Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 11-12 марта

Спектакли и новые кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Сахалинский театр кукол
Известная история про Лису и Зайца, пересказанная Григорием Остером и поставленная режиссёром Александром Агеевым, легко и без затей расскажет ребятам о предательстве и дружбе, подлости и смелости. А яркие декорации, придуманные Леонидом Всеволодским, погрузят маленьких зрителей в настоящую сказку.
Сахалинский театр кукол
11-12 марта, в 11.00 и 12.00 (1+)
В спектакле «Первый снег», который играется почти без слов, можно увидеть зимнюю метель, слепить снеговиков, принять участие в создании песочной анимации. В нем все настоящее — зрительские кресла с номерами, фигуристы на льду, зимние узоры в волшебных чемоданах и первый снег, белый и пушистый!
Сахалинский театр кукол
11 в 13.00, 12 марта, в 11.00 и 13.00 (3+)
Что лучше — быть ворчливым и занудливым букой или играть вместе с друзьями в веселые и увлекательные игры? Ответ прост и предельно ясен! Но только маленький зайчонок упрямо продолжает вредничать и капризничать и хуже от этого только ему самому.
"Прекрасное далеко" - тонкая лиричная история о жизни и смерти, о вечных поисках человеческой души
Все действующие лица пьесы - ангелы, мечтающие вернуться обратно в жизнь - далекую и прекрасную. Герои проходят долгий путь прежде, чем понять, что самое ценное - это то, что происходит с человеком здесь и сейчас, и пока человек жив - он свободен, а, стало быть, счастлив. Только вот понимание этого приходит в тот момент, когда земной путь заканчивается и, казалось бы, уже ничего нельзя изменить.
Сахалинский театральный центр им. А.П. Чехова
11 марта, 18.00 (18)
В основе постановки - легендарная пьеса "отца комедии" Аристофана, напоминающая о том, что миром правят мужчины, а мужчинами - женщины. Неисчерпаемость и актуальность аристофановского текста подчеркивают яркая режиссура Георгия Цнобиладзе и искрометная игра женской половины труппы Чехов-центра.
СОБЫТИЯ
ТРК «Сити-Молл», 3 этаж
12 марта, с 13.00 до 16.00
Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске при поддержке ТРК «Сити Молл» с целью знакомства жителей Сахалина с культурой Японии и предоставления возможности общения жителей с проживающими на Сахалине японцами организует проведение «Дня культуры Японии» в г. Южно-Сахалинске по следующему расписанию:
1. Первая часть программы: демонстрация номеров на сцене (13:00~15:00)
|
№
|
Номера программы:
|
1.
|
Церемония открытия
|
2.
|
Демонстрация чайной церемонии
|
3.
|
Анимэ ток-шоу (УЭСАКА Сумирэ)
|
4.
|
Японские шахматы (ЧУЗА Макото)
|
5.
|
Японский традиционный танец (Ulala Springday)
2. Вторая часть программы:тематические зоны (15:10-16:00)
|
№
|
Тематические зоны:
|
1.
|
Награждение хайку
|
2.
|
Японские шахматы
|
3.
|
Японская кухня (мастер-класс – роллы)
|
4.
|
Японская традиционная игра
|
5.
|
Презентация японского туризма
|
6.
|
Каллиграфия (мастер-класс)
|
7.
|
Дегустация японского чая с японскими сладостями
|
8.
|
Демонстрация искусства икэбана
Концерт Ольги Кормухиной
Столица, конгресс-холл
11 марта, 19.00
Ольга Кормухина и Алексей Белов представят новую совместную концертную программу "Индиго", в которой исполнят свои лучшие сольные композиции, дуэты, легендарные хиты группы "Парк Горького", успевшие завоевать любовь миллионов слушателей, а также мировые хиты.
Ольга Кормухина и Алексей Белов никогда не раскрывают всех секретов своего концерта, но обещают, что для зрителя это станет, пожалуй, самым ярким событием за последнее время!
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
12 марта, в 16.00
Основу творческой программы составят песни из авторского альбома "Мои миры" (2003).
Вход свободный.
Детские мероприятия в ИграMix
Парк развлечений "ИграМикс"
ТРК "Сити молл"
12 марта, 15.00
Парк развлечений ИграMix проводит серию детских мероприятий, приходите все! 12 марта - World DJ Day, зажигательная вечеринка, начало в 17.00, необходима предварительная запись по телефону: 708-825.
Чайная церемония школы Урасэнкэ
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
11 марта, в 18.30 (16+)
Чайная церемония в Японии − это особый ритуал, ведущий своё начало из средних веков и почитаемый по сей день. Создали чайную церемонию монахи-буддисты, и вскоре она стала неотъемлемой частью японской культуры, прославив её на весь мир.
У участников мероприятия появится возможность поближе познакомиться с уникальной традицией чайного действа. Каждому гостю будут предложены чашка японского чая маття и традиционные сладости.
Телефон для справок: 45-25-47. Вход свободный!
Фестиваль творчества молодежи "Сахалин молодой!"
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
11 марта, в 14.00 (14+)
В фестивале примут участие как отдельные исполнители, так и творческие коллективы в следующих жанрах и видах искусства:
- Музыкальное искусство: исполнение музыкальных произведений на классических и народных инструментах;
- Вокальное искусство: народная и современная песня;
- Хореографическое искусство: классическая хореография, эстрадный танец;
- Театральное искусство малых форм (фрагмент пьесы, театральная миниатюра);
- Художественное слово (стихотворение, проза);
- Изобразительное искусство: художественная фотография и живопись.
Контактный телефон: 8 (4242) 452-528.
Игра-сказа "Два Королевства"
Детский клуб "Киндер Пати"
ТЦ "Рояль", 3 этаж
12 марта, 11.00 (6+)
У ребят появится возможность проявить себя, принимая самостоятельные взрослые решения, погрузиться в сказочный мир и стать на время настоящим волшебником, способным изменить мир!
Лазермэн-Шоу
ДК "Железнодородников"
11 марта, в 15.00 и 18.00; 12 марта, в 12.00, 14.30,17.00 (0+)
В программе различные номера циркового искусства: воздушная гимнастика на полотнах, диаболо, игра с хула-хупами (звание "Принцессы цирка"), жонгляж булавами и неокубом, светодиодные пои, гонки на моноцикле (лауреат международного фестиваля циркового искусства "Идол"- 2016), интерактивная клоунада, слинки, иллюзия, контактное жонглирование, эквилибр на катушках.
Лекторий к выставке из Ясной Поляны
Музей книги Чехова "Остров Сахалин"
11-12 марта и каждый день до 31 марта (кроме понедельника), (16+).
Начало мероприятий в 18.00 (будни) и 17.00 (выходные дни).
В рамках выставки экспонатов из музея?усадьбы "Ясная Поляна" в литературно?художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" начинает работу лекторий.
В первый весенний месяц южносахалинцы и гости города могут прослушать следующие лекции:
- "Мифы о Толстом";
- "Чехов и Толстой";
- "Душечка" — любимый рассказ Л.Н. Толстого";
- "Анна Каренина": разум и чувства по Л.Н. Толстому";
- "Последний роман Л.Н. Толстого". "Воскресение";
- "Л.Н. Толстой на полотнах великих художников".
Ночевка в снежных норах
Площадь Победы
11 марта, 09.00 (16+)
Хотите острых ощущений? Тогда этот поход для вас. Вам предлагают экстремальную ночевку в снежных норах. Вас ждет настоящая походная каша на костре, вечерние посиделки у костра в кругу друзей, зимнее звездное небо, и море позитива.
Площадь Победы
12 марта, 09.00 (16+)
Высота этой горы - 1014 м над уровнем моря, расположена она на юго-восточной оконечности Сусунайского хребта. Айнское название горы – Поронупури, что значит "Большая гора". С горы открывается живописный вид на Сусунайский хребет, на озера Тунайча, Изменчивое, Вавайские озера, Охотское море.
Мастер-класс "Роспись по дереву и керамике"
Сахалинский Музей Медведя
11-12 марта и каждую субботу и воскресение.
Необходима предварительная запись.
Телефон для справок: 26-05-97
Приходите на творческие занятия и проводите время со своими детьми с пользой. Здесь есть много керамических и деревянных фигур, которые ваш ребенок может сам раскрасить и воплотить в них все свои творческие порывы!
Мастер-класс гончарного дела
Сахалинский Музей Медведя
11-12 марта и каждую субботу и воскресение.
Необходима предварительная запись.
Телефон для справок: 26-05-97
Гончарное дело, это отличная альтернатива пластилину и другим творческим занятиям. У участников мастер-класса будет настоящая возможность своими руками создать уникальное и неповторимое изделие. Процесс творчества может помочь раскрыть свой потенциал и получить новые знания. В наших мастерских вы можете постичь все тонкости работы на гончарном круге. А самое приятное, что выполненные работы вы возьмете с собой на память.
Темная комната
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
11-12 марта
Телефон для справок: 26-05-97
Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.
Сахалинский областной художественный музей
11 марта и каждую субботу, с 11.00 до 16.00.
Расписание сеансов на 11 марта:
"В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Левитан. – 11.00.
"Скульптура". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям" - 12.00.
"Андрей Петрович Рябушкин". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея" - 14.00.
Антоеольский М. "Портреты императора Николая II и императрицы Александры Федоровны". Из цикла "История одного шедевра" - 15.00.
Просмотр для посетителей музея бесплатный.
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
11-12 марта и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30.
Телефон для справок: 26-05-97.
СПОРТ
Лыжные соревнования памяти Бориса Егорова
СШОР зимних видов спорта
улица Венская, 5
11 марта, 10.40 (0+)
11 марта в Южно-Сахалинске на базе СШОР зимних видов спорта состоятся традиционные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти ветерана Великой Отечественной войны, ветерана спорта Бориса Егорова. Торжественный парад открытия соревнований начнется в 10.40.
Состязания пройдут среди спортсменов трех возрастных групп. Соревноваться лыжники будут в гонке классическим стилем. Самым юным ребятам возрастной категории 2009 года рождения и младше предстоит преодолеть отрезок в 300 метров. Мальчики и девочки 9-10 лет выявят сильнейших на дистанции 500 метров. 11-12-летние спортсмены разыграют комплекты наград на километровой трассе.
Социальный фитнес на лыжах
11-12 марта в 11.00 состоятся занятия на беговых лыжах.
Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Желающим присоединится к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка - одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра, влаги и выводить пот наружу (куртка с капюшоном и штаны или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.
Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия (ул. Горького 7/1). Подробную информацию можно узнать по телефону: 49-77-88 (Ксения).
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Сахалинский областной краеведческий музей
11-12 марта и каждый день до 10 апреля, кроме понедельника (0+)
На выставке представлены более 200 игрушек разных периодов, уводящих в мир детства и знакомящих с историей игрушки, бытовавшей на Сахалине. Игрушки — важнейшее средство воспитания детей. Первые игрушки появились еще в первобытном обществе и на протяжении всего своего существования преобразовывались и меняли свое назначение.
Игрушки были всегда, но были ли они такими же? Ответ на этот вопрос можно найти в музеях. Многие музеи хранят в своих коллекциях игрушки разных времен. Внушительную коллекцию игрушек — около 500 предметов — хранит и краеведческий музей.
Выставка "Когда не можешь не писать…"
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
11-12 марта и каждый день до 28 мая, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+)
Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя.
Выставка заварных чайников "Чайники разных стран и народов"
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
11-12 марта и каждый день до 5 апреля, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
В экспозиции представлено более 60 чайников из керамики , фаянса, фарфора, стекла и металла, уникальных по стилю и характеру изделий. Их можно использовать по назначению или просто любоваться. Коллекция заварных чайников представлена Юлией Вятржик.
Приходите, смотрите, удивляйтесь!
Выставка "Мгновения поиска…"
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
11-12 марта и каждый день до 16 апреля, кроме понедельника (6+)
На выставке представлены современные фотографии находок с мест, где проходили военные действия, например с о. Шумшу и Смирныховского р-на, где шли особо тяжкие сражения во время Курильской десантной и Южно-Сахалинской наступательной операций. Снимки показывают трудности и радостные моменты поисковых мероприятий, красоту природы тех мест, где проходили поиски, а также людей, посвятивших свою жизнь важной и благородной работе. Автор большинства фотографий – Алексей Охрименко.
Выставка сахалинских художников
Арт-галерея "Сахалин"
11-12 марта.
Люди искусства – писатели, художники, композиторы в своих произведениях раскрывают тему родной природы, воспевают ее красоту и неповторимость. Учат любить и беречь окружающий нас мир! Монументальность сурового края и мягкость эмоционального восприятия присуща нашим мастерам живописи и графики.
Сахалинский областной художественный музей
11-12 марта и каждый день, кроме понедельника, до 17 марта, с 10.00.
Выставка представляет коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока.
Сахалинский областной государственный художественный музей
11-12 марта и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
11-12 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
11-12 марта и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
11-12 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
11-12 марта и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Ночной клуб Duke
11 марта, 22.00 (18+)
Специально для прекрасных дам VOGUE MEN PROJECT – самое эпатажное и эротическое клубное шоу в России! В составе профессиональные танцоры и звезды телевизионных проектов: Джексон - победитель проекта MTV " Каникулы в Мексике" и ведущий телеканала "Ю", и Ричард - один из ведущих танцоров эротического жанра России.
Почувствуйте себя желанными в эту ночь!
Шпильки Пати
Бар "Мусхед"
11 марта, в 21.00 (18+)
Как всегда Вас ждет отличная музыка от группы Dream Box, наши фирменные напитки, веселая компания.
Loona night
Club Loona
10-11 марта (21+)
В продолжении весеннего обострения и всплеска эмоций - Loona night - Территория Вашего Музыкального Настроения!
Вам стало интересно? Звони 272-050.
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Действие фильма переносит зрителя в 70-е года прошлого века. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.
Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе Президента России, по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями. И тут в его "светлую" голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни. Не долго думая, Миша получает фиктивные медицинские документы, садится в коляску и едет на собеседование, и не куда-нибудь, а в сам "Нашгаз"! И, о чудо, им как раз не хватает одного человека до той самой квоты. Жизнь удалась! Престижная работа, большая зарплата, отличная квартира, весь мир открыт для него, только есть одно «но», одно маленькое ограничение — он должен постоянно быть в инвалидном кресле! И не просто быть в нем, он при этом еще не должен "спалиться".
В фильме описываются события, происходящие через двадцать лет после окончания истории, описанной в фильме "На игле", а сюжет вертится вокруг того, что главные герои пытаются ввязаться в порнобизнес.
Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык, и даже хрюшка, буквально все рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов. Все как у людей…
В далеком будущем Логан и профессор Ксавьер остались без команды Людей Икс, теперь только они могут противостоять могущественной корпорации под руководством Натаниэла Эссекса, которая планирует уничтожить мир. В условиях, когда способности к регенерации у Логана с возрастом угасают, а Ксавьер теряет память из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера, в борьбе против злодея им может прийти на помощь только женский клон Росомахи, юная Лаура Кинни.
История Кенни Уэллса — современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждёт шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника — геолога, чтобы реализовать грандиозный план: найти золото в неизведанных индонезийских джунглях.
ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ
Он — знойный римский ловелас, избалованный сынок богатого папочки. Она — красавица, одинокая москвичка, которая всю жизнь ждала того, единственного. Он всю жизнь флиртовал, играл, блефовал. Она трудилась, презирая ложь и компромиссы. Одна короткая встреча в Риме запутала их жизни в яркий клубок надежд, обломов и страсти. Он стал для неё тем, кого она готова была полюбить, но не могла… Она стала для него той, ради которой стоило лгать, как никогда в жизни… А чего не сделаешь ради любви?..
МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №48. ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ!
Любовные истории у Барбоскиных, премьера спектакля у Ми-Ми-Мишек и танцевальные выступления у Тимы и Томы — в общем, шоу и правда начинается!
ОТЦЫ И ДОЧЕРИ
Известный писатель Джейк Дэвис потерял жену в автокатастрофе. Они остались вдвоём с малолетней дочерью, которая тоже очень скучает по маме. После этого случая у Джейка начинаются судороги и психическая нестабильность, и девочку отдают к тёте и дяде, пока Джейк проходит курс лечения. 25 лет спустя выросшая дочь писателя работает социальным работником, вспоминает детство и пытается справиться с собственной нимфоманией.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!