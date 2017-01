Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 17-18 декабря

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

СОБЫТИЯ

Праздничные мероприятия состоятся 16 декабря на пл. Ленина в 12.00.

Интерактивные детские площадки, сюрпризы, конкурсы и многое другое ожидает пришедших на торжественную церемонию зажжения огней на главной сахалинской красавице ёлке. Завершится действо праздничным фейерверком!

Открытие главной елки состоится 17 декабря на площади перед зданием Дома Правительства Сахалинской области в 18.00.

Юбилейный пятый маркет подарков ручной работы «Новогодний подарок – 2017» состоится в ДК «Железнодорожник» 17 и 18 декабря. Режим работы – 11.00–16.00.Участники выставки-ярмарки представят изделия ручной работы, выполненные в разных техниках и стилях, что позволит каждому гостю маркета найти индивидуальное и особенное для себя. Новогодние открытки, ёлочки, Деды Морозы и Снегурочки, имбирные пряники и изделия из карамели, украшения, текстильные, вязанные, валеные игрушки, куклы, мишки-теди, мыло ручной работы, сувениры с символикой 2017 года - от многообразия представленных вещей у взрослых и детей наверняка разбегутся глаза! Всё это выполнено потрясающе талантливыми сахалинскими мастерами, с которыми можно пообщаться, узнать секреты изготовления изделий, а также сделать индивидуальный заказ.

В рамках маркета пройдут бесплатные мастер-классы, начало в 12.00.

Это событие стоит посетить всем, кто ищет оригинальные новогодние подарки для друзей и близких, а также тем, кто хочет украсить свой дом по-настоящему яркими авторскими работами!

Вход свободный.

Приуроченная к Новому году ярмарка бесплатных вещей - фримаркет пройдет в Южно-Сахалинске 18 декабря. Ее организатор – клуб «Альтаир».

Участники мероприятия могут приносить любые надоевшие или уже ненужные вещи – женскую, мужскую или детскую одежду, книги, спортивный инвентарь, предметы быта и многое другое. Южносахалинцы смогут как обменять вещи, так и просто забрать себе любую понравившуюся книгу, кофту или, скажем, мягкую игрушку — разумеется, совершенно бесплатно. Главное условие – вещи должны быть чистые и в хорошем состоянии.

Мероприятие в клубе «Альтаир» (пр. Мира, 263-Б) начнется в 14.00. Прием вещей будет вестись вплоть до начала акции в рабочее время с 9.00 до 17.00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 73-34-23.

Зажигается новогодняя елка Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина приглашает южносахалинцев и гостей города вместе отметить новогодние праздники. Старт праздничных мероприятий будет дан 17 декабря. В этот день в парке пройдет развлекательная программа «Зажигается новогодняя елка». Все, кто придёт на открытие новогодних мероприятий, смогут вместе со сказочными героями окунуться в праздничную атмосферу волшебства и исполнения желаний, принять участие в спортивных состязаниях и зажечь главный символ праздника - елку. Начало праздника в 13.00 на территории детского ледового городка (у стадиона «Космос»). Автоледи Сахалина-2016

17 декабря в 10.00 Южно-Сахалинске пройдет заключительный этап по автомобильному спорту «Автоледи Сахалина – 2016».

Соревнований пройдут в двух группах: «Профи» и «Леди».

К участию соревнований допускаются женщины, достигшие 18-летнего возраста, внесший стартовый взнос в размере 1000 рублей, подавшие заявки организаторам соревнований не позднее 11.00 16 декабря 2016 года, каб. № 201, ул. Пограничная, 3.

Новый год в музее для детей

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает школьников на новогодние мероприятия в музее. С 15 декабря можно посетить:

Зимние посиделки «Новый год по-чеховски». Дети познакомятся с традициями празднования Нового года в семье Чеховых, выполнят елочную игрушку, поиграют в старинные забавы, примут участие в костюмированных сценках и получат новогодний сюрприз. Цена - 200 рублей.

Главная героиня - рождественская звезда расскажет детям сказку, в которой «оживут» колдуны и восточные красавицы, барабаны и снежинки, восточный принц и придворные музыканты. Со сцены прозвучат произведения «Баба Яга» и «Марш оловянных солдатиков» П.И. Чайковского из «Детского альбома», музыка из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна, Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева, а так же музыка Д. Шостаковича, Г. Ф. Генделя и других композиторов. Концерт по традиции пройдет в интерактивной форме.

Концерт состоится 17 декабря в концертном зале Сахалинского колледжа искусств в 11.00 и 14.00. Вход свободный.

С 12 по 30 декабря Сахалинский зоопарк проводит утренники для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Волшебные встречи в стране под названием «Ку Ка Реку». Сказочные звери, загадки, подвижные игры, интересные конкурсы, а также Дед Мороз со Снегурочкой - в общем все, что нужно для того чтобы весело встретить Новый год.

Спешите забронировать удобную для вас дату по телефонам 30–37–47, 50–56–26.

Снежный бал

Танцевальный клуб «Дуэт» приглашает всех желающих на творческий танцевальный вечер «Снежный бал». В программе вечера выступление известных танцевальных коллективов области, презентация новичков, танцевальные игры и конкурсы. Кроме того, гости вечера смогут разучить и все вместе исполнить несложные, но красивые коллективные танцы. Для того, чтобы принять участие, совсем не нужно быть опытным танцором. Вам понадобится немного – удобная обувь и желание танцевать.

Дресс-код: преобладание белого цвета в одежде + снежные аксессуары.

Мероприятие состоится 18 декабря в Доме Культуры Железнодорожников в 19.00. Подробная информация по телефонам 25-31-42, 8-914-755-3142.

Диско-Чехарда

Диско-Чехарда это веселье на полную катушку! Динамичные аниматоры увлекут всех участников праздника в безудержное веселье. Новогодние эстафеты, танцевальные соревнования, смешные переодевания раскрасят праздник и сделают его самым незабываемым. Специально разработанные мультимедийные игры сделают дискотеку не только веселой, но и современной. А мыльное интерактивное шоу внесет нотки волшебства и таинственности. Блистательная Снегурочка и Дед Мороз станут неотъемлемой частью новогодней фотосессии.

Мероприятие состоится 17-18 декабря в 11.00. Заказы принимаются в кафе-баре La Nuit по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 31Б. Телефон для справок - 24-10-70.

Каждую субботу посетители Сахалинского областного художественного музея могут посмотреть видео-фильмы из фонда «Русский музей: виртуальный филиал» и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Расписание сеансов на 17 декабря:

«В страну музеев вместе с Фафалей». В мастерской художника. Дерево. – 11.00.

Рождение картины. От замысла к воплощению. Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет «Русский музей – детям» - 12.00.

Выставка «Удар кисти: «Новые художники» и некрореализм». Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея» -14.00.

Щедрин Ф. «Венера». Из цикла «История одного шедевра». - 15.00.

Поделкин-Самоделкин

В клубе «Поделкин-Самоделкин» занятия проходят в игровой форме каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 12.30.

«Субботний киносеанс в музее» представит видеоролики участников конкурса «Музейный синематограф».

Конкурс проводился Сахалинским областным краеведческим музеем в рамках мероприятий, посвященных 120-летию открытия первого музея на Сахалине и Году российского кино в Российской Федерации. Конкурсанты представили 10 видеороликов: «Сахалинская осень», «Просторы Сахалина», «Остров Сахалин», «Пешком по Сахалину», «По старым дорогам Сахалина», «Красота в простом», «Музей», «Сахалинское чудо», «Минута гармонии», «В ледовом плену».

Смотрите в Сахалинском областном краеведческом музее, 17 декабря в 17.00 и 18.00. По входным билетам в музей, без дополнительной оплаты за демонстрацию фильма.

Киноклуб с Беном Чарльзом

Киноклуб с Беном Чарльзом - это дискуссионная площадка для любителей киноискусства и английского языка. Ведущий - преподаватель английского языка Бен Чарльз. В это воскресенье состоится просмотр и обсуждение отрывков из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» - продолжение фильма «Один дома» о приключениях маленького Кевина. Но теперь он остался один не дома, а в Нью-Йорке!

Мероприятие состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 18 декабря в 14.00. Подробности по телефону: 45-25-47.

Музей «Остров Сахалин» приглашает на новую лекцию, посвящённую святочным рассказам А.П. Чехова. Посетителям расскажут о таком необычном жанре в творчестве А.П. Чехова как святочный рассказ. Гости познакомятся с такими произведениями писателя как «Кривое зеркало», «Восклицательный знак», «То была она» и другими.Также участники узнают о традициях празднования Нового года в семье Чеховых и о том, какие поздравления Антон Павлович писал своим друзьям и близким.

Приходите в Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 17 и 18 декабря в 17.00. Вход свободный.

Новогодние праздники с «ИграМикс»!

Все дети и взрослые с нетерпением ждут самого волшебного праздника в году! Парк развлечений ИграMix предлагает совместно подготовиться к наступлению Нового года! Каждое воскресенье мы будем проводить веселые мероприятия для посетителей нашего игрового центра, самым активным участникам мы подарим подарки!

18 декабря посетителей ждет интерактивная игра «Новый год».

Приходите в семейный развлекательный центр «ИграМикс» 18 декабря. Начало – 15.00. Телефон для справок: 8 (4242) 708-825.

Поездка на мыс Слепиковского Сахалин известен обилием прибрежных объектов. Сотни потрясающих мысов гордо стоящих на берегу притягивают своей величественностью. Они омываются водами морей и проливов, бухт и заливов и всю эту гармонию мы привыкли наблюдать в летнее время года. Но зимние мысы по-своему красивы, по-своему уникальны и притягательны. Поезда на мыс Слепиковского состоится 18 декабря. Место сбора – площадь Победы. Время – 09.00. Остались вопросы? Тогда звоните: +7 (4242) 25-83-65. Внимание, экскурсии платные!

СПОРТ

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега». Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят: мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

На занятия вас ждут 18 декабря в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в 14.00. Место и время занятий может изменяться. Уточненную информацию можно получить по телефону: 8-965-297-25-97.

В открытом первенстве Южно-Сахалинска по фигурному катанию на коньках примут участие порядка 70 сахалинских спортсменов от 6 до 16 лет. Спортсменам предстоит выступить в шести квалификационных категориях: от третьего юношеского разряда до кандидата в мастера спорта. Принимать участие в соревнованиях будут «одиночники». Зрителей приглашают поддержать юных покорителей льда. Вход на соревнования свободный.

Мероприятие состоится в дворце спорта "Кристалл" 16 декабря в 18.30, 17-18 декабря в 10.00.

ВЫСТАВКИ

Очередная выставка-ярмарка японских товаров пройдет 17-18 декабря в Южно-Сахалинске. На этот раз гостям и жителям областного центра предлагают познакомиться с продуктами, привезенными или произведенными на Хоккайдо. В программе мероприятия не только торговля, но и уже ставшие традиционными, дегустации продуктов.

Мероприятие состоится в ТПК «Сити Молл» 17-18 декабря с 10.00.

В Сахалинском областном художественном музее состоится открытие юбилейной ретроспективной выставки члена Союза художников России, художника Олега Папузина. На экспозиции представлены около 100 работ из личного собрания автора, основное внимание сосредоточено на главном жанре в творчестве художника – пейзаже.

Познакомиться с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 17 и 18 декабря с 11.00.

Владимир Николаевич Старовойтов - известный дальневосточный живописец, график, член Союза художников России, член Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО. Персональные выставки проходили в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Америке, Японии и Корее.

Выставочный проект «Старый Войт «24 года – один день» представляет 20 живописных произведений из фондов Сахалинского областного художественного музея и более 100 графических работ из личного собрания автора.

Познакомиться с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 17 и 18 декабря с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом. Особенно приятно наблюдать за яркими теплолюбивыми созданиями в преддверии зимы.

Выставка проходит в Музее медведя в ТРК «Сити Молл». Здесь вас ждут 17 и 18 декабря с 11.00.

Выставка «Мелодии души моей»

«Мелодии души моей» - так называется персональная выставка картин молодой начинающей художницы Оксаны Домановой. В экспозиции представлено более двадцати удивительных пейзажей малой родины, натюрморты, отличающиеся ярким проявлением индивидуальности автора.

Выставку можно посетить 17 и 18 декабря в библиотеке по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 17-Б. Вход свободный.

Выставка «Акварель»

БЦ «Сфера» приглашает посетить художественную выставку «Акварель» Новоселовой Катерины.

Вас ждут 17 и 18 декабря. Поторопитесь, выставка будет открыта до 18 декабря. Вход свободный.

Выставка «История геологического развития Сахалина и Курильских островов»

Экспозиция рассказывает об истории Земли, о естественной истории острова в последние 100 миллионов лет, о современных геологических процессах, происходящих на Сахалине и Курильских островах.

Выставку можно посетить в Сахалинском областном краеведческом музее, 17 и 18 декабря с 11.00.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Совершить увлекательное путешествие в прошлое можно в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 17 и 18 декабря с 10.00.

На выставке представлено около 300 разных советских и немецких кукол и пупсов. Появились они в коллекции разными дорогами: остались с детства, были подарены друзьями и знакомыми. Часть из них была куплена на интернет-аукционах в разных странах (Италии, Германии, Финляндии, США, Канаде, Украине). Украшают экспозицию и предметы кукольного мира: мебель, посуда и другие кукольные принадлежности, а также дополняют выставку манекены в русском костюме, в школьной форме и в свадебном платье.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 17 и 18 декабря с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Также в Музее Медведя проводятся мастер-классы для детей и взрослых, туристических групп, иностранцев, педагогов, ознакомление с декоративно-прикладным искусством и обучение основным навыкам художественного ремесла (плетение из соломы, резьба по дереву, лепка из глины, работа с берестой, художественная роспись и прочее)

Экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия в любое время по предварительной записи. Телефоны: 26-05-97, 22-72-83.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 17 и 18 с 11.00.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма: для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Вас ждут в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 17 и 18 декабря с 10.00.

На IV областной выставке-конкурсе представлены работы 243 учащихся 16 художественных школ и художественных отделений школ искусств из 12 районов островного края от Охи до Курильска в возрасте от 7 до 17 лет. Экспозиционное пространство наполнено детскими рукотворными произведениями, выполненными в самых разных техниках, и обладает яркими эстетическими качествами. В экспозиции удивительно органично уживаются объекты, образы, и персонажи, воссоздающие подлинно народный стиль, с произведениями, относящимися к многочисленным проявлениям современного искусства. Среди многообразия работы, нашлось место и русской сказке, и литературному фольклору. Каждая детская работа завораживает и притягивает зрителя по-настоящему искренним, радостным восприятием окружающей действительности, словно окно в мир «сказочного реализма».

Выставка проходит в Сахалинском областном государственном художественном музее, 17 и 18 декабря, с 10.00.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Новогодняя ночь в «Маэстро»

Новый год - светлый и радостный праздник, наполненный беззаботным весельем, искренними улыбками и счастьем. В волшебную ночь «Маэстро» перенесет гостей в сказку, где чудеса станут явью, а все заветные желания непременно исполнятся. В программе: специальное новогоднее меню, праздничная шоу-программа, танцовщицы шоу «Аурум» (г.Москва), Дед Мороз, номера оригинального жанра, призы, подарки, живая музыка, дискотека, новогоднее караоке.

Приходите за новогодним настроением в «Маэстро» 17-18 декабря.

Bravo Night

Думаете куда пойти отдохнуть на выходных? Где отвести душу на танцполе? И послушать самые современные хиты в живом исполнении? Или самому спеть в общем караоке-баре? Приходите в клуб Bravo. В эти выходные здесь только живая музыка от несравненной группы THE FOUR (ex Plan B) и лучшие клубные танцевальные хиты от DJ Jeneva и Dj Aleksandr Boyko. А также розыгрыши, подарки и еще много чего интересного.

Отдыхайте, танцуйте и веселитесь вместе с Bravo Night Club 16 и 17 декабря. Телефоны для справок: 300-500 и 8-999-070-16-21.

DJ Vladlen Reznikov 16-17 декабря в клубе Loona выступление успешного московского DJ и саунд-продюсера. Основателя популярного музыкального клубного лейбла Moskow CLlub Bangaz. Стало интересно? Звони 272-050. И приходи 16 и 17 декабря в клуб Loona. Группа ПерекреSток Рок-н-роллим до упаду с мэтрами своего дела группой ПерекреSток! Только живой звук от профессионалов жанра! Мероприятие состоится 17 декабря в баре «Чипполини» в 21.00. Резерв: 46-84-01. Golden Dance Мероприятие состоится 17 декабря в ночном клубе Duke. Стройные ножки 16-17 декабря особым вниманием в баре «Нон-Стоп» пользуются дамы. Со стройными ножками. Начало - 21.00. Вход – свободный.

Chubby Cheeks

Мечтаете о поездке в Штаты? Америка рядом! А именно – в Angelo’s БАР, где можно все, что позволит вам расслабиться и забыть о повседневных проблемах. Место вполне демократичное и весьма интернациональное. Кухня также поможет ощутить вкус Америки: даже те, кто бывал в Штатах, оценят блюда мексиканской кухни или знаменитые крылышки «Баффало» и «Барбекю». Последний штрих к воссозданию картины пребывания в далекой, но желанной стране - живая музыка в качественном исполнении.

В эту субботу, 17 декабря с 21.00 в баре Angelo's - выступление CHUBBY CHEKS!

Заказ столика – 45-07-67.

Декабрьский заплыв

Музыкальная лаборатория «Трюм» представляет:

17 декабря – «Декабрьский заплыв» с Sakhalin.Ru и West East.

Резерв столов и предварительные заказы на проведение мероприятий по телефону 41-83-83.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Вот такими насыщенными обещают стать предстоящие выходные.

И в завершении представляем вам несколько идей новогодних гирлянд, сделанных своими руками.

