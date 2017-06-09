Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 17-18 июня

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Спектакль "Лесная музыка"
Сахалинский театр кукол
17-18 июня в 10.00 и 12.00 (3+)
В одной сказочной стране среди самых высоких гор, в местах, где обитают эльфы и говорящие деревья, жил чудесный лес. Он был и вправду чудесный, потому что был хранителем лунной мелодии. Каждый раз после заката солнца в нём просыпались волшебные существа, и всё в округе наполнялось магическими звуками. А как только на небе появлялась её величество луна, звуки превращались в лунную мелодию. И так каждую ночь. Мелодия звучала в лесу до самого рассвета…
САХАЛИНСКАЯ РАМПА
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова
17-18 июня, 15.00, 18.00, 20.00 (16+)
Спектакль "Старший сын"
В жизни есть лишь один островок, где всё по-настоящему. Это место – дом. Твой рай, твоя зона комфорта; место, где течёт простая, понятная, уютная жизнь. А вокруг – хаос.
Спектакль "Черепахи или...?"
Этот спектакль был создан Сайто Аюму на основе 15-минутной пьесы венгерского писателя Фридеша Каринти и впервые поставлен в Саппоро в 1995 году.
Спектакль "Наташина мечта"
Название спектакля вполне отражает его суть. У каждого из нас есть мечты, но вот инструменты для их реализования даны нам не в равном количестве.
СОБЫТИЯ
Молодежный фестиваль "Краски лета-2017"
Молодежная гостиная "Кам' ин"
(улица Поповича, 20а)
18 июня, 14.00
В этот день на придомовой территории у молодежной гостиной "Кам' Ин" (улица Поповича, 20а) развернется увлекательная развлекательная программа. Ее откроет в 14 часов выступление творческих коллективов города: Hip-hop manufactory, школы ирландских танцев "Элрид". Виктор Руднев продемонстрирует мастерство поинг-шоу, участники клуба исторической реконструкции "Путь меча" проведут показательное выступление.
СРОО "Российская ассоциация интеллектуальных клубов" проведет для гостей мероприятия интеллектуальное шоу "Ворошиловский стрелок".
Развлекательная программа продолжится в 15 часов работой творческих площадок. Все желающие смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. Для самых маленьких гостей фестиваля будет работать аквагрим. Также все желающие смогут научиться мастерству твистинга.
Подробности можно узнать по телефону: 76-32-49.
Сахалинский зооботанический парк
18 июня, 14.00
Верные друзья и помощники человека - четвероногие, служащие людям. За многовековую историю их дружбы тысячи животных стали настоящими героями. Они не только помогают нам в повседневной жизни, но и отдают свои жизни за людей.
Праздник посвящен замечательным животным. Игры, викторины, интеллектуальные состязания – воскресенье будет насыщенным! (старшая группа)
Ребятам о зверятах
Сахалинский зооботанический парк
17 июня, 14.00
В Сахалинском зоопарке есть свой «детский сад». О детенышах, родившихся совсем недавно, пойдет речь на этом мероприятии. Детей ждут игры и загадки, весёлые истории и творческие задания. Аниматоры придадут событию яркость и неповторимость.
День русской культуры в музее
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
17 июня, 12.00
В музее книги Чехова "Остров Сахалин" в рамках выставки живописи и предметов быта из Муромского историко-художественного музея 17 июня пройдет день русской культуры.
Южносахалинцев и гостей города ждут следующие мероприятия:
12.00, 14.00, 16.00 - экскурсия по выставке "Русский стиль Ивана Куликова". Гости увидят 15 полотен великого художника и предметы быта, среди которых бусы, кокошники, кувшины-кофейники XVIII века;
12.00, 15.00 — лекция "Русский народный костюм";
14.00, 16.00 — мастер-класс "Яркий платочек";
С 12.00 до 16.00 — ярмарка рукодельниц.
Предварительная запись на мероприятия проводится по телефону: 43-65-09.
Мастер-класс по оригами
Детский клуб "Киндер Пати"
ТЦ "Рояль" (3 этаж)
18 июня, 11.00 (6+)
Искусство складывания фигурок из бумаги — очень увлекательное занятие! Оригами для детей – развивает мелкую моторику, фантазию, эстетический вкус, цветовосприятие, логическое мышление и усидчивость.
Справки и предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09.
Экскурсия выходного дня
Сахалинский областной краеведческий музей
17-18, 25 июня, 12.00, 15.00
Экскурсия расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа.
Предварительная запись по телефону: 72–75–55.
Субботний киносеанс в музее
Сахалинский областной краеведческий музей
17, 24 июня, 17.00, 18.00
В субботние дни июня в Сахалинском областном краеведческом музее будут демонстрироваться документальные фильмы "Сахалин. К Охотскому морю" и "Там, где жили два тайменя".
Мастер-класс по 3D-творчеству
Детский клуб "Киндер Пати"
ТЦ "Рояль" (3 этаж)
3D-ручка- это настоящая волшебная палочка, с помощью которой ваш ребёнок сможет "нарисовать" любую игрушку. Лёгкая и удобная ручка рисует безопасным пластиком.
Вашего малыша ждёт увлекательный урок творчества, где он познакомится с устройством и работой 3D-ручки, научится технике рисования и, самое главное, получит море удовольствия и новую игрушку, сделанную своими руками.
Справки и предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09.
Квест "Тайна исчезнувшего племени"
Детский клуб "Киндер Пати"
Место проведения мероприятия: городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
17 июня, 15.30 (8+)
Игрокам предстоит стать участниками захватывающего приключения на свежем воздухе разгадать тайну племени исчезнувшего много веков назад. Их ждут многоуровневые загадки и аналитические ребусы, шифры и головоломки. Путешествие, связанное с поисками и проверкой собственной эрудиции усилит положительный эффект от прогулки на свежем воздухе.
Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49.
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
(сцена у мех.аттрацционов)
18 июня, 12.00
Седьмой брейк-данс марафон Circle street пройдет 18 июня в городском парке Южно-Сахалинска. На площадке у мех. аттракционов танцоры из команд Young Bullets Crew и GRaBoid crew устроят танцевальные поединки между спортсменами и любителями от 7 лет.
Все собранные во время мероприятия средства пойдут на лечение маленькой Лиды Узморской.
Загадочные дюны Слепиковского
Привокзальная площадь около ДК"Железнодорожник"
17 июня
Телефон для справок: 41-79-88.
Наше путешествие в уникальный уголок, где мы увидим песчаные дюны с дубовыми и пихтовыми лесами, тундру, озера, болота и луга, сфотографируемся у маяка Коноторо и постоим на взлетной полосе аэродрома.
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
17-18 июня
Цирковое представление станет прекрасным подарком для детей и взрослых, и оставит неизгладимые впечатления на долгие дни.
Под звездным куполом цирка Вас встретят: нежная и грациозная воздушная гимнастка Яна Гармаш; Отважная команда канатоходцев; Самый сильный человек планеты по имени Батыр; Акробаты на мачтах; Эксцентрики на батуте. А так же, порадует разнообразие дрессированных четвероногих питомцев цирка.
Телефон для справок: 31-42-41.
Сахалинский зооботанический парк
17-18 июня, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Групповое посещение ИграMix
ИграMix
5 этаж, ТРК "Сити-молл"
Со 2 июня по 31 августа
Мастер-класс "Сладкий букет из конфет"
Сахалинский Музей Медведя
ТРК Сити Молл, 5 этаж
17-18 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00
Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.
Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
17-18 июня, с 11.00
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Мастер-класс "Коробочка идей"
Дом культуры "Родина"
(каб. 16-а)
3, 17 июня, 12.00
Приглашают всех желающих принять участие в увлекательных мастер — классах по прикладному творчеству. Вас научат делать подарки и украшения для дома своими руками - поделки их джутовых ниток, панно из солёного теста, декупаж и другие интересные темы не оставят вас равнодушными.
Все мастер классы проводятся бесплатно!
Мастер-класс гончарного дела
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
17-18 июня и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Детский карнавал улыбок
Кафе "Хантер-парк"
18 июня, в 12.00 (5+)
Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам.
Сахалинский областной художественный музей
17 июня, с 11.00-16.00
Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.
Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 17 июня:
11.00 "В страну музеев вместе с Фафалей". Васнецов.
12.00 "Гравюра". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям".
14.00 "Коронационные альбомы. Фильм 1-2". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея".
15.00 Мартин Фердинанд Квадаль. Коронация Павла I и Марии Федоровны.
Просмотр для посетителей музея бесплатный.
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
17-18 июня и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30.
Телефон для справок: 26-05-97.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Кафе "Старый друг"
17 июня, 10.00 (18+)
Центр молодежных инициатив и СРОО по туризму «Адреналин» приглашают южносахалинцев 17 июня поучаствовать в велопоходе на Чеховский перевал.
Сбор участников состоится в 10.00 около кафе «Старый друг». После инструктажа по технике безопасности в 10.30 велосипедисты выдвинутся на маршрут.
Каждый участник помимо исправного велосипеда и защитного шлема должен иметь с собой ремонтный комплект, состоящий из насоса, набора ключей, велоаптечки, смазки и выжимки цепи, а также запасную камеру. Кроме того, нужно выбрать одежду, соответствующую погодным условиям и взять с собой еду на день, воду, термос с чаем.
К участию в велопоходе допускаются любители активного отдыха старше 18 лет (младше, только в сопровождении взрослых), не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения.
Узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8-924-882-49-82 (Евгения).
СДЮСШОР зимних видов спорта
(ул. Венская, д. 5)
Телефон для справок: 73-45-74.
В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00
Выставка Ивана Куликова "Русский стиль"
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
17-18 июня и каждый день до 1 августа, кроме понедельника
Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея посвящена творчеству художника Ивана Куликова. На выставке представлены 15 подлинных картин кисти Ивана Куликова, которые отражают русский быт XVII-XVIII веков, и полотна из цикла о городе Муроме.
Помимо живописи на выставке можно увидеть подлинные предметы русского быта XVIII-XIX веков из этнографической коллекции художника: бусы, кокошники, кувшины и другие экспонаты.
Выставка "Amotional Revolution №2"
Арт-галерея "Сахалин"
17-18 июня до 31 июля
Экспрессивные, эмоциональные и взрывные по цветовой гамме картины предлагают утонченному зрителю Сахалинские художники:
Член Союза художников РФ Метельский Ю.
Профессиональный художник, директор АРТ галереи Бянкина Н.
Потысьева О. талантливый художник, ученица Асабиной Л.
Проклова Е. – экспрессивное творчество.
Тузлукова Н. - ученица Бянкиной Н.
Браткин А.
Глядя на такую картину возникает мысль, что создать такую композицию очень легко. Вот мы и посмотрим, как вы справитесь – предлагаем поучаствовать в создании такой картины на открытии выставки - 10 июня.
Приглашаем всех, желающих принять участие в перфомансе. Взять в руки кисть или мастихин, не боясь испачкать руки, попробовать себя в коллективном создании абстрактного шедевра.
В основе создания абстрактного произведения лежит прежде всего эмоция, которая выражается в цвете. Впечатление от увиденного окружающего нас мира.
Сайт www.art-gallery-sakhalin.ru
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
17-18 июня и каждый день, кроме понедельника до 19 июня (6+)
Выставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области памяти и легендарного сахалинского фотографа. На выставке "Сахалин в цвете" можно увидеть красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера Сахалина.
Сахалинский областной краеведческий музей
17-18 июня и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября
На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны.
Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах.
На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».
Выставка работ Олега Носырева "Впечатление"
Сахалинский областной государственный художественный музей
17-18 июня и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
17-18 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
17-18 июня и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
17-18 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
17-18 июня и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Сахалинский областной краеведческий музей
17-18 июня, с 11.00.
Фотовыставка приурочена к празднованию Международного дня музеев и Году экологии в Российской Федерации, посвящена памяти сахалинских фотографов Владислава Титова и Андрея Клитина.
Справки по телефону: 72–75–55 (Чен Татьяна Мунгуновна)
Выставка "Доисторические насекомые в янтаре"
Сахалинский областной краеведческий музей
17-18 июня, и каждый день, кроме понедельника до 31 июля
На выставке представлены древние насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре — сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет, что соответствует палеогену. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. С тех пор Земля пережила множество ледниковых периодов и изменила места положения континентов.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Summer Resident's Night
Ночной клуб "DUKE"
16-17 июня, 22.00 (21+)
Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются!
В грядущие выходные особым вниманием в баре "Нон-Стоп" пользуются дамы. Со стройными ножками. Которые, чтобы ножки было видно, не пожалели их в мороз и холод ради красоты!
Dj No Hopes
Ночной клуб "Loona"
16-17 июня, 23.00 (21+)
Dj No Hopes - резидент Loona club - тот, кто заставит Вас красиво отдохнуть в правильном Заведении!
Cтало интересно? Звони 272-050.
Local support:
Dj Artur Explose (Msk)
Dj Miar
Dj Sasha Markow
Dj Callypso
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.
Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.
Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.
Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит этому помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить все прелести внешнего мира и очарование первой любви. Всегда разделенные оконными стеклами, связанные лишь перепиской, она и Олли все равно сближаются и готовы рискнуть всем, чтобы быть вместе… даже если это означает потерять все.
Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам.
1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, — граф Вронский, — тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин всё же идёт к Вронскому и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнает, что врач — тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.
Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!
Смарю, за место (заимствовано у Евгена) вместо Гарика черепашка появилась))) Отличненько!