.00 на площади Ленина в Южно-Сахалинске состоится акция, посвященная Всемирному Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В ней примут участие школьники, студенты, волонтеры, представители Центра молодежных инициатив, общественники и автошколы. Кроме этого, на организованное отделом ГИБДД УМВД России по Южно-Сахалинску мероприятие приглашаются все желающие.

Как напоминают в группе агитации и пропаганды ОГИБДД Южно-Сахалинска, в каждое третье воскресенье ноября принято чтить память жертв ДТП. Дата отмечается по всему миру с 2005 года, а статус её закреплен специальной резолюцией ООН. Рост количества ДТП статистика отмечает практически во всех государствах мира. Мероприятия, организуемые в этот день, направлены на массовое привлечение внимания к проблеме, напоминанию о необходимости срочного принятия практических мер для снижения уровня смертности на дорогах.

СПОРТ

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега». Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина. Тренировки проводят: мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

На занятия вас ждут 20 ноября в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в 18.00. Место встречи – корабль, расположенный у озера. НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Радио уже почти 100 лет направляет и формирует вкусы народных масс, оставаясь одним из самых почтенных медиа. Времена идут, а главной движущей силой радио остается музыка. И хоть интернет перенял у станций пальму первенства, все же музыкальные вкусы остаются под воздействием частот приемников. Попробуйте «влиться» в радиоволну! В этот уикэнд посетители арт-бара «Нон-Стоп» будут плясать под любимые хиты радиостанций. Присоединяйтесь.

Вечеринка состоится в арт-баре «Нон-Стоп» 19 ноября. Начало - 21.00.

Loona Night

19 ноября отвечать за музыку на танцоле будет резидент Artur Explosе (Msk). Этот человек совсем недавно появился в семье @loona_club, но уже успел завоевать сердца и музыкальные умы нашего острова! А помогать ему будут ди-джеи Miar и Markow, а так же прекрасная AnnyK. Стало интересно? Звони 272-050.

Вечеринка состоится в клубе «Loona» 18-19 ноября.

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

И в завершение представляю вашему вниманию 15 причин полюбить наступающие холода. Ведь каждое время года по-своему прекрасно. Но, пожалуй, ни одно не сравнится по волшебству и красоте с наступающей зимой. Рассмотрим причины, по которым мы каждый раз с нетерпением ждем сказочную зиму.

Зимой так приятно налить себе горячее какао и весь день провести за чтением любимой книги

Счастье зимой — это порция жаркого после прогулки по заснеженной улице

Выходной день под теплым одеялом с фильмами и вкусняшками — обязательная программа зимы

В это время года все за пару часов превращается в сказку

И невозможно не вспомнить детство, когда смотришь на кружащие снежинки

А что может быть лучше катания с горок на ледянке?

Или покорения катка всей семьей?

Зимой близкие люди становятся еще ближе

А разговоры за кружкой глинтвейна — еще теплее

И хочется по-детски верить в то, что все возможно

А еще зима — это время вязаных уютных шарфов

И теплых свитеров, и шерстяных носочков

Но, пожалуй, самое главное — это крадущийся на цыпочках Новый год

И ожидание тихого и доброго чуда

Которое обязательно случится. Этой зимой...

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Культурных и активных вам выходных!