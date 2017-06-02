Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 10-12 июня

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Обаятельный, женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию. Он всё предусмотрел, его легенда отсутствия на работе и дома безупречна. Но, руководитель предполагает, а судьба располагает. В один из дней свидания, на квартиру к влюбленным попадают и старательный подчиненный, и обманутая жена.

На должность топ-менеджера в крупной компании претендуют четыре кандидата, но заветное кресло может достаться только одному. Претендентам предстоит пройти специальный отбор – собеседование по методу Грёнхольма. Через что готовы пройти соискатели, чтобы получить место в компании?

«Сновидения» — спектакль-коллекция. Эта коллекция выделяется из всех, даже самых странных — она состоит из детских снов. Три мини-истории поведают о чудных превращениях Облака и помогут маленьким зрителям отправиться в морское путешествие и вместе с героями сказки рассказать, из чего и как создается история о сновидениях.

Вечер под названием "Летний коктейль" будет легким и воздушным. Приглашенные артисты исполнят свои любимые композиции и пообщаются с участниками встречи в неформальной обстановке.

Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам.

Приглашают всех желающих принять участие в увлекательных мастер — классах по прикладному творчеству. Вас научат делать подарки и украшения для дома своими руками - поделки их джутовых ниток, панно из солёного теста, декупаж и другие интересные темы не оставят вас равнодушными.

Всех желающих ждут на территории Сахалинского областного краеведческого музея 11 июня в 12.00. Приносите с собой вязальные спицы или крючок, нитки, занимайте любимые места около музея и начинайте вязать! В 12.30 акция заканчивается. Вы сможете обменяться опытом, полюбоваться готовыми изделиями, обязательно захватите их с собой, а в 13.00 - прослушать лекцию об истории любимого и всегда актуального хобби.

Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.

10-11 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00

В субботний день гостям зоопарка представится возможность посетить познавательную экскурсию о хищных птицах. Экскурсия будет проводиться для всех желающих.

На восхождение приглашаются все желающие (лица до 18 лет допускаются к восхождению в сопровождении взрослых).

Тропа будет промаркирована, также по всему маршруту будут стоять волонтеры СРОО по туризму "Адреналин" и указывать дорогу.

Под звездным куполом цирка Вас встретят: нежная и грациозная воздушная гимнастка Яна Гармаш; Отважная команда канатоходцев; Самый сильный человек планеты по имени Батыр; Акробаты на мачтах; Эксцентрики на батуте. А так же, порадует разнообразие дрессированных четвероногих питомцев цирка.

Лепка - это самая настоящая ручная работа, а значит, она окажет неоценимую пользу в развитии мелкой моторики рук. Упражнения с участием рук гармонизируют тело и разум, исключительно положительным образом влияют на мозговую деятельность.

10 июня в городском парке Южно-Сахалинска пройдет очередной брейк-данс марафон Circle street. Танцоры из команд Young Bullets Crew и GRaBoid crew устраивают благотворительную битву уже в седьмой раз.

Уникальное событие для нашего острова. Sakh Drum Battle II - Второй Сахалинский чемпионат барабанщиков. В рамках чемпионата пройдут отборочные туры между барабанщиками острова, а так же финальные состязания между лучшими из лучших. Главный судья соревнований, Владимир Зиновьев - барабанщик группы STIGMATA и основатель школы игры на барабанах DRUMSTARZ г. Санкт-Петербург.

В этот же день на площади Славы с 12.00 до 17.00 будет работать площадка "Служу России". ДОСААФ России по Сахалинской области и 68 армейский корпус организуют выставку оружия и обмундирования, все желающие смогут получить консультацию по контрактной службе.

Для регистрации команд необходимо отправить заявку в оргкомитет в электронном виде до 11 июня по адресу a.khvan@yuzhno-sakh.ru или по телефону 312-682 (доб. 7), 8-914-768-92-41 (Анастасия). В письме необходимо указать название команды, имя, фамилию всех участников и контактный телефон капитана команды. Зарегистрироваться также можно в день проведения мероприятия, стол регистрации будет работать с 11.00 до 14:00 на площади Ленина. Время прохождения квеста с 12.00 до 16.00.

Участникам необходимо будет пройти по маршруту: Сахалинский международный театральный центр А. П. Чехова, пл. Победы, пл. Славы и ККЗ "Комсомолец" и на каждом из этапов выполнить теоретические и практические задания.

Южносахалинцев и гостей города приглашают принять участие в увлекательном квесте "Моя Россия". По правилам в команде должно быть не менее трех и не более пяти человек. Организаторы обращают внимание, что к участию допускаются граждане старше 14 лет (обязательное условие в команде должен быть участник-капитан старше 18 лет).

А вот уже вечером всех ждут на площадке у Каравелы. Здесь с 20.00 до 22.00 часов пройдёт концертно-развлекательная программа "Россия Молодая!" . В программе: выступление Шоу-проекта "Диеz", танцевальные мастер-классы по молодёжным направлениям.

- 10.00-19.00 - запись молодежи в военно-патриотические клубы, мобильный призывной пункт, выставка ретроавтомобилей и образцов вооружения, в том числе и времен Великой Отечественной войны на площади Славы;

В 10.00 на площади Ленина областного центра состоится митинг и концерт «Россия – это мы!». Здесь же в 12.00 стартует праздничный велопарад.

В репертуаре певицы такие разные композиции, что сложно уместить их в рамки одного жанра: это и сильная, жизнеутверждающая «Революция», и невероятно пронзительная «40 градусов», и шутливая и кокетливая «А, может, к черту любовь», и хит #1, рекордсмен iTunes-чартов «Твои глаза». И каждая песня Loboda становится настоящим хитом!

В феерическую программу вошли не только известные, ставшие классикой номера, но и новые постановки. Завороженные артистами зрители всегда являются частью шоу, но каково на этот раз… вы узнаете, побывав на концерте! В зале и на сцене будут происходить невероятные вещи! Вы можете стать реальным участником шоу, а не сожалеть, слушая рассказы тех, кто побывал на концерте.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

12 июня в Южно-Сахалинске состоится единый день велопарадов в России. Островные велосипедисты уже второй год присоединяются к этому масштабному событию.

В основе создания абстрактного произведения лежит прежде всего эмоция, которая выражается в цвете. Впечатление от увиденного окружающего нас мира.

Приглашаем всех, желающих принять участие в перфомансе. Взять в руки кисть или мастихин, не боясь испачкать руки, попробовать себя в коллективном создании абстрактного шедевра.

Глядя на такую картину возникает мысль, что создать такую композицию очень легко. Вот мы и посмотрим, как вы справитесь – предлагаем поучаствовать в создании такой картины на открытии выставки - 10 июня.

Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея посвящена творчеству художника Ивана Куликова. На выставке представлены 15 подлинных картин кисти Ивана Куликова, которые отражают русский быт XVII-XVIII веков, и полотна из цикла о городе Муроме.

На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».

Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах.

На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Выставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области памяти и легендарного сахалинского фотографа. На выставке "Сахалин в цвете" можно увидеть красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера Сахалина.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

10-11 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

10-11 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Loona Club - это Стабильность, Красота и Процветание! А что для себя выберешь ты?

Пришло время полностью довериться Ауре. Наступила эра Ауры. То, что мы всегда так любили – бесплатные коктейли, любимая музыка и все друзья! Вступи в эру Ауры!

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.

К 2100 году люди покинули нашу планету. Но в глубокой впадине на самом дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей — пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Однако, когда их дому угрожает опасность, мудрый дедушка Дипа, гигантский осьминог Кракен, отправляет их за помощью на другой конец океана. Друзей и присоединившуюся к ним стеснительную мурену Мойру ждет целое море опасных и невероятных приключений…

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться.

Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, — граф Вронский, — тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин всё же идёт к Вронскому и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнает, что врач — тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.

Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.

Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!