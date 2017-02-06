Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 11-12 февраля

О том, как провести выходные дни с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Сахалинский театр кукол 11-12 февраля, 11.00 и 13.00 Спектакль "Гуси-лебеди" Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие зрители — они отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки, украденного гусями- лебедями Бабы- Яги, и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые сочные яблоки и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком. Спектакль "Ай да репка" Сахалинский театр кукол 11 февраля в 13.00, 12 февраля, в 11.00 и 13.00. Когда никто не ссорится — тогда и дело спорится. А что делать, если в большой семье все только и ворчат, спорят, ругаются, лают, царапаются, мяукают и пищат? Ответ прост — нужно вырастить огромную репку, вот она?то всех и помирит. Спектакль "Чудо день" Сахалинский театр кукол 11-12 февраля, 12.00 и 14.00. «Чудо-день» — спектакль о радости быть мамой! Понятен он будет и взрослым, и детям! Автор и режиссер постановки Оксана Исаева предлагает зрителям окунуться в океан счастья, который может вместить в себя всего лишь один день, проведенный мамой вместе с малышом. Спектакль "Свет-Луна" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 11 февраля, 18.00. Это яркая, смешная, динамичная, волшебная сказка о том, что каждый человек в ответе за свой выбор, свой путь. В основе лежит русская народная сказка о «Царевне-лягушке», рассказанная в современном духе, но с полным уважением к традициям языка и народного фольклора. Эта история с необычными сказочными персонажами подарит зрителям немало чудесных сюрпризов, уроков жизни и колдовства, а главное - массу положительных эмоций. Спектакль "Примадонны" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 12 февраля, 18.00. Двое молодых актеров-неудачников Джек и Лео гастролируют со спектаклями по американской глубинке, где публика категорически не принимает их творчества. Случайно они узнают о том, что некая старушка-миллионерша Флоренс Снайдер разыскивает своих юных племянниц, которых она не видела уже много лет. Кто же откажется от возможности обзавестись такой славной богатой тетушкой, даже если при этом придется выдавать себя за особ противоположного пола!? Так Джек и Лео ввязываются в сомнительную авантюру… История рассказана в лучших традициях фильмов с подобным сюжетом – «В джазе только девушки» и «Здравствуйте, я ваша тетя». Здесь зритель найдет и интригу, и любовь, и смех и многое-многое другое.

СОБЫТИЯ Мастер-класс "Валентинка" Сахалинский зооботанический парк 12 февраля, 12.00. Традиционный подарок на День всех влюбленных – валентинка. Открытка, изготовленная в форме сердца с написанными теплыми пожеланиями, а может быть признаниями. Обычно ее не подписывают, адресат должен сам догадаться, кто отправил послание. Изготовить валентинку самостоятельно, значит вложить в нее частичку сердца. Дарите любимым СВОИ валентинки. А сотрудники зооботанического сада покажут вам, как их сделать необычными, авторскими, душевными. Шедевры классической музыки Центр просвещения и культуры республики Корея (проспект Мира, 83а) 11 февраля, в 19.00. 11 февраля в зале Центра просвещения и культуры республики Корея состоится концерт Южно-Сахалинского городского камерного оркестра под управлением Тиграна Ахназаряна "Шедевры классической музыки". Мастер-класс "Поздравительная открытка" Сахалинский Музей Медведя 11-12 февраля с 11.00. Телефон для справок: 26-05-97 Сахалинский Музей Медведя приглашает на мастер-класс "Поздравительная открытка". Пусть она окажется самой запоминающейся и яркой, сделанной с любовью и хранящей тепло ваших рук. Мастер-класс по кляксографии Детский Клуб "Kinder Party" ТЦ "Рояль" (3 этаж) ул. Емельянова 36 Предварительная запись: 25-18-49, 26-00-09. 12 февраля, 18:00. Хотите научиться необычному способу рисования и удивлять всех своими умениями? Тогда не пропустите этот мастер-класс. Этника party Арт-пространство "СтрекоZа" 11 февраля, 22.30. Приближается праздник всех влюбленных, неофициальный в нашей стране, но популярный во всем мире. Тема любви в это непростое время, когда СМИ переполнены политикой и войнами, лучше всего напомнит нам о том, что прежде всего нужно оставаться людьми. Тот кто любит, способен сострадать, не забывайте это. Предлагаем вам еще одну Этническую вечеринку в СтрекоZе. Пусть Миром правит любовь! В программе: Удивительный перформанс проекта Art Voyage У микрофона: вокал Евгения Тодика ведущий Виталий Альбеков Приходите в этнических костюмах! Главный приз за лучший костюм! Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя 11-12 февраля и каждую субботу и воскресение. Необходима предварительная запись. Телефон для справок: 26-05-97 Гончарное дело, это отличная альтернатива пластилину и другим творческим занятиям. У участников мастер-класса будет настоящая возможность своими руками создать уникальное и неповторимое изделие. Процесс творчества может помочь раскрыть свой потенциал и получить новые знания. В наших мастерских вы можете постичь все тонкости работы на гончарном круге. А самое приятное, что выполненные работы вы возьмете с собой на память. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 11-12 февраля и каждый день. Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский областной художественный музей

11 февраля и каждую субботу, с 11.00 до 16.00.

Расписание сеансов на 11 февраля:

"В страну музеев вместе с Фафалей". В мастерской художника. Букет. – 11.00. Натюрморт. Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям" - 12.00. "Именитые люди Строгановы. Строгановский дворец" . Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея" - 14.00. Рябушкин А. "Саул у Аэндорской волшебницы". Из цикла "История одного шедевра" - 15.00. Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Парк развлечений ИграMix

(ТРК Сити Молл, 5 этаж)

12 февраля, 15.00.

Контакты: 708–825.

Парк развлечений ИграMix приглашает всех весело провести выходные дни! 12 февраля - «Всемирный день радио». Начало в 15.00. Участие бесплатное.

Субботний киносеанс в музее Сахалинский областной краеведческий музей 11 февраля, в 17.00 и 18.00. В субботние дни февраля в Сахалинском областном краеведческом музее будут демонстрироваться документальные фильмы, предоставленные Канцелярией в Южно-Сахалинске Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке в рамках Дней корейской культуры в музее. Фильм "ЮНЕСКО Всемирное наследие в Корее" - 17.00. Фильмы "Уникальные традиции и национальные праздники Кореи" (9 мин); "Сеул, город многоцветия" (24 мин); "Корейская кухня – мудрость, выдержанная временем" (24 мин); "Архитектура. В гармонии с природой" (24 мин); "Искусство – автопортрет эпох" (23 мин). - 18.00. Вместе в музей Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 11-12 февраля В субботу и воскресенье в музее книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" пройдут мероприятия в рамках проекта "Вместе в музей", которые будут интересны как детям, так и их родителям. В субботу, 11 февраля: 11.00 – Просмотр мультипликационного фильма "Каштанка" 12.00 – Интерактивная экскурсия "Профессий хороших на свете не счесть" – занятие по выставке "Сахалин и Курилы в лицах", на котором участники знакомятся с профессиями журналиста, шахтера, диктора, рыбообработчика 15.00 – Квест-игра по экспозиции «Музейное путешествие», которая позволяет участникам познакомиться с экспозицией «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова» и стать исследователями, самостоятельно находя ответы на задания. В воскресенье, 12 февраля: 11.00 – Просмотр мультипликационного фильма "Человек в футляре" 12.00 – экскурсия по выставке "Сахалин и Курилы в лицах". На выставке представлены живописные портреты и скульптуры людей, посвятивших свою жизнь изучению и развитию островного края с середины XIX века и до наших дней 14.00 – Обзорная экскурсия по постоянным экспозициям музея. Встреча с народной артисткой РСФСР Кларой Кисенковой Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 12 февраля, в 16.00. Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону: 43-65-09. В театральной гостиной 12 февраля состоится встреча с народной артисткой РСФСР, актрисой Чехов?центра Кларой Кисенковой. В связи с большим аншлагом на открытии Театральной гостиной и желанием сахалинцев увидеть легенду островной театральной сцены, было принято решение провести дополнительную встречу Клары Константиновны со зрителями. Также участником встречи станет ее дочь Лидия Кисенкова.

Поход на гору Быкова Южносахалинцев зовут прогуляться на гору Быкова. Высота горы 954 метров над уровнем моря. С вершины горы открывается захватывающий панорамный вид в радиусе 40 км на Охотское море, видны горы Луга, Августиновича, пик Чехова. Восхождение назначено на 12 февраля. Место сбора - пл. Победы. Время - 09.00. Остались вопросы? Тогда звоните: 89248824982 (Евгения).

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 11-12 февраля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ Соревнования по каратэ СДЮСШОР по восточным видам единоборств (ул. Ленина, 254-в) 11 февраля, 09.00 11 февраля на базе спорткомплекса СДЮСШОР ВВЕ состоятся региональные соревнования по каратэ, посвященные Дню защитника Отечества. В соревнованиях примут участие более 250 спортсменов из Невельского, Поронайского и Холмского районов, Южно-Курильска и Южно-Сахалинска. Волейбол Сахалин, волейбольный центр (ул. Горького, д. 7/1) 12 февраля, 17.00. Профессиональный спортивный клуб "Сахалин" приглашает болельщиков посетить матчи регулярного чемпионата российской Суперлиги по волейболу среди женских команд. В этих играх наши девушки постараются добыть необходимое количество очков, чтобы сохранить на следующий год прописку в элитном дивизионе. 12 февраля сахалинкам предстоит сыграть против челябинского "Метара". А 18 февраля мы ждем в гости девушек из "Заречье-Одинцово". Лыжня России - 2017 с.Троицкое, Анивского района 11 февраля, в В этом году пройдет юбилейная, 35-я массовая гонка «Лыжня России». Единый старт по всей стране запланирован 11 февраля. Каждый сахалинец сможет выбрать для себя наиболее подходящую дистанцию. Дети побегут 200 м, юноши, мужчины, девушки и женщины — 2 км, 5 км и 10 км. Для участников и зрителей будут предусмотрены палатки обогрева и питания, организована полевая кухня. Помимо этого, на территории организуют бесплатный прокат лыжного инвентаря. Соревнования по бадминтону "Хрустальный волан" Хоккайдо-центр 12 февраля, в 13.00. В состязаниях примут участие сильнейшие спортсмены из Корсакова, Соловьевки, Березняков, Горнозаводска и областного центра. Медали турнира разыграют спортсмены двух возрастных групп: до 17 и до 13 лет. Соревнования проводятся в одиночном, а также в смешанном парном разрядах. День зимних видов спорта Дворец спорта "Кристалл" Ледовый каток "Медик" Гора Парковая 12 февраля Сахалинская область отметит День зимних видов спорта, приуроченный к третьей годовщине со дня открытия ХХII Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи. Праздник стал традиционным и проводится ежегодно. В этот раз День зимних видов спорта стартует с открытия трамплина К-70 после реконструкции. Торжественная церемония начнется в 12.00. В ней примут участие воспитанники школы зимних видов спорта и почетные гости. Спортсмены совершат первые прыжки и откроют первенство Сахалинской области по прыжкам на лыжах с трамплина. В 13.30 на ледовом катке "Медик" состоится товарищеский матч по хоккею с мячом. Планируется, что вместе с мальчишками на лед выйдут и хоккеисты взрослой ночной хоккейной лиги против дворовой команды "Южный 41". После встречи всех участников ждет мастер-класс по хоккею от спортсменов профессионального спортивного клуба "Сахалин". Гостям и спортсменам предложат горячий чай и вкусные пирожки. В 14.00 на горе Парковой в областном центре начнутся финальные состязания финала Кубка России по сноуборду в дисциплинах "Биг-эйр" и "Слоупстайл". Сахалинцы смогут увидеть экстремальные трюки в исполнении спортсменов со всех регионов страны. В 18.30 ледовый дворец "Кристалл" приглашает жителей и гостей города на дискотеку на льду. Организаторы подготовили конкурсы и подарки. Социальный фитнес на лыжах

11-12 февраля в 11.00 состоятся занятия на беговых лыжах.

Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Желающим присоединится к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка - одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра, влаги и выводить пот наружу (куртка с капюшоном и штаны или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.

Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия (ул. Горького 7/1). Подробную информацию можно узнать по телефону: 49-77-88 (Ксения).

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

ВЫСТАВКИ

Сахалинский областной государственный художественный музей

4-5 февраля и каждый день, кроме понедельника, до 13 февраля.

Выставка «Молодые художники Сахалина» представляет работы сахалинских авторов, которые демонстрировались в августе 2016 года на 15-ой выставке «Саппоро мирай» в Японии. В своих работах сахалинцы продемонстрировали художественное мышление молодого российского поколения. Их картины выполнены в различной технике и представляют широкий спектр направлений современного сахалинского искусства.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

11-12 февраля и каждый день, кроме понедельника, до 20 февраля.

(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Выставка «Сахалин и Курилы в лицах» – проект музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», приуроченный к 70-летию со дня образования Сахалинской области. На ней будут представлены работы в жанре живопись, графика и скульптура. Гости музея увидят портреты и скульптуры людей, посвятивших свою жизнь изучению и развитию островного края с середины XIX века и до наших дней.

Выставка "Красота и значимость обыкновенного..." Сахалинский областной государственный художественный музей 11-12 февраля и каждый день, кроме понедельника, до 23 февраля. Экспозиция представляет собой графические натюрморты из фондов островного музея. Работы охватывают период конца 1950-х – 2000-х годов. Они разнообразны по технике исполнения и сюжетной композиции, но при всей своей непохожести, их объединяет одно – виртуозное владение рисунком. Выставка "Цветы Мугунхва на сахалинской земле" Сахалинский областной краеведческий музей. 11-12 февраля и каждый день с 11.00, кроме понедельника, до 27 февраля. Выставка посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев. На ней представлены подлинные предметы из собрания Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского областного художественного музея, отражающие историю сахалинских корейцев, жизненный уклад, традиции и обычаи. Кроме того, посетители смогут познакомиться с документами и фотографиями из фондов ГИАСО. Выставка заварных чайников "Чайники разных стран и народов" Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 11-12 февраля и каждый день до 5 апреля, кроме понедельника и вторника, с 11.00. В экспозиции представлено более 60 чайников из керамики , фаянса, фарфора, стекла и металла, уникальных по стилю и характеру изделий. Их можно использовать по назначению или просто любоваться. Коллекция заварных чайников представлена Юлией Вятржик. Приходите, смотрите, удивляйтесь! Artsakhalin 2017 Бизнес-центр "Сфера" 11-12 февраля и каждый день до 9 марта. "Artsakhalin 2017" - возможно, это первая выставка абстракций в Сахалинской области. Ее отличия от остальных: особое настроение, гипертрофированный эгоизм участников и то, что они искренне верят в уникальность своих работ. Выставка сахалинских художников Арт-галерея "Сахалин" 11-12 февраля и каждый день до 5 марта. Люди искусства – писатели, художники, композиторы в своих произведениях раскрывают тему родной природы, воспевают ее красоту и неповторимость. Учат любить и беречь окружающий нас мир! Монументальность сурового края и мягкость эмоционального восприятия присуща нашим мастерам живописи и графики. По перевалу к океану… Сахалинский областной художественный музей 11-12 февраля и каждый день, кроме понедельника, до 9 марта, с 10.00. Основная тема произведений Сергея Новоселова – природа и люди северного края. На выставке будет представлено свыше 200 графических произведений из фондов Сахалинского областного художественного музея и мастерской художника с 1970 по 2016 годы.

Сахалинский областной государственный художественный музей 11-12 февраля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

11-12 февраля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 11-12 февраля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 11-12 февраля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 11-12 февраля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Февральский заплыв Музыкальная лаборатория "Трюм" 11 февраля, 20.00. Ночь хитов Ночной клуб Duke 11 февраля В эту субботу вас ждет очередная яркая и веселая ночь хитов! Каждый сможет окунуться в атмосферу замечательной и только популярной музыки! Loona Night Club Loona 10-11 февраля 10 и 11 февраля на Главном Танцполе Острова выступит один из самых успешных и востребованных хаус продюсеров наших дней - впервые на Сахалине Ben Delay, автор хита I never felt so right", который занял первое место в Beatport TOP 100. Стало интересно? Звони 272-050.