Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 18-19 февраля

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Конкурсы снежных фигур и новые кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Лесные художники" Сахалинский театр кукол 19 февраля, 11.00, 12.00 и 13.00 Спектакль создан в рамках проекта «Театр в ладошке». Спектакль "Танабата" Сахалинский театр кукол 18-19 февраля, 18.00 Спектакль «Танабата» — оригинальное видение старинной японской легенды о любви. Выразительная сценография, завораживающие световые эффекты, слаженный актерский ансамбль погружает зрителя в таинственную и загадочную атмосферу востока, помогают лучше понять традиции и поэзию страны восходящего солнца. Спектакль "Боинг-Боинг" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 19 февраля, 18.00. Пьеса «Боинг-Боинг» — легенда французского театра прошлого века. Она вошла в книгу рекордов Гиннеса, поставлена в 60-ти странах мира. «Боинг-Боинг» - комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех невест. Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям… Спектакль "Клочки по закоулочкам" Сахалинский театр кукол 19 февраля, 11.00 Известная история про Лису и Зайца, пересказанная Григорием Остером и поставленная режиссёром Александром Агеевым, легко и без затей расскажет ребятам о предательстве и дружбе, подлости и смелости. А яркие декорации, придуманные Леонидом Всеволодским, погрузят маленьких зрителей в настоящую сказку. Спектакль "Прекрасное далеко" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 18 февраля, 18.00. Тонкая лиричная история о жизни и смерти, о вечных поисках человеческой души. Все действующие лица пьесы – ангелы, мечтающие вернуться обратно в жизнь – далекую и прекрасную. Герои проходят долгий путь прежде, чем понять, что самое ценное – это то, что происходит с человеком здесь и сейчас, и пока человек жив – он свободен, а, стало быть, счастлив. Только вот понимание этого приходит в тот момент, когда земной путь заканчивается и, казалось бы, уже ничего нельзя изменить…

СОБЫТИЯ Поляна любви Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина 18 февраля, 12.00. Приходите выразить свои нежные чувства посредством снежных фигур. Если же не уверенны в своем мастерстве, приходите просто посмотреть, как будут лепить другие. Приветствуются и группы поддержки участников конкурса. Конкурс снежных фигур в честь Всемирного дня китов Городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (сбор за станцией детской железной дороги) 19 февраля, 12.00 Справки по телефону: 41-87-13, 76-27-13. Экологический центр «Родник» и его клуб волонтеров «Волонтерская волна - Эко», уже седьмой год проводит акцию, посвященную Всемирному дню защиты морских млекопитающих. 19 февраля состоится конкурс снежных фигур. Для создания снежных фигур китов, тюленей, дельфинов и прочей морской живности понадобятся лопатки, краски, пульверизаторы (можно от бытовой химии). Большие лопаты и ведра будут выдаваться на месте. Желательно одеться потеплее, взять запасные рукавицы, термос с чаем. Авторы всех работ получат в награду призы и грамоты. Мастер-класс "Икебана" Сахалинский областной художественный музей 18 февраля, 12.00 Преподаватели школы икебана Согецу дадут открытый урок, в котором смогут поучаствовать сахалинцы и гости острова, и приоткроют некоторые секреты утонченного искусства икебаны. Зарегистрироваться для участия в мастер-классе можно по телефону: 72-37-38. Участникам необходимо принести по три одинаковых цветка! Мастер-класс "Открытка к 23 февраля" Сахалинский областной художественный музей 18 февраля, 16.00 В процессе мастер-класса участники познакомятся с историей коллажа и известными произведениями художников от Пабло Пикассо до Александра Родченко. Коллажная техника помогает увидеть в предмете то, что на первый взгляд неочевидно и развивает новое видение повседневного окружения. При соблюдении художественных законов создания коллажа и использовании основ построения композиции, вы создадите произведение и сможете забрать его с собой. Коллаж будет выполнен как праздничная открытка к грядущему празднику Дню защитника Отечества 23-го февраля. Чемпионат и Первенство Сахалинской области по ездовому спорту с. Троицкое, Анивский район 19 февраля, 11.30 Программа соревнований: 09.00 - 11.00 - приезд участников соревнований. 10.00 - 11.30 - регистрация участников соревнований, ветеринарный контроль собак, осмотр снаряжения. 11.30 - церемония открытия соревнований. 12.00 -старты участников соревнований. После финиша всех участников - церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников. Голос 5 сезон Конгресс-Холл 19 февраля, 19.00 Только живой звук и живые голоса! Горный воздух-2017 СТК "Горный воздух" 17-18 февраля Программа танцевального фестиваля «Горный воздух-2017» 17 февраля 2017 – ОАУ «СТК «Горный воздух» 19.00 – Танцы на горе: «Снежный флешмоб» на средней площадке ОАУ СТК «Горный воздух» для всех желающих 18 февраля 2017 года – ХОККАЙДО-ЦЕНТР ( зал Event Hall) 11.00-13.00 – показательные соло-выступления, шоу-номера взрослых танцевальных коллективов. 13.00-16.00 – танцевальные мастер-классы 16.00 – конкурс спортивного бального танца среди взрослых. 19 февраля 2017 года – закрытая программа для участников-гостей фестиваля. Экологические дни в музее Сахалинский областной краеведческий музей 18 февраля, 14.00 18 февраля, 14.00. Занятие "Обитатели подводного мира", приурочено Всемирному дню защиты морских млекопитающих (19 февраля). На занятии пройдёт знакомство с морскими млекопитающими Сахалинской области, с особенностями их жизни, местами обитания. 25 февраля. 14.00. Занятие"Бывают мишки бурые, бывают мишки белые" приурочено к Всемирному дню полярного медведя, включает в себя лекцию с демонстрацией слайдов о белых медведях, об их популяции, о статусе охраны этих животных. Так же о бурых медведях – обитающих в Сахалинской области с творческим занятием. Стоимость посещения музея с занятием для 1 чел.– 100 руб. (для детей); 170 руб. (для взрослых). По предварительной записи по телефону 72-75-55. Мастер-класс "Открытка в технике скрапбукинг" Детский клуб "Киндер Пати" (ТЦ "Рояль", 3 этаж) 19 февраля, 18.00 Здесь научат деток изготавливать красивые открытки в интересной и набирающей популярность технике! Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя 18-19 февраля и каждую субботу и воскресение. Необходима предварительная запись. Телефон для справок: 26-05-97 Гончарное дело, это отличная альтернатива пластилину и другим творческим занятиям. У участников мастер-класса будет настоящая возможность своими руками создать уникальное и неповторимое изделие. Процесс творчества может помочь раскрыть свой потенциал и получить новые знания. В наших мастерских вы можете постичь все тонкости работы на гончарном круге. А самое приятное, что выполненные работы вы возьмете с собой на память. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 18-19 февраля Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский областной художественный музей

18 февраля и каждую субботу, с 11.00 до 16.00.

Расписание сеансов на 18 февраля:

"В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Репин. – 11.00. "Рождение картины. От натуры к художественному образу". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям" - 12.00. Илья Репин "Торжественное заседание Государственного совета".Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея" - 14.00. Репин И. "Воскрешение дочери Иаира". Из цикла "История одного шедевра" - 15.00. Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Парк развлечений ИграMix

(ТРК Сити Молл, 5 этаж)

19 февраля, 15.00.

Контакты: 708–825.

Парк развлечений ИграMix приглашает всех весело провести выходные дни! 19 февраля - «Конкурс зимних рисунков». Начало в 15.00.

19 февраля «Зимний бал. Выбираем принца и принцессу вечера» Начало - 17.00. Необходима предварительная запись. Заявки на участие принимаются ежедневно с 12.00 до 20.00 по телефону: 708-825.

Субботний киносеанс в музее Сахалинский областной краеведческий музей 18 февраля, в 17.00 и 18.00. В субботние дни февраля в Сахалинском областном краеведческом музее будут демонстрироваться документальные фильмы, предоставленные Канцелярией в Южно-Сахалинске Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке в рамках Дней корейской культуры в музее. Фильм "ЮНЕСКО Всемирное наследие в Корее" - 17.00. Фильмы "Уникальные традиции и национальные праздники Кореи" (9 мин); "Сеул, город многоцветия" (24 мин); "Корейская кухня – мудрость, выдержанная временем" (24 мин); "Архитектура. В гармонии с природой" (24 мин); "Искусство – автопортрет эпох" (23 мин). - 18.00. Экскурсия выходного дня Сахалинский областной краеведческий музей 19 февраля, 12.00 и 15.00. Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на экскурсию "Коллекции музея", которая будет интересна и взрослым, и детям. Экскурсия расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея. Стоимость посещения музея с экскурсией – 100 руб. (для школьников); 270 руб. (для взрослых) Предварительная запись по телефону: 72–75–55.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 18-19 февраля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ Чемпионат и Первенство Сахалинской области по ездовому спорту с. Троицкое, Анивский район 19 февраля, 11.30 Программа соревнований: 09.00 - 11.00 - Приезд участников соревнований. 10.00 - 11.30 - Регистрация участников соревнований, ветеринарный контроль собак, осмотр снаряжения. 11.30 - Церемония открытия соревнований. 12.00 - Старты участников соревнований. Фестиваль сноуборда и горных лыж для спортсменов с инвалидностью Гора Парковая 18 февраля, 11.00 В состязаниях примут участие от 35 до 40 ребят с ограничениями по здоровью. Специально для них будет выстроена трасса, идентичная слалому-гиганту, только в оптимальном варианте для такой группы занимающихся спортсменов. Волейбол Сахалин, волейбольный центр (ул. Горького, д. 7/1) 18 февраля, 17.00. Профессиональный спортивный клуб "Сахалин" приглашает болельщиков посетить матчи регулярного чемпионата российской Суперлиги по волейболу среди женских команд. В этих играх наши девушки постараются добыть необходимое количество очков, чтобы сохранить на следующий год прописку в элитном дивизионе. Турнир по нардам МБОУ СОШ №16 (ул. Пограничная, 64) 18 февраля, 10.30 Для участия в турнире не обязательно профессионально играть в нарды. Большая часть игроков всегда состоит из любителей. Именно поэтому шанс проявить себя и занять призовое место есть у каждого. Киберспорт Дворец детского и юношеского творчества (Коммунистический пр-т, 20) 19 февраля, 10.00 Победители будут защищать честь региона на ГРАНД ФИНАЛЕ, который пройдет в мае в г. Хабаровск. Борьба будет разворачиваться в трех киберспортивных дисциплинах: DOTA2 (в формате 5х5 и 1х1), Counter-Strike:GO и Hearthstone. Социальный фитнес на лыжах

18-19 февраля в 11.00 состоятся занятия на беговых лыжах.

Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Желающим присоединится к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка - одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра, влаги и выводить пот наружу (куртка с капюшоном и штаны или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.

Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия (ул. Горького 7/1). Подробную информацию можно узнать по телефону: 49-77-88 (Ксения).

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

ВЫСТАВКИ

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

18-19 февраля и каждый день, кроме понедельника, до 20 февраля.

(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Выставка «Сахалин и Курилы в лицах» – проект музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», приуроченный к 70-летию со дня образования Сахалинской области. На ней будут представлены работы в жанре живопись, графика и скульптура. Гости музея увидят портреты и скульптуры людей, посвятивших свою жизнь изучению и развитию островного края с середины XIX века и до наших дней.

Выставка "Красота и значимость обыкновенного..." Сахалинский областной государственный художественный музей 18-19 февраля и каждый день, кроме понедельника, до 23 февраля. Экспозиция представляет собой графические натюрморты из фондов островного музея. Работы охватывают период конца 1950-х – 2000-х годов. Они разнообразны по технике исполнения и сюжетной композиции, но при всей своей непохожести, их объединяет одно – виртуозное владение рисунком. Выставка "Цветы Мугунхва на сахалинской земле" Сахалинский областной краеведческий музей. 18-19 февраля и каждый день с 11.00, кроме понедельника, до 27 февраля. Выставка посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев. На ней представлены подлинные предметы из собрания Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского областного художественного музея, отражающие историю сахалинских корейцев, жизненный уклад, традиции и обычаи. Кроме того, посетители смогут познакомиться с документами и фотографиями из фондов ГИАСО. Выставка заварных чайников "Чайники разных стран и народов" Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 18-19 февраля и каждый день до 5 апреля, кроме понедельника и вторника, с 11.00. В экспозиции представлено более 60 чайников из керамики , фаянса, фарфора, стекла и металла, уникальных по стилю и характеру изделий. Их можно использовать по назначению или просто любоваться. Коллекция заварных чайников представлена Юлией Вятржик. Приходите, смотрите, удивляйтесь! Artsakhalin 2017 Бизнес-центр "Сфера" 18-19 февраля и каждый день до 9 марта. "Artsakhalin 2017" - возможно, это первая выставка абстракций в Сахалинской области. Ее отличия от остальных: особое настроение, гипертрофированный эгоизм участников и то, что они искренне верят в уникальность своих работ. Выставка сахалинских художников Арт-галерея "Сахалин" 18-19 февраля и каждый день до 5 марта. Люди искусства – писатели, художники, композиторы в своих произведениях раскрывают тему родной природы, воспевают ее красоту и неповторимость. Учат любить и беречь окружающий нас мир! Монументальность сурового края и мягкость эмоционального восприятия присуща нашим мастерам живописи и графики. По перевалу к океану… Сахалинский областной художественный музей 18-19 февраля и каждый день, кроме понедельника, до 9 марта, с 10.00. Основная тема произведений Сергея Новоселова – природа и люди северного края. На выставке будет представлено свыше 200 графических произведений из фондов Сахалинского областного художественного музея и мастерской художника с 1970 по 2016 годы.

Сахалинский областной государственный художественный музей 18-19 февраля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

18-19 февраля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 18-19 февраля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 18-19 февраля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 18-19 февраля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Barmen Show Ночной клуб Duke 18 февраля, 22.00 В эту субботу в клубе выступит один из лучших барменов России - Александр Гостиловский ( г. Санкт-Петербург). В программе: зажигательное флейринг-шоу, самые вкусные и оригинальные коктейли! Night of Lovers Club Loona 17-18 февраля 17-18 февраля Club Loona откроет свои двери для всех Влюбленных Романтиков и Вы окунетесь в мир любовных историй! Две ночи ярких музыкальных воспоминаний от резидентов клуба! Стало интересно? Звони 272-050. Группа Chubby Cheeks Бар "Анжело" 18 февраля, 21.00 В эту субботу в баре Angelo's для вас - выступление CHUBBY CHEKS!