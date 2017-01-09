Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 14-15 января

О том, как провести выходные дни с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Выпуск альбома приурочен к 70-летию Сахалинской области. Поет – Елена Денисова. Автор слов - известная сахалинская поэтесса Лидия Кисенкова.

Мероприятие состоится в фойе 2-го этажа Чехов-центра 15 января в 18.00.

Музейный кинозал

Каждую субботу посетители Сахалинского областного художественного музея могут посмотреть видео-фильмы из фонда «Русский музей: виртуальный филиал» и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.

Расписание сеансов на 14 января:

«В страну музеев вместе с Фафалей». В мастерской художника. Натюрморт – 11.00.

«Гравюра». Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет «Русский музей – детям» - 12.00.

«Искусство начала XVIII века». Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея» -14.00.

Воробьев М. «Набережная Невы у Академии художеств». Из цикла «История одного шедевра» - 15.00.

Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Новый год в музее для детей

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает школьников на новогодние мероприятия в музее.

С 6 декабря 2016 года можно посетить:

Интерактивное мероприятие "Сказка из бумаги". Изготовление объемной открытки с новогодними пожеланиями. Материалы предоставляются. Возраст участников: 6-10 лет

"Елочная игрушка". Изготовление елочного украшения из фетра, лент и бусин. Материалы предоставляются. Возраст участников: 12-16 лет

"Снежное очарование". Выполнение снежинки в технике квиллинг. Материалы предоставляются. Возраст участников: 8-13 лет

С 15 декабря 2016 года можно посетить:

Зимние посиделки "Новый год по-чеховски". Дети познакомятся с традициями празднования Нового года в семье Чеховых, выполнят елочную игрушку, поиграют в старинные забавы, примут участие в костюмированных сценках и получат новогодний сюрприз.

Предварительная запись по телефону 43-65-09.

Событие в детском клубе «Киндер-пати»

14 января в 18.00 в ТЦ «Рояль» состоится старо-новогодняя дискотека для детей от 8 лет. Дед Мороз прощается с ребятишками до следующего Нового года. Приходите и проводите дедушку весёлыми играми и конкурсами!

Стоимость - 1000 рублей.

Справки и заявки по телефонам: 25-18-49, 26-00-09.

Парк развлечений ИграMix приглашает всех весело провести выходные дни! 15 января вас ждут на программу «Старый Новый год, продолжение праздников». Начало в 15.00, участие бесплатное.

Поход на гору Майорскую

Высота горы - 1014 метров над уровнем моря, расположена на юго-восточной оконечности Сусунайского хребта. С горы открывается живописный вид на Сусунайский хребет, на озера Тунайча, Изменчивое, Вавайские озера, Охотское море.

Путешествие состоится 15 января. Место сбора – площадь Победы. Время – 09.00. Остались вопросы? Тогда звоните. +7 (4242) 25-83-65. Внимание, экскурсии платные!

Открытый урок по хип-хопу

14 января в 17.00 в общежитии ЮСПК состоится открытый урок по хип-хопу! Телефон для справок: 40-23-33.

Поделкин-Самоделкин

В клубе «Поделкин-Самоделкин» занятия проходят в игровой форме каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 12.30.

СПОРТ Социальный фитнес на лыжах

14-15 января в 11.00 состоятся занятия на беговых лыжах.

Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Желающим присоединится к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка - одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра, влаги и выводить пот наружу (куртка с капюшоном и штаны или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.

Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия (ул. Горького 7/1). Подробную информацию можно узнать по телефону: 49-77-88 (Ксения).

4 января стартовала последняя домашняя серия хоккейной команды ПСК «Сахалин» в рамках регулярного чемпионата АХЛ. Соперник – «Тохоку Фри Блэйдс». Матчи состоятся 14, 15 и 16 января во дворце спорта «Кристалл». Начало двух первых игр - 17.00, последней – 19.00.

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

15 января сахалинский горнолыжный комплекс присоединится к празднованию всемирного Дня снега. В этот день на «Горном воздухе» пройдут спортивные соревнования в различных дисциплинах как для опытных райдеров, так и для любителей. Также в программе - бесплатные обучающие занятия для тех, кто ни разу не стоял на лыжах или доске, и занятия по повышению мастерства и отработке техники. Музыка и горячий чай дополнят праздничную картину.

Новогодние выходные в ледовом дворце «Кристалл»

15 января состоится подведение итогов спортивного квеста. Сахалинцы, которые набрали наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза - экшн-камеры GOpro и сезонного ски-пасса на горнолыжный курорт «Горный воздух».

ВЫСТАВКИ

Выставка «Молодые художники Сахалина» представляет работы сахалинских авторов, которые демонстрировались в августе 2016 года на 15-ой выставке «Саппоро мирай» в Японии.

В своих работах сахалинские участники продемонстрировали художественное мышление молодого российского поколения. Их картины выполнены в различной технике и представляют широкий спектр направлений современного сахалинского искусства.

Выставка проходит в стенах Сахалинского областного художественного музея. Посетить ее можно в том числе и 14-15 января, с 10.00.

Выставка «Сахалин и Курилы в лицах» – проект музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», приуроченный к 70-летию со дня образования Сахалинской области. На ней будут представлены работы в жанре живопись, графика и скульптура. Гости музея увидят портреты и скульптуры людей, посвятивших свою жизнь изучению и развитию островного края с середины XIX века и до наших дней.

Выставка будет работать с 23 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» с 10.00.

В Сахалинском областном художественном музее состоится открытие юбилейной ретроспективной выставки члена Союза художников России, художника Олега Папузина. На экспозиции представлены около 100 работ из личного собрания автора, основное внимание сосредоточено на главном жанре в творчестве художника – пейзаже.

Познакомиться с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 14-15 января с 11.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетить выставку можно 14-15 января с 10.00.

Выставка «Солнце и Ветер»

БЦ «Сфера» приглашает всех на выставку «Солнце и Ветер» творческого объединения «Спектр».

Выставка будет открыта по 31 января 2017 года. Вход свободный.

Выставка колокольчиков

Музей медведя представляет «Выставку колокольчиков» из коллекции Алины Манжиковой.

Справки по телефонам. 26-05-97, 22-72-83.

Музей медведя открывает «Выставку снеговиков» и объявляет конкурс на лучшего снеговичка сделанного своими руками. Участвуйте в конкурсе, приходите на выставку, приносите своего снеговичка и получайте приз-сюрприз. Поделки на конкурс принимаются до 14 января 2017 года.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Выставка проходит в Музее медведя в ТРК «Сити Молл». Здесь вас ждут 14-15 января с 11.00.

В Сахалинском краеведческом музее открылась выставка елочных игрушек, украшений и новогодних открыток «Ретро-ёлка-2017». Посмотреть ее можно 14-15 января с 11.00.

Выставка «Четвероногий друг»

В Сахалинском областном краеведческом музее открылась новая выставка «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея, посвященная первому одомашненному животному -собаке.

На выставке представлены художественные произведения 1930?2000-х годов, дополняют выставку трогательные фарфоровые фигурки собак, статуэтки, отлитые из металла, чучела диких представителей семейства псовых.

Выставка проходит в Сахалинском областном краеведческом музее, 14-15 января с 11.00.

Выставка «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова»

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Совершить увлекательное путешествие в прошлое можно в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 14-15 января с 10.00.

Выставка «Медвежьи потешки»

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Также в Музее Медведя проводятся мастер-классы для детей и взрослых, туристических групп, иностранцев, педагогов, ознакомление с декоративно-прикладным искусством и обучение основным навыкам художественного ремесла (плетение из соломы, резьба по дереву, лепка из глины, работа с берестой, художественная роспись и т. д.)

Эскурсии, мастер-классы и другие мероприятия в любое время по предварительной записи. Телефоны. 26-05-97, 22-72-83.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 14-15 января с 11.00.

Костюмированный поход в музей

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Вас ждут в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 14-15 января с 10.00.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Loona Night

В клубе Loona продолжается серия вечеринок Loona night! Девиз мероприятия - меньше слов, больше ритма!

Стало интересно? Звони 272-050. И приходи 13 и 14 декабря в клуб Loona.

Выступление группы JackPot

14 января в баре Cippolini выступление группы JackPot. Начало 18.00.

Вход свободный.

Ночной клуб Duke приглашает вас в эти выходные, чтобы вместе окунуться в мир только позитивной, популярной и качественной музыки!

DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

Sexy - Go-Go & African Boy – show!

Сумасшедшие танцы и безумное настроение!

Сюрпризы и подарки от Мега Палас Отеля.

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286.

Выступление группы CoverDrom

15 января в баре Angelo's состоится выступление группы CoverDrom.

Телефон для справок: 45-07-00.

Приходите 14 января. Начало - 00.00.