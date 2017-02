Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 11-12 февраля

Loona Night

Club Loona

10-11 февраля

10 и 11 февраля на Главном Танцполе Острова выступит один из самых успешных и востребованных хаус продюсеров наших дней - впервые на Сахалине Ben Delay, автор хита I never felt so right", который занял первое место в Beatport TOP 100.

Стало интересно? Звони 272-050.