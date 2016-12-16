Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 12-13 ноября

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое! Культурные выходные в Южно-Сахалинске!

Куда сходить и что посмотреть в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные? Если вы прочитаете эту статью, таких вопросов у вас не останется!

Рэп-баттл

Вас ждут баттлы:

Nicky Fox (CRTM) vs Chyo the radio (Виттрока)

St1ll one vs Dot

Live performance by::

Паша Перс | Hof | Kostya Kost

Vitya Dee | Tony Hardy | Dwayk

Призовой фонд: 10000 рублей! + призы от спонсоров!

Мероприятие состоится 12 ноября в 21.00 в "СтрекоZе"!

Ваваи – озеро Гармонии и Любви

В программе посещение самого большого пресноводного озера острова Сахалин – Большого Вавайского, связанных с ним Чибисанских озер, а также знакомство с местными достопримечательностями и интересными объектами периода Карафуто.

Экскурсия состоится 12 октября. Начало - 10.00. Место сбора - возле здания ДК "Железнодорожников".

DJ Light / LOVE Radio / Moscow

12 ноября Love Radio отметит свой 5-й День рождения - именно столько лет радиоведущие дарят вам бесконечную порцию позитива, пять лет вы в курсе самых свежих новостей! Love Radio приглашает самых любвеобильных слушателей отметить это грандиозное событие в ночном клубе «Duke».

Специальный гость - DJ – Light, всем известный как автор и ведущий проекта LOVE POWER (Love Radio, Москва) - подарит публике самые зажигательные миксы этой осени!

Также для Вас всю ночь:

* DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / DJ Sergey Ray

* Sexy - Go-Go– show!

Мероприятие состоится в ночном клубе DUKE, 12 ноября. Начало - 22.00.

Спектакль «Медвежонок Римцимци» создан по пьесе Яна Вильковского. Он о настоящей дружбе, взаимовыручке, доброте и том, как важно найти общий язык, особенно детям и родителям!

Смотрите в Сахалинском театре кукол, 12 ноября в 13.00 и 13 ноября в 11.00, 13.00 (3+).

Кин IV" - это смешная и лиричная история артиста Эдмунда Кина, которая откроет зрителю таинственный, полный интриг и страстей мир театрального закулисья. Сюжет спектакля непредсказуем и многогранен: падения и взлеты, предательство и любовь, слёзы и смех, расставания и встречи.

Смотрите в Сахалинском международном театральном центре им. А.П.Чехова 12 ноября, в 18.00 (16+).

Сказка о дружбе для самых маленьких, в которой медвежонок научит зайца и слоненка, как правильно разделить морковку.

Смотрите в Сахалинском театре кукол, 12 ноября в 11.00, 12.00 и 13 ноября в 11.00, 12.00 (1,5+).

12–13 ноября 2016 года в островной столице пройдет I Областной фестиваль-конкурс малых форм и балетмейстерских работ «Art-Dance».

В фестивале-конкурсе примут участие юношеские и молодежные хореографические коллективы старше 8 лет в различных танцевальных дисциплинах: классический, народно-сценический, народный стилизованный, бальный, эстрадный танец, степ, чечетка, модерн, контактная импровизация, джаз, сontemporary, hip-hop, locking, popping, house-dance, breaking, jazz-funk, electro, krump, waacking, vogue.

Конкурс призван популяризировать различные виды хореографического искусства, а также повысить творческий уровень коллективов и выявить новые имена талантливых хореографов, молодых, ярких исполнителей. Стимулировать на создания новых балетмейстерских работ, отражающих фрагменты мировой культуры, героического прошлого российского народа, любви и добра, поиска новых героев, актуальных для молодёжи.

Программа фестиваля:

12 ноября — Конкурсные просмотры хореографических коллективов Сахалинской области ДДЮТ, начало в 14.00

13 ноября — Гала-концерт с участием победителей и гостей фестиваля, ККЗ «Октябрь» начало в 13.00

На все мероприятия ВХОД СВОБОДНЫЙ

На сельскохозяйственной ярмарке жители Южно-Сахалинска и гости города смогут приобрести мясную, колбасную, рыбную и другую продукцию напрямую от производителя.

Вас ждут:

12 ноября за магазином "Техник" по улице Ленина с 09.00 до 15.00

и в пл/р Луговое, ул. Дружбы, 50 с 10.00 до 16.00.

а также 13 ноября пл. Ленина с 10.00 до 16.00.

На выставке представлено около 300 разных советских и немецких кукол и пупсов. Появились они в коллекции разными дорогами: остались с детства, были подарены друзьями и знакомыми. Часть из них была куплена на интернет-аукционах в разных странах (Италии, Германии, Финляндии, США, Канаде, Украине). Украшают экспозицию и предметы кукольного мира: мебель, посуда и другие кукольные принадлежности, а также дополняют выставку манекены в русском костюме, в школьной форме и в свадебном платье.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК "Сити Молл" 12 и 13 ноября с 11.00.

Выставка "Слезы вулканов". Обсидиан в жизни древнего населения Сахалина и Курильских островов

Удивительный горный минерал – обсидиан – называют в легендах по-разному: «слезы апачей» в Америке, «обломки когтей Сатаны» в Закавказье.

Обсидиан – «вулканическое стекло» – сегодня воспринимается как декоративный камень, пригодный для изготовления украшений и поделок, однако в древности люди относились к нему иначе.

На Сахалине и Курильских островах обсидиан в качестве сырья для производства орудий труда стали использовать более 20 тысяч лет назад. Однако до сих пор не было обнаружено ни одного месторождения минерала на этих территориях. Откуда же брали обсидиан древние жители нашего региона и какие орудия труда из него создавали? Узнайте об этом, посетив выставку «"Слезы вулканов". Обсидиан в жизни древнего населения Сахалина и Курильских островов».

На выставке представлены образцы обсидиана, происходящего с месторождений о. Хоккайдо, п-ва Камчатка, а также орудия труда, найденные на о. Сахалине, Курильских островах и о. Хоккайдо.

Смотрите в Сахалинском областном краеведческом музее, 12 и 13 ноября с 11.00.

Организатором V открытого Дальневосточного турнира по дзюдо среди юношей и девушек памяти Василия Ощепкова является Сахалинская региональная общественная организация «Спортивная федерация дзюдо» при поддержке министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Напомним, первый открытый Дальневосточный турнир состоялся в 2012 году - в год 120-летия со дня рождения Василия Ощепкова. С 2014 года по инициативе руководства СРОО «Спортивная федерация дзюдо» турнир становится традиционным и внесен в календарный план официальных спортивных мероприятий регионального Минспорта. Ежегодно турнир собирает дзюдоистов из Южно-Сахалинска, Анивы, Корсакова, Холмска и Поронайска.

Турнир состоится 12 ноября в «Олимпии парке». Начало соревнований в 12.00.

Выставка "Мелодии души моей" "Мелодии души моей" - так называется персональная выставка картин молодой начинающей художницы Оксаны Домановой. В экспозиции представлено более двадцати удивительных пейзажей малой родины, натюрморты, отличающиеся ярким проявлением индивидуальности автора. Выставку можно посетить 12 и 13 ноября в библиотеке по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 17-Б. Вход свободный.

Выставка "Старый Войт "24 года - один день"

Владимир Николаевич Старовойтов - известный дальневосточный живописец, график, член Союза художников России, член Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО. Персональные выставки проходили в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Америке, Японии и Корее.

Творческая судьба художника органично разделилась между Сахалином и Приморьем. Владимир Старовойтов родился в 1945 году в селе Дербинском (ныне пгт. Тымовское). Жил и работал в Находке, во Владивостоке, потом вернулся на Сахалин. В настоящее время живет во Владивостоке, не теряя творческих связей с родным островом.

Выставочный проект «Старый Войт “24 ГОДА – ОДИН ДЕНЬ”» представляет 20 живописных произведений из фондов Сахалинского областного художественного музея и более 100 графических работ из личного собрания автора.

Познакомится с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 12 и 13 ноября с 11.00.

Приходи 12 и 13 ноября в любимый торгово-развлекательный комплекс, участвуй в конкурсах и выигрывай призы! Самых маленьких гостей ждет развлекательная программа, веселые игры, ростовые игрушки и аниматоры.

Для взрослых и детей ТРК «Сити Молл» приготовил различные конкурсы и розыгрыши. Море призов и отличного настроения вам обеспечено! Приходите, будет весело!

Мероприятия намечены 12 и 13 ноября с 09.00.

Спектакль "Тестостерон"

"Тестостерон" - пьеса, выполненная в модном жанре "мужского разговора" и напоминающая лучшие образцы творчества Квартета И. Петербургский режиссер Антон Безъязыков и мужская часть труппы Чехов-центра предлагают зрителям подумать над никогда не теряющими актуальность вопросами: что делает мужчину мужчиной? И чем мужской взгляд на взаимоотношения полов отличается от женского?

Смотрите в Сахалинском международном театральном центре им. А.П.Чехова 13 ноября, в 18.00 (16+).

Детская дискотека в ИграMix

Детишек ждут час музыки и развлечений, аниматоры, генератор мыльных пузырей, конкурсы и призы.

Мероприятие состоится 12 ноября в 15.30 и 17.30, а также 13 ноября в 17.30 (6+).

Турнир по Mortal Kombat XL

К участию в мероприятии приглашаются и новички, и сильные игроки.

Вход и участие: бесплатно. Все желающие смогут и просто поиграть, в зале будет 5 приставок.

Мероприятие состоится 13 ноября. Место проведения - Бар "Тромбон", ул. Горького, д. 12в, в 17.00.

Экскурсия "Тайны Императорского озера" В программе: посещение смотровых площадок на Холмском и Чеховском перевале, города Холмска, села Чеховского, интересных объектов периода Карафуто. Экскурсия состоится 13 ноября. Начало - 09.00. Место сбора - возле здания ДК "Железнодорожников".

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Всем приятных выходных!