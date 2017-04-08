Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 15-16 апреля

О том, как провести выходные дни с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и новые кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Идет коза рогатая" Сахалинский театр кукол 15-16 апреля, в 11.00 и 13.00 (1+) Это яркий, музыкальный, интерактивный спектакль для самых юных зрителей с 1 года. Спектакль построен с учетом возрастных особенностей малышей, главной деятельностью которых является игра. Именно с помощью незатейливых игр, направленных на развитие речи, мышления, речевой памяти, слуха, внимания, актеры побуждают малышей к действиям. Спектакль "Три дочери" Сахалинский театр кукол 15 апреля, в 15.00 и 17.00; 16 апреля в 17.00 (5+) Мать воспитывает дочерей одна. Любит всех троих одинаково. Когда дочери вырастают, они выходят замуж и уезжают из дома. Когда женщина заболев, пишет письма о помощи, отзывается только младшенькая. Спектакль театра кукол «Экият» «Три дочери» предлагает зрителям дошкольного и младшего школьного возраста свою версию сказки. Пьесу написал известный журналист Адель Хаиров. В ней много юмора, иронии, понятий современного мира. Она отождествляется с сегодняшним днем. Однако тема любви к матери и отчему дому вечна. Спектакль "Опасный поворот" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 16 апреля в 18.00 (16+) В богатом особняке известного издателя проводят вечер его друзья. Случайный поворот разговора - и маски благопристойности и дружеского расположения падают, раскрывая истинные характеры собравшихся, а также несколько весьма опасных секретов. У каждого героя есть свой скелет в шкафу. И для некоторых правда может оказаться гибельной... Пьеса британца Джона Пристли, написанная в 1932 году, признана одним из лучших произведений автора. Несмотря на камерность – все события происходят в пределах одной комнаты, - постановка не заставит зрителя скучать, ведь действие в четырех стенах развивается с пугающей стремительностью, а детективная интрига вполне сопоставима с лучшими произведениями соотечественницы Пристли - великой Агаты Кристи. Спектакль "Чужой ребенок" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 15 апреля в 18.00 (16+) Юная Маня живет с семьей на даче и готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть девицу, забеременевшую от негодяя и с позором изгнанную из отчего дома. Начинающая актриса репетирует с таким надрывом и достоверностью, что "новость" о ее беременности мигом разлетается по всей округе. Скандал для того времени неслыханный! Пьеса Василия Шкваркина - классика советской театральной школы, не сходящая с подмостков уже более 80 лет. Благодаря обаятельным героям, закрученной интриге и светлой, ностальгической атмосфере канувшей в прошлое эпохи она будет интересна и новому поколению зрителей. Спектакль "Кому мы мешаем?" Сахалинская областная универсальная научная библиотека 15 апреля в 17.00 (16+) Каждый член собачьей стаи, живущей в овраге на окраине города, сталкивается с предательством, равнодушием и жестокостью со стороны человека. У каждого члена стаи свой характер и своя судьба, но, несмотря на все лишения, каждый пес, кроме, пожалуй, вожака, верит в лучшее и мечтает стать нужным хоть для кого-то. В их существовании соседствуют верность и предательство, смех и слезы, резкость и нежность, жизнь и смерть. О ком же эта история? Да полно, о собаках ли она?

СОБЫТИЯ Областной фестиваль народных театров "КАФЕДРАма" ГДК "Родина" 14-16 апреля МТЦ им. А.П. Чехова 16 апреля, 15.00. Программа областного фестиваля народных драматических театров «КАФЕДРАма»: 15 апреля 11.30 — спектакль «Счастливый билет?» 12+ (г. Южно-Сахалинск) 15.00 — спектакль «Странный мир театра» 12+ (г. Александровск-Сахалинский) 19.00 – спектакль «Медовый месяц Золушки» 12+ (г. Холмск) 16 апреля 11.30 «ГДК Родина» — спектакль «Боинг-Боинг» 16+ (пгт. Ноглики) 15.00 МТЦ им. А.П. Чехова – закрытие фестиваля и спектакль «Chuma21» 16+ (г. Санкт-Петербург) Вход по билетам, бесплатные билеты в кассе Чехов-центра и ГДК «Родина». Подробности по тел. 8(4242) 72-20-62. Пасха красная Центр народной культуры "Радуга" пл/р Новоалександровск, ул. 2-я Красносельская, д. 14, 16 апреля, в 12.00 16 апреля в 12.00 на площадке перед МБУ ЦНК «Радуга» состоится театрализованная игровая программа. Апрельские выходные ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" 16 апреля, 15.00 Парк развлечений ИграMix приглашает на апрельские выходные: 16 апреля – Праздник Светлой Пасхи, начало в 15.00, участие бесплатное. 23 апреля – День подснежника, начало в 15.00, участие бесплатное. 30 апреля – Отмечаем День танца. Стоимость участия 350 рублей с человека, начало в 17.00.

Праздник праздников и торжество торжеств Сахалинский областной государственный художественный музей 19 апреля, в 15.00 Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» приглашает жителей и гостей острова на мероприятие, посвященное празднованию Пасхи «Праздник праздников и торжество торжеств» Участники мероприятия узнают об истории возникновения Пасхи и обычаях ее празднования, а также смогут принять участие в традиционных пасхальных играх и мастер-классе по изготовлению тряпичной пасхальной куклы. Украшением мероприятия станет выступление ансамбля детской школы искусств «Этнос», руководитель – Елена Ивановна Алешко. Участие в мероприятии бесплатно, регистрация – обязательна! Записаться можно по телефону: 31-25-25. Всю подробную информацию можно получить по телефонам: 31-25-25, 72-36-43. Необходима предварительная запись по телефону: 708-825. Живая ярмарка Сахалинский зооботанический парк ул. Детская, 4-А, 16 апреля, в 12.00 16 апреля в Сахалинском зоопарке пройдет интересное и увлекательное мероприятие – экзотическая ярмарка! Среди жителей Южно-Сахалинска очень много любителей животных, многие хотят приобрести экзотических домашних питомцев. На ярмарке специалисты зоопарка подскажут, как правильно содержать в домашних условиях нового питомца. Посоветуют как избежать типичных ошибок, научат бережному отношению к новому члену семьи. Работники экзотариума проведут ознакомительный обзор своих владений с показательным кормлением подопечных. Посетителям ярмарки представится уникальная возможность стать из зрителя участником – выбрать ухоженное здоровое животное и в дальнейшем подружиться с ним. Концерт Анатолия Киреева Сахалинская областная универсальная научная библиотека 16 апреля, в 17.00 Концерт "РУКИ ВВЕРХ" – 20 лет!" Ледовый комплекс "Арена Сити" 15 апреля, в 19.00 15 апреля 2017 года Сергей Жуков и его друзья выйдут на сцену Арена Сити, чтобы в окружении любимой публики отпраздновать юбилей легендарного коллектива масштабным гала-концертом. Оригинальная постановка, видеоинсталляции, танцы нон-стоп и дискотека от души – в субботний вечер 15 апреля на самом большом танцполе Сахалина! Экологический фестиваль "Зеленый калейдоскоп" Экологический центр "Родник" ул. Поповича, 20-А, телефон: 76-27-13 15-16 апреля XX региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп» проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Предпасхальная сельскохозяйственная ярмарка Парковка около храма по ул. Горького 15-16 апреля, с 10.00 до 16.00 Всю представленную на ярмарках продукцию на месте будет освящать священнослужитель епархии. Пасхальная поделка Музей медведя 16 апреля, в 15.00 Пасха Городской парк им. Ю. А. Гагарина 16 апреля, в 12.00 Городской парк имени Гагарина приглашает южносахалинцев 16 апреля в 12 часов на площадку перед сценой с механическими аттракционами, где состоится концертно-развлекательная программа с элементами театрализации "Православная Пасха". Традиционные лакомства праздника — куличи, крашеные яйца и сладости — попробует каждый, кто не откажется поучаствовать в конкурсах, викторинах и других развлечениях. Для собравшихся споет Лариса Качайкина, а участники образцово-показательного ансамбля эстрадного танца "Плэй-Данс" подарят зрителям танцевальные номера. Сдай макулатуру - спаси лес Сахалинская областная универсальная научная библиотека 15 апреля, в 12.00 (0+) Ежегодно во всём мире 15 апреля отмечается День экологических знаний. В этом году это особенно важный день, так как 2017 год в России объявлен Годом экологии. Практически у всех дома или в офисе есть ненужные тетради, старые книги или бумага. Если их сдать на переработку - мы сможем участвовать в сохранении наших лесов и заботиться об окружающей среде. Сахалинская областная универсальная научная библиотека ко Дню экологических знаний объявляет акцию "Сдай макулатуру – спаси лес!", которая состоится 15 апреля с 12.00 до 13.00 на площадке перед Сахалинской областной универсальной научной библиотекой. Семейный досуг Сахалинский областной краеведческий музей 16 апреля, в 12.00 и 14.00 Краеведческий музей приглашает детей и их родителей на экологическую программу выходного дня "Семейный досуг". Мероприятие "Земля — она такая круглая!" занятие познакомит с основными сведениями о Земле, с её возникновением, историей и интересными фактами. В завершение — викторина и творческое занятие "И это всё наша Земля". "День Земли" — это международная акция, которая проводится с 1970 года в конце апреля в разных странах мира. Целью проведения экологической акции является привлечение внимания населения к необходимости личного участия в деле охраны окружающей среды. Предварительная запись по телефону: 72-75-55. Музейный кинозал Сахалинский областной государственный художественный музей 15 апреля и каждую субботу Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 15 апреля: "В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Саврасов - 11.00. Портрет. Художник и время. Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям" - 12.00. Санкт-Петербург. Вымышленный и реальный - 14.00. Антокольский М. "Портреты императора Николая II и императрицы Живописный Санкт-Петербург - 15.00. Просмотр для посетителей музея бесплатный. Энкаунтер "Точки бегуночки" Торговый центр "Клевер Холл" 15 апреля, 20.00 (16+) Энкаунтер - это возможность стать героем настоящего приключения, окунуться в мир загадок и тайн; возможность открыть в себе те ресурсы, о которых вы вероятно даже не подозреваете! Подробнее об игре: sakh.en.cx/GameDetails.aspx?gid=58106 Энкаунтер "Во, чо нашел!" Торговый центр "Клевер Холл" 15 апреля, в 19.30, 16 апреля, в 17.00, 22 апреля в 17.00 (16+) Энкаунтер - это возможность стать героем настоящего приключения, окунуться в мир загадок и тайн; возможность открыть в себе те ресурсы, о которых вы вероятно даже не подозреваете! Подробная информация: sakh.en.cx/GameDetails.aspx?gid=58269 Малыш Гарик Зооботанический парк 15-16 апреля, с 10.00 (0+) Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике. Гора Ледяная Площадь Победы 14-16 апреля (16+) Телефон для справок: 25-83-65 Высота горы Ледяной составляет 1250 м. Район сел Буюклы и Матросово. Она входит в список 9 вершин программы "Сахалинский орлан". Очень часто вершина закрыта облаками и от горы веет холодом. Некоторые даже называют эту гору "Сахалинская Мак-Кинли", а жители села Матросова называют гору Матросовской сопкой. Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 16 апреля, в 11.00 до 23 апреля (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Субботний киносеанс Сахалинский областной краеведческий музей 15, 22, 19 апреля, 17.00 и 18.00 (16+) В субботние дни апреля в Сахалинском областном краеведческом музее будет демонстрироваться документальный фильм о заповеднике "Курильский" - "Заповедный Кунашир". Коллекции музея Сахалинский областной краеведческий музей 8, 22-23, 29 апреля, в 12.00 и 15.00 (0+) Экскурсия "Коллекции музея" расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа. Предварительная запись по телефону: 72–75–55. Лекторий к выставке из Ясной Поляны Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 15 апреля, в 17.00, 16 апреля, в 17.00 В рамках выставки экспонатов из музея?усадьбы "Ясная Поляна" в литературно?художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" продолжает свою работу лекторий. 15 апреля - Л. Н. Толстой на полотнах великих художников 16 апреля - "Анна Каренина": разум и чувства по Л. Н. Толстому. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 15-16 апреля Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 15-16 апреля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Вольная борьба Волейбольный центр "Сахалин" ул. Горького, д. 7/1 14-15 апреля На Первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет соберутся более 300 сильнейших спортсменок со всей страны. - Решение о проведении Первенства России по вольной борьбы именно на Сахалине, было принято на совещании Федерации спортивной борьбы России под руководством Михаила Мамиашвили в декабре 2016 года, - отмечает руководитель региональной федерации спортивной борьбы Арсен Магомедов. Сахалинки также примут участие в Первенстве. По итогам прошедшего сезона Анастасия Парохина из Корсакова и южносахалинка Фарида Азизова вошли в состав юношеской сборной страны по вольной борьбе. Турнир будет проходить в течение двух дней в волейбольном центре «Сахалин». В первый день состоятся квалификационные встречи, во второй – финалы. Также в рамках Первенства состоится Всероссийский судейский семинар по спортивной борьбе. Более подробную информацию можно получить в пресс-центре Первенства по телефону: 8-924-199-94-43. Пауэрлифтинг Дворец спорта "Кристалл" 15-16 апреля, в 10.00 С 15 по 16 апреля в Южно-Сахалинске состоится ежегодный Чемпионат и Первенство Сахалинской области по пауэрлифтингу. Ожидается, что в соревнованиях примет участие более 70 спортсменов со всей Сахалинской области. Оценивать выступления островных спортсменов будут почетные гости, судьи всероссийской категории из Хабаровска Светлана Дедюля и Игорь Постников.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Ретроспектива. Юрий Метельский" Бизнес-центр "Сфера" 15-16 апреля и каждый день до 30 апреля (0+) Выставка сахалинского художника Н. Бочарова-Федореева Выставочный зал сахалинского отделения Союза художников России 15-16 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, до 28 апреля, с 11.00. Выставка посвящается памяти жены художника Нине Георгиевне Федореевой, которая всю их совместную жизнь была другом, музой и помощником в жизни и творчестве Николая Егоровича. Но и после его ухода из жизни она продолжала его дело: дарила музеям, Сахалинской епархии, друзьям его картины, устраивала выставки его работ, был выпущен его альбом "Чем дорог мне мой Сахалин".

Выставка "Когда не можешь не писать…" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15-16 апреля и каждый день до 28 мая, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+) Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя. Выставка "Мгновения поиска…" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 15-16 апреля (6+) На выставке представлены современные фотографии находок с мест, где проходили военные действия, например с о. Шумшу и Смирныховского р-на, где шли особо тяжкие сражения во время Курильской десантной и Южно-Сахалинской наступательной операций. Снимки показывают трудности и радостные моменты поисковых мероприятий, красоту природы тех мест, где проходили поиски, а также людей, посвятивших свою жизнь важной и благородной работе. Автор большинства фотографий – Алексей Охрименко. Выставка Заслуженного художника РФ Дю Мен Су "Три грани прекрасного" Сахалинский областной художественный музей 15-16 апреля и каждый день до 30 апреля, кроме понедельника, с 10.00. На выставке «Три грани прекрасного» будут представлены работы из мастерской художника. Эти работы раскрывают Дю Мен Су как зрелого художника, который всегда находится в творческом поиске через освоение новых художественных приёмов и визуальных технологий. Обращение к современным достижениям компьютерной графики выдает в художнике характер постоянно развивающейся творческой личности, для которой богатый опыт только основа для дальнейших поисков и свершений. Увлекшись в своё время фотографией, автор создает удивительные произведения фотоискусства. Выставка художественных фотографий "Гималаи. Тибет" Сахалинский областной художественный музей 15-16 апреля с 10.00. В экспозиции представлено 92 фотографии, сделанных во время высокогорных экспедиций по Гималаям и Тибетскому нагорью за двенадцать лет. Задача экспозиции – дать посетителям наиболее полное представление об уникальном регионе планеты. На снимках пейзажи горных массивов, панорамы городов Катманду и Лхаса, улочки отдаленных селений. Фото жителей Тибета, Непала, королевства Ло, сделанные в моменты труда и отдыха, дают зрителю представление о жизни высокогорных народов, обычаях и традициях, культуре. Несомненным украшением выставки являются снимки, на которых запечатлены пещеры отшельников вдоль отдаленных горных троп, древние монастыри и улицы города Ло Монтанг – столицы королевства Ло. Выставка "Магия тела" Арт-галерея "Сахалин" Дом Торговли, 2 этаж 15-16 апреля, до 30 мая (18+) Полотна сахалинских художников объединила тема красоты пластики женского тела. Галерея представляет работы четырех авторов. Тема Ню – это проверка на профессионализм художника, самый сложный жанр. Изобразить образ, наполнить его идеей, изобразить не просто обнаженную модель, но и создать сюжетную линию очень не просто.

Сахалинский областной государственный художественный музей 15-16 апреля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

15-16 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Реальные Динозавры Союз художников России, сахалинское региональное отделение ВТОО 15-16 апреля с 10.00 до 15 мая Яркая, концептуально новая выставка, бесспорно не оставит вас и ваших детей, без положительных эмоций!

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15-16 апреля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 15-16 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15-16 апреля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "ДавайПутешестовать на Марианы" ТРК «Сити Молл» 3-й этаж 15-16 апреля, и каждый день до 24 апреля Выставкаизвестного трэвел-фотографа Дальнего Востока и Инстаграм-блогера Дмитрия @Oktagon Куликова #ДавайПутешестовать на Марианы организована Управлением по туризму Северных Марианских островов.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ BOBINA Ночной клуб Duke 15 апреля 22.00 (18+) Он желанный гость во всех ночных клубах в каждом уголке земли. Цирк party bar Бар "Нон-стоп" 15 апреля, в 22.00 (18+) Самая настоящая цирковая вечеринка окрасит в яркие цвета эту весну. Клоуны, мимы, магическое и световое шоу, а также подарки, радость и веселье - в баре "Нон-Стоп" такого еще не было! Не опоздайте к началу: с 22.00 в баре "Нон-Стоп" начнется цирковое действо. В программе все детские представления о цирке. Веселые клоуны и грустные мимы с шариками и подарками, магическое шоу от мастера иллюзий Максима Фигуры, световое неоновое шоу, а также прочие сюрпризы. Слушайте и не говорите потом, что не слышали! Спешите увидеть и не говорите, что вас не предупреждали! Dj Dmitrii Vasilev Ночной клуб "Aura²" 14-15 апреля, 23.00 (18+) Эти выходные с нами проведет наш добрый и весёлый друг из Владивостока Дима Васильев, он один из тех людей, кто стоял у истоков известной многим вечеринки 99, что в далеком 2012 году активно продвигала прогрессивный звук лейбла Ed Banger и все ему сопутствующее, так же успел пару лет пожить в Шанхае, успешно ведя диджейскую деятельность и участвуя в больших фестивалях электронной музыки. В пятницу и субботу он будет радовать вас своей музыкой и отличным настроением. Terry B! Клуб "Loona" 14-15 апреля (21+) Вам стало интересно? Звони 272-050.