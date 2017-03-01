Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 11-12 марта

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и новые кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Клочки по закоулочкам" Сахалинский театр кукол 12 марта, 11.00 (6+) Известная история про Лису и Зайца, пересказанная Григорием Остером и поставленная режиссёром Александром Агеевым, легко и без затей расскажет ребятам о предательстве и дружбе, подлости и смелости. А яркие декорации, придуманные Леонидом Всеволодским, погрузят маленьких зрителей в настоящую сказку. Спектакль "Первый снег" Сахалинский театр кукол 11-12 марта, в 11.00 и 12.00 (1+) В спектакле «Первый снег», который играется почти без слов, можно увидеть зимнюю метель, слепить снеговиков, принять участие в создании песочной анимации. В нем все настоящее — зрительские кресла с номерами, фигуристы на льду, зимние узоры в волшебных чемоданах и первый снег, белый и пушистый! Спектакль "Бука" Сахалинский театр кукол 11 в 13.00, 12 марта, в 11.00 и 13.00 (3+) Что лучше — быть ворчливым и занудливым букой или играть вместе с друзьями в веселые и увлекательные игры? Ответ прост и предельно ясен! Но только маленький зайчонок упрямо продолжает вредничать и капризничать и хуже от этого только ему самому. Спектакль "Прекрасное далеко" Сахалинский театральный центр им. А.П. Чехова 12 марта, 18.00 (16+) "Прекрасное далеко" - тонкая лиричная история о жизни и смерти, о вечных поисках человеческой души Все действующие лица пьесы - ангелы, мечтающие вернуться обратно в жизнь - далекую и прекрасную. Герои проходят долгий путь прежде, чем понять, что самое ценное - это то, что происходит с человеком здесь и сейчас, и пока человек жив - он свободен, а, стало быть, счастлив. Только вот понимание этого приходит в тот момент, когда земной путь заканчивается и, казалось бы, уже ничего нельзя изменить. Спектакль "Лисистрата" Сахалинский театральный центр им. А.П. Чехова 11 марта, 18.00 (18) В основе постановки - легендарная пьеса "отца комедии" Аристофана, напоминающая о том, что миром правят мужчины, а мужчинами - женщины. Неисчерпаемость и актуальность аристофановского текста подчеркивают яркая режиссура Георгия Цнобиладзе и искрометная игра женской половины труппы Чехов-центра.

СОБЫТИЯ День культуры Японии ТРК «Сити-Молл», 3 этаж 12 марта, с 13.00 до 16.00 Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске при поддержке ТРК «Сити Молл» с целью знакомства жителей Сахалина с культурой Японии и предоставления возможности общения жителей с проживающими на Сахалине японцами организует проведение «Дня культуры Японии» в г. Южно-Сахалинске по следующему расписанию: 1. Первая часть программы: демонстрация номеров на сцене (13:00~15:00) № Номера программы: 1. Церемония открытия 2. Демонстрация чайной церемонии 3. Анимэ ток-шоу (УЭСАКА Сумирэ) 4. Японские шахматы (ЧУЗА Макото) 5. Японский традиционный танец (Ulala Springday)

2. Вторая часть программы:тематические зоны (15:10-16:00) № Тематические зоны: 1. Награждение хайку 2. Японские шахматы 3. Японская кухня (мастер-класс – роллы) 4. Японская традиционная игра 5. Презентация японского туризма 6. Каллиграфия (мастер-класс) 7. Дегустация японского чая с японскими сладостями 8. Демонстрация искусства икэбана Концерт Ольги Кормухиной Столица, конгресс-холл 11 марта, 19.00 Ольга Кормухина и Алексей Белов представят новую совместную концертную программу "Индиго", в которой исполнят свои лучшие сольные композиции, дуэты, легендарные хиты группы "Парк Горького", успевшие завоевать любовь миллионов слушателей, а также мировые хиты. Ольга Кормухина и Алексей Белов никогда не раскрывают всех секретов своего концерта, но обещают, что для зрителя это станет, пожалуй, самым ярким событием за последнее время! Творческая программа автора и исполнителя Дмитрия Половникова «Шаркнем по душе» Сахалинская областная универсальная научная библиотека 12 марта, в 16.00 Основу творческой программы составят песни из авторского альбома "Мои миры" (2003). Вход свободный. Детские мероприятия в ИграMix Парк развлечений "ИграМикс" ТРК "Сити молл" 12 марта, 15.00 Парк развлечений ИграMix проводит серию детских мероприятий, приходите все! 12 марта - World DJ Day, зажигательная вечеринка, начало в 17.00, необходима предварительная запись по телефону: 708-825. Чайная церемония школы Урасэнкэ Сахалинская областная универсальная научная библиотека 11 марта, в 18.30 (16+) Чайная церемония в Японии − это особый ритуал, ведущий своё начало из средних веков и почитаемый по сей день. Создали чайную церемонию монахи-буддисты, и вскоре она стала неотъемлемой частью японской культуры, прославив её на весь мир. У участников мероприятия появится возможность поближе познакомиться с уникальной традицией чайного действа. Каждому гостю будут предложены чашка японского чая маття и традиционные сладости. Телефон для справок: 45-25-47. Вход свободный! Фестиваль творчества молодежи "Сахалин молодой!" Сахалинская областная универсальная научная библиотека 11 марта, в 14.00 (14+) В фестивале примут участие как отдельные исполнители, так и творческие коллективы в следующих жанрах и видах искусства: - Музыкальное искусство: исполнение музыкальных произведений на классических и народных инструментах; - Вокальное искусство: народная и современная песня; - Хореографическое искусство: классическая хореография, эстрадный танец; - Театральное искусство малых форм (фрагмент пьесы, театральная миниатюра); - Художественное слово (стихотворение, проза); - Изобразительное искусство: художественная фотография и живопись. Контактный телефон: 8 (4242) 452-528. Игра-сказа "Два Королевства" Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль", 3 этаж 12 марта, 11.00 (6+) У ребят появится возможность проявить себя, принимая самостоятельные взрослые решения, погрузиться в сказочный мир и стать на время настоящим волшебником, способным изменить мир! Лазермэн-Шоу ДК "Железнодородников" 11 марта, в 15.00 и 18.00; 12 марта, в 12.00, 14.30,17.00 (0+) В программе различные номера циркового искусства: воздушная гимнастика на полотнах, диаболо, игра с хула-хупами (звание "Принцессы цирка"), жонгляж булавами и неокубом, светодиодные пои, гонки на моноцикле (лауреат международного фестиваля циркового искусства "Идол"- 2016), интерактивная клоунада, слинки, иллюзия, контактное жонглирование, эквилибр на катушках. Лекторий к выставке из Ясной Поляны Музей книги Чехова "Остров Сахалин" 11-12 марта и каждый день до 31 марта (кроме понедельника), (16+). Начало мероприятий в 18.00 (будни) и 17.00 (выходные дни). В рамках выставки экспонатов из музея?усадьбы "Ясная Поляна" в литературно?художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" начинает работу лекторий. В первый весенний месяц южносахалинцы и гости города могут прослушать следующие лекции: - "Мифы о Толстом"; - "Чехов и Толстой"; - "Душечка" — любимый рассказ Л.Н. Толстого"; - "Анна Каренина": разум и чувства по Л.Н. Толстому"; - "Последний роман Л.Н. Толстого". "Воскресение"; - "Л.Н. Толстой на полотнах великих художников". Ночевка в снежных норах Площадь Победы 11 марта, 09.00 (16+) Хотите острых ощущений? Тогда этот поход для вас. Вам предлагают экстремальную ночевку в снежных норах. Вас ждет настоящая походная каша на костре, вечерние посиделки у костра в кругу друзей, зимнее звездное небо, и море позитива. Поход на гору Майорскую Площадь Победы 12 марта, 09.00 (16+) Высота этой горы - 1014 м над уровнем моря, расположена она на юго-восточной оконечности Сусунайского хребта. Айнское название горы – Поронупури, что значит "Большая гора". С горы открывается живописный вид на Сусунайский хребет, на озера Тунайча, Изменчивое, Вавайские озера, Охотское море. Мастер-класс "Роспись по дереву и керамике" Сахалинский Музей Медведя 11-12 марта и каждую субботу и воскресение. Необходима предварительная запись. Телефон для справок: 26-05-97 Приходите на творческие занятия и проводите время со своими детьми с пользой. Здесь есть много керамических и деревянных фигур, которые ваш ребенок может сам раскрасить и воплотить в них все свои творческие порывы! Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя 11-12 марта и каждую субботу и воскресение. Необходима предварительная запись. Телефон для справок: 26-05-97 Гончарное дело, это отличная альтернатива пластилину и другим творческим занятиям. У участников мастер-класса будет настоящая возможность своими руками создать уникальное и неповторимое изделие. Процесс творчества может помочь раскрыть свой потенциал и получить новые знания. В наших мастерских вы можете постичь все тонкости работы на гончарном круге. А самое приятное, что выполненные работы вы возьмете с собой на память. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 11-12 марта Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский областной художественный музей

11 марта и каждую субботу, с 11.00 до 16.00.

Расписание сеансов на 11 марта:

"В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Левитан. – 11.00. "Скульптура". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям" - 12.00. "Андрей Петрович Рябушкин". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея" - 14.00. Антоеольский М. "Портреты императора Николая II и императрицы Александры Федоровны". Из цикла "История одного шедевра" - 15.00. Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 11-12 марта и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ Лыжные соревнования памяти Бориса Егорова СШОР зимних видов спорта улица Венская, 5 11 марта, 10.40 (0+) 11 марта в Южно-Сахалинске на базе СШОР зимних видов спорта состоятся традиционные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти ветерана Великой Отечественной войны, ветерана спорта Бориса Егорова. Торжественный парад открытия соревнований начнется в 10.40. Состязания пройдут среди спортсменов трех возрастных групп. Соревноваться лыжники будут в гонке классическим стилем. Самым юным ребятам возрастной категории 2009 года рождения и младше предстоит преодолеть отрезок в 300 метров. Мальчики и девочки 9-10 лет выявят сильнейших на дистанции 500 метров. 11-12-летние спортсмены разыграют комплекты наград на километровой трассе. Социальный фитнес на лыжах

11-12 марта в 11.00 состоятся занятия на беговых лыжах.

Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Желающим присоединится к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка - одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра, влаги и выводить пот наружу (куртка с капюшоном и штаны или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.

Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия (ул. Горького 7/1). Подробную информацию можно узнать по телефону: 49-77-88 (Ксения).

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Мама, отведи меня в детство…" Сахалинский областной краеведческий музей 11-12 марта и каждый день до 10 апреля, кроме понедельника (0+) На выставке представлены более 200 игрушек разных периодов, уводящих в мир детства и знакомящих с историей игрушки, бытовавшей на Сахалине. Игрушки — важнейшее средство воспитания детей. Первые игрушки появились еще в первобытном обществе и на протяжении всего своего существования преобразовывались и меняли свое назначение. Игрушки были всегда, но были ли они такими же? Ответ на этот вопрос можно найти в музеях. Многие музеи хранят в своих коллекциях игрушки разных времен. Внушительную коллекцию игрушек — около 500 предметов — хранит и краеведческий музей.

Выставка "Когда не можешь не писать…" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 11-12 марта и каждый день до 28 мая, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+) Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя. Выставка заварных чайников "Чайники разных стран и народов" Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 11-12 марта и каждый день до 5 апреля, кроме понедельника и вторника, с 11.00. В экспозиции представлено более 60 чайников из керамики , фаянса, фарфора, стекла и металла, уникальных по стилю и характеру изделий. Их можно использовать по назначению или просто любоваться. Коллекция заварных чайников представлена Юлией Вятржик. Приходите, смотрите, удивляйтесь! Выставка "Мгновения поиска…" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 11-12 марта и каждый день до 16 апреля, кроме понедельника (6+) На выставке представлены современные фотографии находок с мест, где проходили военные действия, например с о. Шумшу и Смирныховского р-на, где шли особо тяжкие сражения во время Курильской десантной и Южно-Сахалинской наступательной операций. Снимки показывают трудности и радостные моменты поисковых мероприятий, красоту природы тех мест, где проходили поиски, а также людей, посвятивших свою жизнь важной и благородной работе. Автор большинства фотографий – Алексей Охрименко. Выставка сахалинских художников Арт-галерея "Сахалин" 11-12 марта. Люди искусства – писатели, художники, композиторы в своих произведениях раскрывают тему родной природы, воспевают ее красоту и неповторимость. Учат любить и беречь окружающий нас мир! Монументальность сурового края и мягкость эмоционального восприятия присуща нашим мастерам живописи и графики. Выставка "Великое в малом: символика жанра "цветы и птицы" Сахалинский областной художественный музей 11-12 марта и каждый день, кроме понедельника, до 17 марта, с 10.00. Выставка представляет коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока.

Сахалинский областной государственный художественный музей 11-12 марта и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

11-12 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 11-12 марта и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 11-12 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 11-12 марта и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ VOGUE MEN PARTY Ночной клуб Duke 11 марта, 22.00 (18+) Специально для прекрасных дам VOGUE MEN PROJECT – самое эпатажное и эротическое клубное шоу в России! В составе профессиональные танцоры и звезды телевизионных проектов: Джексон - победитель проекта MTV " Каникулы в Мексике" и ведущий телеканала "Ю", и Ричард - один из ведущих танцоров эротического жанра России. Почувствуйте себя желанными в эту ночь! Шпильки Пати Бар "Мусхед" 11 марта, в 21.00 (18+) Как всегда Вас ждет отличная музыка от группы Dream Box, наши фирменные напитки, веселая компания. Loona night Club Loona 10-11 марта (21+) В продолжении весеннего обострения и всплеска эмоций - Loona night - Территория Вашего Музыкального Настроения! Вам стало интересно? Звони 272-050.