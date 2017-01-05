Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 17-18 декабря
О том, как провести выходные дни с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ
Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
Новый год в музее для детей
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает школьников на новогодние мероприятия в музее. С 15 декабря можно посетить:
Снежный бал
Диско-Чехарда
Каждую субботу посетители Сахалинского областного художественного музея могут посмотреть видео-фильмы из фонда «Русский музей: виртуальный филиал» и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Просмотр для посетителей музея бесплатный.
Расписание сеансов на 17 декабря:
«В страну музеев вместе с Фафалей». В мастерской художника. Дерево. – 11.00.
Рождение картины. От замысла к воплощению. Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет «Русский музей – детям» - 12.00.
Выставка «Удар кисти: «Новые художники» и некрореализм». Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея» -14.00.
Щедрин Ф. «Венера». Из цикла «История одного шедевра». - 15.00.
Поделкин-Самоделкин
В клубе «Поделкин-Самоделкин» занятия проходят в игровой форме каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 12.30.
«Субботний киносеанс в музее» представит видеоролики участников конкурса «Музейный синематограф».
Конкурс проводился Сахалинским областным краеведческим музеем в рамках мероприятий, посвященных 120-летию открытия первого музея на Сахалине и Году российского кино в Российской Федерации. Конкурсанты представили 10 видеороликов: «Сахалинская осень», «Просторы Сахалина», «Остров Сахалин», «Пешком по Сахалину», «По старым дорогам Сахалина», «Красота в простом», «Музей», «Сахалинское чудо», «Минута гармонии», «В ледовом плену».
Смотрите в Сахалинском областном краеведческом музее, 17 декабря в 17.00 и 18.00. По входным билетам в музей, без дополнительной оплаты за демонстрацию фильма.
Киноклуб с Беном Чарльзом
Музей «Остров Сахалин» приглашает на новую лекцию, посвящённую святочным рассказам А.П. Чехова. Посетителям расскажут о таком необычном жанре в творчестве А.П. Чехова как святочный рассказ. Гости познакомятся с такими произведениями писателя как «Кривое зеркало», «Восклицательный знак», «То была она» и другими.Также участники узнают о традициях празднования Нового года в семье Чеховых и о том, какие поздравления Антон Павлович писал своим друзьям и близким.
Приходите в Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 17 и 18 декабря в 17.00. Вход свободный.
Новогодние праздники с «ИграМикс»!
18 декабря посетителей ждет интерактивная игра «Новый год».
Поездка на мыс Слепиковского
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега». Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят: мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
На занятия вас ждут 18 декабря в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в 14.00. Место и время занятий может изменяться. Уточненную информацию можно получить по телефону: 8-965-297-25-97.
Очередная выставка-ярмарка японских товаров пройдет 17-18 декабря в Южно-Сахалинске. На этот раз гостям и жителям областного центра предлагают познакомиться с продуктами, привезенными или произведенными на Хоккайдо. В программе мероприятия не только торговля, но и уже ставшие традиционными, дегустации продуктов.
Мероприятие состоится в ТПК «Сити Молл» 17-18 декабря с 10.00.
В Сахалинском областном художественном музее состоится открытие юбилейной ретроспективной выставки члена Союза художников России, художника Олега Папузина. На экспозиции представлены около 100 работ из личного собрания автора, основное внимание сосредоточено на главном жанре в творчестве художника – пейзаже.
Познакомиться с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 17 и 18 декабря с 11.00.
Владимир Николаевич Старовойтов - известный дальневосточный живописец, график, член Союза художников России, член Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО. Персональные выставки проходили в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Америке, Японии и Корее.
Выставочный проект «Старый Войт «24 года – один день» представляет 20 живописных произведений из фондов Сахалинского областного художественного музея и более 100 графических работ из личного собрания автора.
Познакомиться с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 17 и 18 декабря с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом. Особенно приятно наблюдать за яркими теплолюбивыми созданиями в преддверии зимы.
Выставка проходит в Музее медведя в ТРК «Сити Молл». Здесь вас ждут 17 и 18 декабря с 11.00.
Выставка «Мелодии души моей»
«Мелодии души моей» - так называется персональная выставка картин молодой начинающей художницы Оксаны Домановой. В экспозиции представлено более двадцати удивительных пейзажей малой родины, натюрморты, отличающиеся ярким проявлением индивидуальности автора.
Выставку можно посетить 17 и 18 декабря в библиотеке по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 17-Б. Вход свободный.
Выставка «Акварель»
БЦ «Сфера» приглашает посетить художественную выставку «Акварель» Новоселовой Катерины.
Вас ждут 17 и 18 декабря. Поторопитесь, выставка будет открыта до 18 декабря. Вход свободный.
Выставка «История геологического развития Сахалина и Курильских островов»
Экспозиция рассказывает об истории Земли, о естественной истории острова в последние 100 миллионов лет, о современных геологических процессах, происходящих на Сахалине и Курильских островах.
Выставку можно посетить в Сахалинском областном краеведческом музее, 17 и 18 декабря с 11.00.
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Совершить увлекательное путешествие в прошлое можно в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 17 и 18 декабря с 10.00.
На выставке представлено около 300 разных советских и немецких кукол и пупсов. Появились они в коллекции разными дорогами: остались с детства, были подарены друзьями и знакомыми. Часть из них была куплена на интернет-аукционах в разных странах (Италии, Германии, Финляндии, США, Канаде, Украине). Украшают экспозицию и предметы кукольного мира: мебель, посуда и другие кукольные принадлежности, а также дополняют выставку манекены в русском костюме, в школьной форме и в свадебном платье.
Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 17 и 18 декабря с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Также в Музее Медведя проводятся мастер-классы для детей и взрослых, туристических групп, иностранцев, педагогов, ознакомление с декоративно-прикладным искусством и обучение основным навыкам художественного ремесла (плетение из соломы, резьба по дереву, лепка из глины, работа с берестой, художественная роспись и прочее)
Экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия в любое время по предварительной записи. Телефоны: 26-05-97, 22-72-83.
Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 17 и 18 с 11.00.
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма: для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Вас ждут в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 17 и 18 декабря с 10.00.
На IV областной выставке-конкурсе представлены работы 243 учащихся 16 художественных школ и художественных отделений школ искусств из 12 районов островного края от Охи до Курильска в возрасте от 7 до 17 лет. Экспозиционное пространство наполнено детскими рукотворными произведениями, выполненными в самых разных техниках, и обладает яркими эстетическими качествами. В экспозиции удивительно органично уживаются объекты, образы, и персонажи, воссоздающие подлинно народный стиль, с произведениями, относящимися к многочисленным проявлениям современного искусства. Среди многообразия работы, нашлось место и русской сказке, и литературному фольклору. Каждая детская работа завораживает и притягивает зрителя по-настоящему искренним, радостным восприятием окружающей действительности, словно окно в мир «сказочного реализма».
Выставка проходит в Сахалинском областном государственном художественном музее, 17 и 18 декабря, с 10.00.
Новогодняя ночь в «Маэстро»
Bravo Night
DJ Vladlen Reznikov
Группа ПерекреSток
Рок-н-роллим до упаду с мэтрами своего дела группой ПерекреSток! Только живой звук от профессионалов жанра!
Мероприятие состоится 17 декабря в баре «Чипполини» в 21.00. Резерв: 46-84-01.
Golden Dance
Мероприятие состоится 17 декабря в ночном клубе Duke.
Стройные ножки
16-17 декабря особым вниманием в баре «Нон-Стоп» пользуются дамы. Со стройными ножками. Начало - 21.00.
Вход – свободный.
Chubby Cheeks
Декабрьский заплыв
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Моана
Плохой Санта-2 (в переводе Гоблина)
Фантастические твари и где они обитают
Землетрясение
Союзники
Новогодний корпоратив
Дом напротив
Под покровом ночи
Изгой-один: Звездные войны. Истории
28 панфиловцев
Призрачная красота
Дары смерти
Вот такими насыщенными обещают стать предстоящие выходные.
И в завершении представляем вам несколько идей новогодних гирлянд, сделанных своими руками.
Из бумаги и картона
Из снежинок
Из имбирных человечков
Из елочек
Из рукавичек
Из елочных игрушек
Из шишек
Из глины
Из помпонов
Из букв
Источник: https://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/10-idej-novogodnih-girlyand-svoimi-rukami-1132410/
Хороших вам выходных!