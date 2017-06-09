Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 17-18 июня

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Лесная музыка" Сахалинский театр кукол 17-18 июня в 10.00 и 12.00 (3+) В одной сказочной стране среди самых высоких гор, в местах, где обитают эльфы и говорящие деревья, жил чудесный лес. Он был и вправду чудесный, потому что был хранителем лунной мелодии. Каждый раз после заката солнца в нём просыпались волшебные существа, и всё в округе наполнялось магическими звуками. А как только на небе появлялась её величество луна, звуки превращались в лунную мелодию. И так каждую ночь. Мелодия звучала в лесу до самого рассвета… САХАЛИНСКАЯ РАМПА Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 17-18 июня, 15.00, 18.00, 20.00 (16+) Спектакль "Старший сын" В жизни есть лишь один островок, где всё по­-настоящему. Это место – дом. Твой рай, твоя зона комфорта; место, где течёт простая, понятная, уютная жизнь. А вокруг – хаос. Спектакль "Черепахи или...?" Этот спектакль был создан Сайто Аюму на основе 15-­минутной пьесы венгерского писателя Фридеша Каринти и впервые поставлен в Саппоро в 1995 году. Спектакль "Наташина мечта" Название спектакля вполне отражает его суть. У каждого из нас есть мечты, но вот инструменты для их реализования даны нам не в равном количестве.

СОБЫТИЯ Молодежный фестиваль "Краски лета-2017" Молодежная гостиная "Кам' ин" (улица Поповича, 20а) 18 июня, 14.00 В этот день на придомовой территории у молодежной гостиной "Кам' Ин" (улица Поповича, 20а) развернется увлекательная развлекательная программа. Ее откроет в 14 часов выступление творческих коллективов города: Hip-hop manufactory, школы ирландских танцев "Элрид". Виктор Руднев продемонстрирует мастерство поинг-шоу, участники клуба исторической реконструкции "Путь меча" проведут показательное выступление. СРОО "Российская ассоциация интеллектуальных клубов" проведет для гостей мероприятия интеллектуальное шоу "Ворошиловский стрелок". Развлекательная программа продолжится в 15 часов работой творческих площадок. Все желающие смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. Для самых маленьких гостей фестиваля будет работать аквагрим. Также все желающие смогут научиться мастерству твистинга. Подробности можно узнать по телефону: 76-32-49. Жизнь замечательных зверей Сахалинский зооботанический парк 18 июня, 14.00 Верные друзья и помощники человека - четвероногие, служащие людям. За многовековую историю их дружбы тысячи животных стали настоящими героями. Они не только помогают нам в повседневной жизни, но и отдают свои жизни за людей. Праздник посвящен замечательным животным. Игры, викторины, интеллектуальные состязания – воскресенье будет насыщенным! (старшая группа) Ребятам о зверятах Сахалинский зооботанический парк 17 июня, 14.00 В Сахалинском зоопарке есть свой «детский сад». О детенышах, родившихся совсем недавно, пойдет речь на этом мероприятии. Детей ждут игры и загадки, весёлые истории и творческие задания. Аниматоры придадут событию яркость и неповторимость. День русской культуры в музее Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 17 июня, 12.00 В музее книги Чехова "Остров Сахалин" в рамках выставки живописи и предметов быта из Муромского историко-художественного музея 17 июня пройдет день русской культуры. Южносахалинцев и гостей города ждут следующие мероприятия: 12.00, 14.00, 16.00 - экскурсия по выставке "Русский стиль Ивана Куликова". Гости увидят 15 полотен великого художника и предметы быта, среди которых бусы, кокошники, кувшины-кофейники XVIII века; 12.00, 15.00 — лекция "Русский народный костюм"; 14.00, 16.00 — мастер-класс "Яркий платочек"; С 12.00 до 16.00 — ярмарка рукодельниц. Предварительная запись на мероприятия проводится по телефону: 43-65-09. Мастер-класс по оригами Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль" (3 этаж) 18 июня, 11.00 (6+) Искусство складывания фигурок из бумаги — очень увлекательное занятие! Оригами для детей – развивает мелкую моторику, фантазию, эстетический вкус, цветовосприятие, логическое мышление и усидчивость. Справки и предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09. Экскурсия выходного дня Сахалинский областной краеведческий музей 17-18, 25 июня, 12.00, 15.00 Экскурсия расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа. Предварительная запись по телефону: 72–75–55. Субботний киносеанс в музее Сахалинский областной краеведческий музей 17, 24 июня, 17.00, 18.00 В субботние дни июня в Сахалинском областном краеведческом музее будут демонстрироваться документальные фильмы "Сахалин. К Охотскому морю" и "Там, где жили два тайменя". Мастер-класс по 3D-творчеству Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль" (3 этаж) 18 июня, 16.00 (6+) 3D-ручка- это настоящая волшебная палочка, с помощью которой ваш ребёнок сможет "нарисовать" любую игрушку. Лёгкая и удобная ручка рисует безопасным пластиком. Вашего малыша ждёт увлекательный урок творчества, где он познакомится с устройством и работой 3D-ручки, научится технике рисования и, самое главное, получит море удовольствия и новую игрушку, сделанную своими руками. Справки и предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09. Квест "Тайна исчезнувшего племени" Детский клуб "Киндер Пати" Место проведения мероприятия: городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 17 июня, 15.30 (8+) Игрокам предстоит стать участниками захватывающего приключения на свежем воздухе разгадать тайну племени исчезнувшего много веков назад. Их ждут многоуровневые загадки и аналитические ребусы, шифры и головоломки. Путешествие, связанное с поисками и проверкой собственной эрудиции усилит положительный эффект от прогулки на свежем воздухе. Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49. Circle street Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина (сцена у мех.аттрацционов) 18 июня, 12.00 Седьмой брейк-данс марафон Circle street пройдет 18 июня в городском парке Южно-Сахалинска. На площадке у мех. аттракционов танцоры из команд Young Bullets Crew и GRaBoid crew устроят танцевальные поединки между спортсменами и любителями от 7 лет. Все собранные во время мероприятия средства пойдут на лечение маленькой Лиды Узморской. Загадочные дюны Слепиковского Привокзальная площадь около ДК"Железнодорожник" 17 июня Телефон для справок: 41-79-88. Наше путешествие в уникальный уголок, где мы увидим песчаные дюны с дубовыми и пихтовыми лесами, тундру, озера, болота и луга, сфотографируемся у маяка Коноторо и постоим на взлетной полосе аэродрома. Цирковое шоу "Дивертисмент" от цирка-шапито "Адреналин" Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 17-18 июня Цирковое представление станет прекрасным подарком для детей и взрослых, и оставит неизгладимые впечатления на долгие дни. Под звездным куполом цирка Вас встретят: нежная и грациозная воздушная гимнастка Яна Гармаш; Отважная команда канатоходцев; Самый сильный человек планеты по имени Батыр; Акробаты на мачтах; Эксцентрики на батуте. А так же, порадует разнообразие дрессированных четвероногих питомцев цирка. Телефон для справок: 31-42-41. Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 17-18 июня, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Групповое посещение ИграMix ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" Со 2 июня по 31 августа Мастер-класс "Сладкий букет из конфет" Сахалинский Музей Медведя ТРК Сити Молл, 5 этаж 17-18 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00 Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 17-18 июня, с 11.00 Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Коробочка идей" Дом культуры "Родина" (каб. 16-а) 3, 17 июня, 12.00 Приглашают всех желающих принять участие в увлекательных мастер — классах по прикладному творчеству. Вас научат делать подарки и украшения для дома своими руками - поделки их джутовых ниток, панно из солёного теста, декупаж и другие интересные темы не оставят вас равнодушными. Все мастер классы проводятся бесплатно! Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 17-18 июня и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597. Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 18 июня, в 12.00 (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 17 июня, с 11.00-16.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 17 июня: 11.00 "В страну музеев вместе с Фафалей". Васнецов. 12.00 "Гравюра". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям". 14.00 "Коронационные альбомы. Фильм 1-2". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 Мартин Фердинанд Квадаль. Коронация Павла I и Марии Федоровны. Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 17-18 июня и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Велопоход Кафе "Старый друг" 17 июня, 10.00 (18+) Центр молодежных инициатив и СРОО по туризму «Адреналин» приглашают южносахалинцев 17 июня поучаствовать в велопоходе на Чеховский перевал. Сбор участников состоится в 10.00 около кафе «Старый друг». После инструктажа по технике безопасности в 10.30 велосипедисты выдвинутся на маршрут. Каждый участник помимо исправного велосипеда и защитного шлема должен иметь с собой ремонтный комплект, состоящий из насоса, набора ключей, велоаптечки, смазки и выжимки цепи, а также запасную камеру. Кроме того, нужно выбрать одежду, соответствующую погодным условиям и взять с собой еду на день, воду, термос с чаем. К участию в велопоходе допускаются любители активного отдыха старше 18 лет (младше, только в сопровождении взрослых), не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения. Узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8-924-882-49-82 (Евгения). Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка Ивана Куликова "Русский стиль" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 17-18 июня и каждый день до 1 августа, кроме понедельника Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея посвящена творчеству художника Ивана Куликова. На выставке представлены 15 подлинных картин кисти Ивана Куликова, которые отражают русский быт XVII-XVIII веков, и полотна из цикла о городе Муроме. Помимо живописи на выставке можно увидеть подлинные предметы русского быта XVIII-XIX веков из этнографической коллекции художника: бусы, кокошники, кувшины и другие экспонаты. Выставка "Amotional Revolution №2" Арт-галерея "Сахалин" 17-18 июня до 31 июля Экспрессивные, эмоциональные и взрывные по цветовой гамме картины предлагают утонченному зрителю Сахалинские художники: Член Союза художников РФ Метельский Ю. Профессиональный художник, директор АРТ галереи Бянкина Н. Потысьева О. талантливый художник, ученица Асабиной Л. Проклова Е. – экспрессивное творчество. Тузлукова Н. - ученица Бянкиной Н. Браткин А. Глядя на такую картину возникает мысль, что создать такую композицию очень легко. Вот мы и посмотрим, как вы справитесь – предлагаем поучаствовать в создании такой картины на открытии выставки - 10 июня. Приглашаем всех, желающих принять участие в перфомансе. Взять в руки кисть или мастихин, не боясь испачкать руки, попробовать себя в коллективном создании абстрактного шедевра. В основе создания абстрактного произведения лежит прежде всего эмоция, которая выражается в цвете. Впечатление от увиденного окружающего нас мира. Сайт www.art-gallery-sakhalin.ru

Выставка "Сахалин в цвете" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 17-18 июня и каждый день, кроме понедельника до 19 июня (6+) Выставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области памяти и легендарного сахалинского фотографа. На выставке "Сахалин в цвете" можно увидеть красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера Сахалина. Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 17-18 июня и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза». Выставка работ Олега Носырева "Впечатление" Бизнес-центр "Сфера" 17 июня Вход свободный.

Сахалинский областной государственный художественный музей 17-18 июня и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

17-18 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 17-18 июня и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 17-18 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 17-18 июня и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка фоторабот Владимира Чуйко "Утомленное солнце" Сахалинский областной краеведческий музей 17-18 июня, с 11.00. Фотовыставка приурочена к празднованию Международного дня музеев и Году экологии в Российской Федерации, посвящена памяти сахалинских фотографов Владислава Титова и Андрея Клитина. Справки по телефону: 72–75–55 (Чен Татьяна Мунгуновна) Выставка "Доисторические насекомые в янтаре" Сахалинский областной краеведческий музей 17-18 июня, и каждый день, кроме понедельника до 31 июля На выставке представлены древние насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре — сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет, что соответствует палеогену. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. С тех пор Земля пережила множество ледниковых периодов и изменила места положения континентов.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Summer Resident's Night Ночной клуб "DUKE"

16-17 июня, 22.00 (21+) Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются! Стройные ножки Арт-бар "Non-Stop" 16-17 июня, 21.00 В грядущие выходные особым вниманием в баре "Нон-Стоп" пользуются дамы. Со стройными ножками. Которые, чтобы ножки было видно, не пожалели их в мороз и холод ради красоты! Dj No Hopes Ночной клуб "Loona" 16-17 июня, 23.00 (21+) Dj No Hopes - резидент Loona club - тот, кто заставит Вас красиво отдохнуть в правильном Заведении! Cтало интересно? Звони 272-050. Local support: Dj Artur Explose (Msk) Dj Miar Dj Sasha Markow Dj Callypso