Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 18-19 марта

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и новые кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Наследство" Сахалинский театральный центр им. А.П. Чехова 18 марта, 18.00 (16+) После смерти главы семейства между наследниками разгорается спор: кому достанется семейное дело? Впрочем, это не единственный, а, может, и не главный вопрос, который возникнет у зрителей этого спектакля. Спектакль "Вишневый сад" Сахалинский театральный центр им. А.П. Чехова 19 марта, 18.00 (16+) Помещица Любовь Раневская - воплощение старого русского дворянства. Она непрактична, сентиментальна, живет исключительно чувственными ощущениями. На смену таким, как она, идет поколение прагматичных и упрямых дельцов Лопахиных. Спасти вишневый сад Раневской невозможно - как невозможно остановить само время и начало новой жизни. Вот только будет ли эта жизнь лучше прежней? Спектакль "Лесная музыка" Сахалинский театр кукол 18-19 марта, в 13.00 (3+) В одной сказочной стране среди самых высоких гор, в местах, где обитают эльфы и говорящие деревья, жил чудесный лес. Он был и вправду чудесный, потому что был хранителем лунной мелодии. Каждый раз после заката солнца в нём просыпались волшебные существа, и всё в округе наполнялось магическими звуками. А как только на небе появлялась её величество луна, звуки превращались в лунную мелодию. И так каждую ночь. Мелодия звучала в лесу до самого рассвета…

СОБЫТИЯ Концерт Александра Розенбаума Конгресс-холл "Столица" 18 марта, 19.00 (16+) Дали б мне один лишь день на земле, Дали б мне прожить его, как хочу, И я собрал бы всех, кто хочет прожить много лет, И я сказал бы им: "Танцуйте, я заплачу, Я заплачу: за музыку - любовью, песней - за смех". И я сказал бы им: "Танцуйте, люди, и я вас вылечу всех». Автора этих строк знают все поклонники авторской песни и просто хорошей музыки. Александр Розенбаум – артист, который не нуждается в представлении. Поэт и композитор уже свыше 25 лет радует нас своим творчеством. Розенбаум сам пишет песни и музыку к ним. За 25 лет артист создал более трехсот песен. Многие из них уже могут считаться классикой – неувядаемый «Вальс-бостон» или «Утиная охота» тому подтверждение. Сам артист гордится этими песнями. Бенефис Станислава Садальского ККЗ "Октябрь" 18 марта, 19.00 (12+) Заслуженный артист России, актёр театра и кино, знаменитый Кирпич из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» Станислав Садальский 18 марта приедет в Южно – Сахалинск с танцами и историями из жизни. Его бенефис под названием «Бомба» состоится на сцене киноконцертного зала «Октябрь». Это уникальный творческий концерт популярного актёра российского и советского кинематографа, а также театральных подмостков. Садальский пообщается со зрителями, расскажет о своих планах, о ролях в кино, споёт и станцует. Турнир по нардам МБОУ СОШ №16 18 марта, в 10.30 Организаторы напоминают, что для участия в турнире не обязательно профессионально играть в нарды. Большая часть игроков всегда состоит из любителей. Именно поэтому шанс проявить себя и занять призовое место есть у каждого. Малыш Гарик Зооботанический парк 18-19 марта, с 10.00 (0+) Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике. Мастер-класс по прикладному творчеству Дом культуры "Родина" 18 марта, в 12.00 (0+) Приглашают всех желающих принять участие в увлекательных мастер-классе по прикладному творчеству. Вас научат делать подарки и украшения для дома своими руками. Детские мероприятия в ИграMix Парк развлечений "ИграМикс" ТРК "Сити молл" 19 марта, 15.00 Парк развлечений ИграMix проводит серию детских мероприятий, приходите все! 19 марта - День счастья, начало в 17.00, необходима предварительная запись по телефону: 708-825. Ярмарка местных производителей и митинг-концерт, проводимый общественными организациями и посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Участок Коммунистического проспекта от улицы Дзержинского до проспекта Мира 18 марта, с 10.00 Гости ярмарки смогут приобрести разнообразную мясную и рыбную продукцию, морские деликатесы, полуфабрикаты, свежую выпечку и готовую кулинарию. Будет организована продажа сладостей, сувениров и воздушных шаров. Международная выставка кошек клуба "Авантаж" Евро-Фит 18-19 марта, с 10.00 (0+) В выставке примут участие около ста породистых кошек. Будут представлены самые разные породы: мейн-кун, манчкин, корниш и девон рексы, сфинксы, британцы и шотландцы, курильский бобтейл, сибирские, ориентальные, тайские, абиссинские, бирманские, экзоты и бенгалы. В гости на Сахалин показать своих животных и получить заветные титулы прилетают с Благовещенска, с Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Мастер-классы по японской кухне для детей Детское пространство "Море" 18-19 марта, в 14.00 (6+) На занятии ребята приготовят несколько видов роллов, узнают секреты японской кухни от шеф-повара суши-бара и проявят свои творческие способности. Запись по телефону: 44-55-63. Мастер-класс по безопасному и квалифицированному обращению с пневматическим оружием Детское пространство "Море" 18 марта, в 11.00 и 12.00 (9+) Мастер-класс по безопасному и квалифицированному обращению с пневматическим оружием по версии Федерации практической стрельбы России. Обучение меткости стрельбы из пневматического оружия. Развитие навыков обращения с оружием. Занятия проводит член Федерации практической стрельбы России. Запись по телефону: 44-55-63. Мастер-класс "Гуашевый завтрак" Детское пространство "Море" 18 марта, в 10.00 (16+) Не держали кисточки в руках со времен школьной скамьи? Это совершенно ничего не значит! Уроки рисования гуашью будут отличным стартом для познания мира искусства с нуля. Уровень подготовки значения не имеет, здесь научат рисовать с нуля! Запись по телефону: 44-55-63. Мастер-класс по созданию планера своими руками Детское пространство "Море" 19 марта, в 12.00 (8+) Занятие ведёт преподаватель группы авиамоделирования. Проектирование, сборка, запуск. Запись по телефону: 44-55-63. Мастер-класс для мам с малышами Детское пространство "Море" 19 марта, в 12.00 (0+) Вас научат делать фетровое панно -? липучки, пуговицы, кнопки, молнии - все направлено на развитие мелкой моторики деток. Запись по телефону: 44-55-63. Мастер-класс по росписи имбирных человечков Детское пространство "Море" 19 марта, в 15.30 (5+) Ребята проявят творчество, фантазию, а также унесут домой 5 пряничков для чаепития. Запись по телефону: 44-55-63. Занятие по лепке из глины для детей Детское пространство "Море" 19 марта, в 10.00 (2+) Занятия лепкой чрезвычайно полезны для детей: развивается моторика пальцев, образное мышление, воображение. Запись по телефону: 44-55-63. Завтрак с психологом Детское пространство "Море" 19 марта, в 10.00 (16+) Тема встречи - "Управление эмоциями, или как не пилить и не срываться". - Что делать с эмоциями? - Как возвращать себе спокойное состояние. - Как наши эмоции влияют на мужчин. - Вся правда о разнице в эмоциональной сфере женщин и мужчин. - Что должна делать женщина с эмоциями мужчины. - Что делать,если муж раздражен и несдержан. - Действующие техники работы с эмоциями. - Почему мужчины не терпят женских слез. ...и многое другое За чашечкой кофе вы познакомитесь с женским, семейным психологом, основателем психологического центра "Все краски жизни" Натальей Рогачёвой, обсудите актуальные темы и зададите беспокоящие вопросы. Запись по телефону: 44-55-63. Квест-турнир "Остаться в живых" Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль", 3 этаж 19 марта, 17.30 (11+) 2016. Японские радары засекли НЛО над необитаемым островком. Исследователи пропали. В составе военной экспедиции вы отправитесь на остров... Удастся ли вам вступить в контакт с пришельцами? Или хотя бы выжить на этом клочке земли? Жанр: командное выживание на острове, угроза инопланетного вторжения, присутствуют элементы Майнкрафта и Энгри Бёрдз. Для взрослых и детей старше 11 лет. Экскурсионный день в рамках выставки "Мгновения поиска" Музей книги А.А Чехова "Остров Сахалин" 19 марта, (8+) Посетители узнают об истории предметов выставки, каждый из которых хранит память о воевавших на Сахалине и Курилах людях. Например, обнаруженные котелки с именами — не просто куски металла, а редкие экспонаты, способные пролить свет на судьбы не вернувшихся с фронта солдат и офицеров. Элементы экипировки, фрагменты вооружения и другие экспонаты помогают узнать новые сведения о боевых действиях на Южном Сахалине и острове Шумшу в 1945 году. Вход свободный. Лекторий к выставке из Ясной Поляны Музей книги Чехова "Остров Сахалин" 18-19 марта и каждый день до 31 марта (кроме понедельника), (16+). Начало мероприятий в 18.00 (будни) и 17.00 (выходные дни). В рамках выставки экспонатов из музея?усадьбы "Ясная Поляна" в литературно?художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" начинает работу лекторий. В первый весенний месяц южносахалинцы и гости города могут прослушать следующие лекции: - "Мифы о Толстом"; - "Чехов и Толстой"; - "Душечка" — любимый рассказ Л.Н. Толстого"; - "Анна Каренина": разум и чувства по Л.Н. Толстому"; - "Последний роман Л.Н. Толстого". "Воскресение"; - "Л.Н. Толстой на полотнах великих художников". Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 19 марта, в 11.00 (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Всероссийская Юниор-лига КВН 2017 Центральный дом культуры г. Холмска 19 марта, в 14.00 (16+) 19 марта в 14:00 в ЦДК Холмска состоятся областные полуфинальные игры Всероссийской Юниор-лиги КВН 2017 года, посвященные Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В играх примут участие команды КВН из Охинского, Анивского, Долинского, Холмского районов и Южно-Сахалинска. Мастер-класс "Роспись по дереву и керамике" Сахалинский Музей Медведя 18-19 марта и каждую субботу и воскресение. Необходима предварительная запись. Телефон для справок: 26-05-97 Приходите на творческие занятия и проводите время со своими детьми с пользой. Здесь есть много керамических и деревянных фигур, которые ваш ребенок может сам раскрасить и воплотить в них все свои творческие порывы! Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя 18-19 марта и каждую субботу и воскресение. Необходима предварительная запись. Телефон для справок: 26-05-97 Гончарное дело, это отличная альтернатива пластилину и другим творческим занятиям. У участников мастер-класса будет настоящая возможность своими руками создать уникальное и неповторимое изделие. Процесс творчества может помочь раскрыть свой потенциал и получить новые знания. В наших мастерских вы можете постичь все тонкости работы на гончарном круге. А самое приятное, что выполненные работы вы возьмете с собой на память. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 18-19 марта Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский областной художественный музей

18 марта и каждую субботу, с 11.00 до 16.00.

Расписание сеансов на 11 марта:

"В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Росси. – 11.00. "Константин Сомов". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям" - 12.00. "Портрет на фоне пейзажа". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея" - 14.00. "Владимир Татлин. Конструктивисты. Опыты для будущего" - 15.00. Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 18-19 марта и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ Far East Cup 2017 СТК "Горный воздух" 16-27 марта В прошлом году в международных соревнований по горным лыжам на Сахалине приняли участие более 120 спортсменов из 7 стран мира. Спортсмены из Японии, Кореи, Чехии, Финляндии, Словении, Монголии и, конечно, России состязались в дисциплине слалом. Социальный фитнес на лыжах

18-19 марта в 11.00 состоятся занятия на беговых лыжах.

Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Желающим присоединится к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка - одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра, влаги и выводить пот наружу (куртка с капюшоном и штаны или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.

Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия (ул. Горького 7/1). Подробную информацию можно узнать по телефону: 49-77-88 (Ксения).

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Мама, отведи меня в детство…" Сахалинский областной краеведческий музей 18-19 марта и каждый день до 10 апреля, кроме понедельника (0+) На выставке представлены более 200 игрушек разных периодов, уводящих в мир детства и знакомящих с историей игрушки, бытовавшей на Сахалине. Игрушки — важнейшее средство воспитания детей. Первые игрушки появились еще в первобытном обществе и на протяжении всего своего существования преобразовывались и меняли свое назначение. Игрушки были всегда, но были ли они такими же? Ответ на этот вопрос можно найти в музеях. Многие музеи хранят в своих коллекциях игрушки разных времен. Внушительную коллекцию игрушек — около 500 предметов — хранит и краеведческий музей. Выставка-конкурс "Знакомая незнакомка" Сахалинский областной краеведческий музей 18-19 марта В конкурсе участвуют 79 фотографий от 25 семей. Фотографии представлены в шести номинациях: - «Нежность»; - «Давным-давно»; - «В ожидании…»; - «Моя доченька»; - «Сестрички-невелички»; - «Тепло твоих рук». За понравившуюся фотографию (фотографии) можно голосовать в музее и на сайте музея до 26 марта 2017 года. Награждение победителей состоится 31 марта 2017 года.

Выставка "Когда не можешь не писать…" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 18-19 марта и каждый день до 28 мая, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+) Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя. Выставка заварных чайников "Чайники разных стран и народов" Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 18-19 марта и каждый день до 5 апреля, кроме понедельника и вторника, с 11.00. В экспозиции представлено более 60 чайников из керамики , фаянса, фарфора, стекла и металла, уникальных по стилю и характеру изделий. Их можно использовать по назначению или просто любоваться. Коллекция заварных чайников представлена Юлией Вятржик. Приходите, смотрите, удивляйтесь! Выставка "Мгновения поиска…" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 18-19 марта и каждый день до 16 апреля, кроме понедельника (6+) На выставке представлены современные фотографии находок с мест, где проходили военные действия, например с о. Шумшу и Смирныховского р-на, где шли особо тяжкие сражения во время Курильской десантной и Южно-Сахалинской наступательной операций. Снимки показывают трудности и радостные моменты поисковых мероприятий, красоту природы тех мест, где проходили поиски, а также людей, посвятивших свою жизнь важной и благородной работе. Автор большинства фотографий – Алексей Охрименко. Выставка "Великое в малом: символика жанра "цветы и птицы" Сахалинский областной художественный музей 18-19 марта и каждый день, кроме понедельника, с 10.00. Выставка представляет коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Выставка художественных фотографий "Гималаи. Тибет" Сахалинский областной художественный музей 18-19 марта и каждый день, кроме понедельника, до 16 апреля с 10.00. В экспозиции представлено 92 фотографии, сделанных во время высокогорных экспедиций по Гималаям и Тибетскому нагорью за двенадцать лет. Задача экспозиции – дать посетителям наиболее полное представление об уникальном регионе планеты. На снимках пейзажи горных массивов, панорамы городов Катманду и Лхаса, улочки отдаленных селений. Фото жителей Тибета, Непала, королевства Ло, сделанные в моменты труда и отдыха, дают зрителю представление о жизни высокогорных народов, обычаях и традициях, культуре. Несомненным украшением выставки являются снимки, на которых запечатлены пещеры отшельников вдоль отдаленных горных троп, древние монастыри и улицы города Ло Монтанг – столицы королевства Ло. Выставка "Кино и жизнь" Бизнес-центр "Сфера" 18-19 марта до 29 марта Герои проекта - молодые постояльцы Южно-Сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов: Вика Сенива, Андрей Казачков, Володя Мартемьянов, Кристина Новикова, Олеся Гриб, Наташа Зоркова, Маша Степанищева, Оксана Тарасова, Света Зыкова, Женя Дугушкин, Люба Кривонос, Лена Власихина, Игорь Сироткин, Наташа Поровозина. Выставка "Магия тела" Арт-галерея "Сахалин" Дом Торговли, 2 этаж 18-19 марта, до 30 мая (18+) Полотна сахалинских художников объединила тема красоты пластики женского тела. Галерея представляет работы четырех авторов. Тема Ню – это проверка на профессионализм художника, самый сложный жанр. Изобразить образ, наполнить его идеей, изобразить не просто обнаженную модель, но и создать сюжетную линию очень не просто.

Сахалинский областной государственный художественный музей 18-19 марта и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

18-19 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 18-19 марта и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 18-19 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 18-19 марта и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕСНАБЕЗСНА Ночной клуб Duke 18 марта, 22.00 (18+) В этот week–end во всём мире отмечают День Сна! В среднем, каждый человек проводит во сне треть своей жизни. Так давайте же НЕ СПАТЬ вместе с нами! Стройные ножки Бар "Нон-стоп" 17-18 марта, 21.00 В грядущие выходные особым вниманием в баре "Нон-Стоп" пользуются дамы. Со стройными ножками. Которые, чтобы ножки было видно, не пожалели их в мороз и холод ради красоты!