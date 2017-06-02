Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 10-12 июня

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Спектакль "Сновидения"
Сахалинский театр кукол
10-11 июня в 11.00 и 13.00 (3+)
«Сновидения» — спектакль-коллекция. Эта коллекция выделяется из всех, даже самых странных — она состоит из детских снов. Три мини-истории поведают о чудных превращениях Облака и помогут маленьким зрителям отправиться в морское путешествие и вместе с героями сказки рассказать, из чего и как создается история о сновидениях.
На должность топ-менеджера в крупной компании претендуют четыре кандидата, но заветное кресло может достаться только одному. Претендентам предстоит пройти специальный отбор – собеседование по методу Грёнхольма. Через что готовы пройти соискатели, чтобы получить место в компании?
Спектакль "Любовь по понедельникам"
Сахалинский международный театральный центр им. А.П.Чехова
12 мая, 19.00 (16+)
Обаятельный, женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию. Он всё предусмотрел, его легенда отсутствия на работе и дома безупречна. Но, руководитель предполагает, а судьба располагает. В один из дней свидания, на квартиру к влюбленным попадают и старательный подчиненный, и обманутая жена.
Неожиданные подмены, виртуозные обманы, и, конечно, настоящая любовь, вовлекают героев в искрометный водоворот смешных и трогательных событий.
СОБЫТИЯ
Концерт "Уральских пельменей"
Конгресс-холл "Столица"
В феерическую программу вошли не только известные, ставшие классикой номера, но и новые постановки. Завороженные артистами зрители всегда являются частью шоу, но каково на этот раз… вы узнаете, побывав на концерте! В зале и на сцене будут происходить невероятные вещи! Вы можете стать реальным участником шоу, а не сожалеть, слушая рассказы тех, кто побывал на концерте.
Конгресс-холл "Столица"
12 июня, 19.00 (12+)
В репертуаре певицы такие разные композиции, что сложно уместить их в рамки одного жанра: это и сильная, жизнеутверждающая «Революция», и невероятно пронзительная «40 градусов», и шутливая и кокетливая «А, может, к черту любовь», и хит #1, рекордсмен iTunes-чартов «Твои глаза». И каждая песня Loboda становится настоящим хитом!
Закрытие 18 театрального сезона городского камерного оркестра
Центр просвещения и культуры республики Корея
(пр. Мира, 83а)
9-10 июня, 19.00
В программе:
9 июня
Бетховен — увертюра "Кориолан";
Моцарт — Концерт №4 для валторны с оркестром;
Арбан — "Венецианский карнавал" для трубы с оркестром;
Рахманинов — Симфония №2 (третья часть);
Арбан — вариации на тему из оперы "Норма" Беллини для трубы с оркестром;
Хачатурян — фрагменты из балета "Спартак".
10 июня
Бетховен — увертюра "Кориолан";
Рахманинов — Симфония №2 (третья часть);
Хачатурян — фрагменты из балета "Спартак";
произведения Мартинсона, Понтинена, Морриконе для трубы с оркестром;
Гершвин — Рапсодия в стиле блюз (переложение Докшицера для трубы с оркестром).
12 июня культурно-массовые и спортивные мероприятия в Южно-Сахалинске пройдут на центральных площадках города:
В 10.00 на площади Ленина областного центра состоится митинг и концерт «Россия – это мы!». Здесь же в 12.00 стартует праздничный велопарад.
В течение всего дня на площади Ленина будет работать ярмарка местных производителей.
Кроме того, гости праздника смогут посетить такие мероприятия как:
- 10.00-21.00 - выставка специальной коммунальной техники на площади Победы;
- 10.00-19.00 - запись молодежи в военно-патриотические клубы, мобильный призывной пункт, выставка ретроавтомобилей и образцов вооружения, в том числе и времен Великой Отечественной войны на площади Славы;
- 10.00-19.00 - проведение соревнований по уличным видам спорта: велоспорт, скейты, ролики, стритболл. Выступление танцевальных коллективов в стиле хип-хоп на площади перед зданием правительства сахалинской области;
- 10.00-18.30 - молодежный квест «Моя Россия» старт у кинотеатра Комсомолец;
- 11.00-16.00 - праздничное мероприятие с участием студентов «Я люблю тебя Россия» на площадке у кинозала «Октябрь»;
- 16.00 - презентация и демонстрация документального фильма «На краю» в кинозале «Октябрь»;
- 12.00-15.00 - выставка-презентация проектов «Опыт работы победителей-НКО, получивших гранты правительства Сахалинской области» в сквере музея книги Чехова «Остров Сахалин»;
- 19.00 - концерт «Российского Союза молодежи» на площади Ленина;
Праздничная программа запланирована также в парке имени Гагарина. В 12.00 здесь начнется концерт «Моя Россия».
День России в Городском парке
Ровно 12.00 на сценической площадке у механических аттракционов всех ждут на концертной программе "Моя Россия".
Откроет праздничную программу Военный оркестр южносахалинского гарнизона. Далее программу продолжат вокалисты и творческие коллективы города: Лариса Качайкина, Андрей Сухонос, ансамбль современной народной песни "Русский терем", Сахалинский Русский народный хор, образцовый хореографический ансамбль "Сахалинские искорки".
А вот уже вечером всех ждут на площадке у Каравелы. Здесь с 20.00 до 22.00 часов пройдёт концертно-развлекательная программа "Россия Молодая!". В программе: выступление Шоу-проекта "Диеz", танцевальные мастер-классы по молодёжным направлениям.
По окончании программы небо раскрасит праздничный фейерверк.
Всю интересующую информацию о предстоящем мероприятии можно узнать по телефону 72-45-75.
Квест "Моя Россия"
Территория кинотеатра "Комсомолец"
12 июня, 10.00 (14+)
Южносахалинцев и гостей города приглашают принять участие в увлекательном квесте "Моя Россия". По правилам в команде должно быть не менее трех и не более пяти человек. Организаторы обращают внимание, что к участию допускаются граждане старше 14 лет (обязательное условие в команде должен быть участник-капитан старше 18 лет).
Участникам необходимо будет пройти по маршруту: Сахалинский международный театральный центр А. П. Чехова, пл. Победы, пл. Славы и ККЗ "Комсомолец" и на каждом из этапов выполнить теоретические и практические задания.
Для регистрации команд необходимо отправить заявку в оргкомитет в электронном виде до 11 июня по адресу a.khvan@yuzhno-sakh.ru или по телефону 312-682 (доб. 7), 8-914-768-92-41 (Анастасия). В письме необходимо указать название команды, имя, фамилию всех участников и контактный телефон капитана команды. Зарегистрироваться также можно в день проведения мероприятия, стол регистрации будет работать с 11.00 до 14:00 на площади Ленина. Время прохождения квеста с 12.00 до 16.00.
В этот же день на площади Славы с 12.00 до 17.00 будет работать площадка "Служу России". ДОСААФ России по Сахалинской области и 68 армейский корпус организуют выставку оружия и обмундирования, все желающие смогут получить консультацию по контрактной службе.
Женька Party
Арт-пространство "СтрекоZa"
10 июня (18+)
Финальная вечеринка Женька Party в СтрекоZе! Друзья, встречаемся и отрываемся как в последний раз!
У микрофона: Женя Тодика.
Готовьте свои летние прикидоны в стиле питерского лофта: драные джинсы, безразмерные майки и бегом в СтрекоZу! Обладетель самых рваных джинс получит приз.
Группа Big big Scandal
Арт-пространство "СтрекоZa"
11 июня, 22.00 (18+)
После выступления группы открываем свободный микрофон!
Любишь петь? Тогда тебе к нам!!!!
Вход свободный.
Бар "Тромбон"
(ул. Горького, 12в)
12 июня, 19.00
Уникальное событие для нашего острова. Sakh Drum Battle II - Второй Сахалинский чемпионат барабанщиков. В рамках чемпионата пройдут отборочные туры между барабанщиками острова, а так же финальные состязания между лучшими из лучших. Главный судья соревнований, Владимир Зиновьев - барабанщик группы STIGMATA и основатель школы игры на барабанах DRUMSTARZ г. Санкт-Петербург.
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
(сцена у мех.аттрацционов)
10 июня, 12.00
10 июня в городском парке Южно-Сахалинска пройдет очередной брейк-данс марафон Circle street. Танцоры из команд Young Bullets Crew и GRaBoid crew устраивают благотворительную битву уже в седьмой раз.
В рамках марафона пройдут брейк-данс битвы между танцорами разного возраста от 7 лет.
Все собранные во время мероприятия средства пойдут на лечение маленькой Лиды Узморской.
Автоледи Сахалина - 2017
Второй этап соревнований — "Скоростное фигурное маневрирование" — пройдет 10 июня на автодроме ОУ ДПО "Южно-Сахалинская автомобильная школа".
Соревнования будут проводиться в двух группах: "Профи" и "Леди".
Мастер -класс "Лепка из глины"
Детский клуб "Киндер Пати"
10 июня, 11.00 (5+)
Лепка - это самая настоящая ручная работа, а значит, она окажет неоценимую пользу в развитии мелкой моторики рук. Упражнения с участием рук гармонизируют тело и разум, исключительно положительным образом влияют на мозговую деятельность.
Все справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49.
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
10-11 июня
Цирковое представление станет прекрасным подарком для детей и взрослых, и оставит неизгладимые впечатления на долгие дни.
Под звездным куполом цирка Вас встретят: нежная и грациозная воздушная гимнастка Яна Гармаш; Отважная команда канатоходцев; Самый сильный человек планеты по имени Батыр; Акробаты на мачтах; Эксцентрики на батуте. А так же, порадует разнообразие дрессированных четвероногих питомцев цирка.
Телефон для справок: 31-42-41.
11 июня состоится общегородское восхождение на гору Российскую, посвященное Дню России!
Тропа будет промаркирована, также по всему маршруту будут стоять волонтеры СРОО по туризму "Адреналин" и указывать дорогу.
На обратном пути участникам восхождения будет предложен чай!
На восхождение приглашаются все желающие (лица до 18 лет допускаются к восхождению в сопровождении взрослых).
https://vk.com/event147499146
Сахалинский зооботанический парк
(ул. Детская, 4-А)
10 июня, 12.00
В субботний день гостям зоопарка представится возможность посетить познавательную экскурсию о хищных птицах. Экскурсия будет проводиться для всех желающих.
Сахалинский зооботанический парк
(ул. Детская, 4-А)
11 июня, 12.00
Посетителям зоопарка будет предложено попробовать свои силы, проявить фантазию и оригинальность в создании затейливых фигур из деревьев.
Сахалинский зооботанический парк
10-12 июня, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Групповое посещение ИграMix
ИграMix
5 этаж, ТРК "Сити-молл"
Со 2 июня по 31 августа
Мастер-класс "Сладкий букет из конфет"
Сахалинский Музей Медведя
ТРК Сити Молл, 5 этаж
10-11 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00
Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.
Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
10-11 июня, с 11.00
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Сахалинский областной краеведческий музей
11 июня, 12.00
Флешмоб в музее — это возможность необычно и познавательно провести выходной день.
Всех желающих ждут на территории Сахалинского областного краеведческого музея 11 июня в 12.00. Приносите с собой вязальные спицы или крючок, нитки, занимайте любимые места около музея и начинайте вязать! В 12.30 акция заканчивается. Вы сможете обменяться опытом, полюбоваться готовыми изделиями, обязательно захватите их с собой, а в 13.00 - прослушать лекцию об истории любимого и всегда актуального хобби.
В случае плохой погоды акция состоится в здании музея.
Справки по телефону: 72–75–55.
Мастер-класс "Коробочка идей"
Дом культуры "Родина"
(каб. 16-а)
3, 17 июня, 12.00
Приглашают всех желающих принять участие в увлекательных мастер — классах по прикладному творчеству. Вас научат делать подарки и украшения для дома своими руками - поделки их джутовых ниток, панно из солёного теста, декупаж и другие интересные темы не оставят вас равнодушными.
Все мастер классы проводятся бесплатно!
Мастер-класс гончарного дела
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
10-11 июня и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Детский карнавал улыбок
Кафе "Хантер-парк"
11 июня, в 12.00 (5+)
Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам.
Сахалинский областной художественный музей
10 июня, с 11.00-16.00
Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.
Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 10 июня:
11.00 Таннауер И.-Г. Петр I в "Полтавской битве".
Штойбен К.К. "Петр Великий в детстве, спасенный матерью от ярости стрельцов".
Айвазовский И.К. "Петр I при Красной горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим".
12.00 Хлебовский С. "Ассамблея при Петре I".
Ге.Н.Н. "Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе".
Шарлемань А.И. "Петр I накрывает заговорщиков в доме Цыклера 23 февраля 1697 года".
14.00 "Избранники Клио. Петр I". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея".
15.00 Никитин И. "Петр I на смертном ложе". Из цикла "История одного шедевра".
Просмотр для посетителей музея бесплатный.
Театральная гостиная в музее. Сцена третья
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
11 июня, 16.00 (16+)
Театральная гостиная музея книги Чехова "Остров Сахалин" приглашает гостей на творческую встречу с артистами драмы Еленой Денисовой и Леонидом Всеволодским.
Вечер под названием "Летний коктейль" будет легким и воздушным. Приглашенные артисты исполнят свои любимые композиции и пообщаются с участниками встречи в неформальной обстановке.
Предварительная запись проводится по телефону: 43-65-09.
Количество мест ограничено. Вход бесплатный.
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
10-11 июня и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30.
Телефон для справок: 26-05-97.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Единый день велопарадов
Площадь Ленина
12 июня, 09.30 (16+)
12 июня в Южно-Сахалинске состоится единый день велопарадов в России. Островные велосипедисты уже второй год присоединяются к этому масштабному событию.
Маршрут мероприятия пройдет по Коммунистическому проспекту, улице Горького, проспекту Победы, улице Ленина.
По прибытии на площади Ленина среди участников начнется розыгрыш от спонсоров и организаторов.
Справки по телефону: 51-11-10 (доб.133).
Открытый областной турнир по боксу
Спортивный зал "Энергетик"
(улица Бумажная, 26)
10-11 июня, 11.00
Приглашаются все желающие.
Организаторами турнира выступили областные федерации савата и тайского бокса.
Справки по телефону: 8-962-120-91-01.
Выставка Ивана Куликова "Русский стиль"
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
10-11 июня и каждый день до 1 августа, кроме понедельника
Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея посвящена творчеству художника Ивана Куликова. На выставке представлены 15 подлинных картин кисти Ивана Куликова, которые отражают русский быт XVII-XVIII веков, и полотна из цикла о городе Муроме.
Помимо живописи на выставке можно увидеть подлинные предметы русского быта XVIII-XIX веков из этнографической коллекции художника: бусы, кокошники, кувшины и другие экспонаты.
Выставка "Amotional Revolution №2"
Арт-галерея "Сахалин"
10-12 июня до 31 июля
Экспрессивные, эмоциональные и взрывные по цветовой гамме картины предлагают утонченному зрителю Сахалинские художники:
Член Союза художников РФ Метельский Ю.
Профессиональный художник, директор АРТ галереи Бянкина Н.
Потысьева О. талантливый художник, ученица Асабиной Л.
Проклова Е. – экспрессивное творчество.
Тузлукова Н. - ученица Бянкиной Н.
Браткин А.
Глядя на такую картину возникает мысль, что создать такую композицию очень легко. Вот мы и посмотрим, как вы справитесь – предлагаем поучаствовать в создании такой картины на открытии выставки - 10 июня.
Приглашаем всех, желающих принять участие в перфомансе. Взять в руки кисть или мастихин, не боясь испачкать руки, попробовать себя в коллективном создании абстрактного шедевра.
В основе создания абстрактного произведения лежит прежде всего эмоция, которая выражается в цвете. Впечатление от увиденного окружающего нас мира.
Сайт www.art-gallery-sakhalin.ru
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
10-11 июня и каждый день, кроме понедельника до 19 июня (6+)
Выставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области памяти и легендарного сахалинского фотографа. На выставке "Сахалин в цвете" можно увидеть красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера Сахалина.
Сахалинский областной краеведческий музей
10-11 июня и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября
На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны.
Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах.
На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».
Выставка работ Олега Носырева "Впечатление"
Бизнес-центр "Сфера"
11-12 июня и каждый день до 17 июня
Сахалинский областной государственный художественный музей
10-11 июня и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
10-11 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
10-11 июня и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
10-11 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
10-11 июня и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Сахалинский областной краеведческий музей
10-11 июня
Фотовыставка приурочена к празднованию Международного дня музеев и Году экологии в Российской Федерации, посвящена памяти сахалинских фотографов Владислава Титова и Андрея Клитина.
Справки по телефону: 72–75–55 (Чен Татьяна Мунгуновна)
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
DJ Sandra (Audio Girls) / Moscow
Ночной клуб "DUKE"
3 июня, 22.00 (21+)
Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.
Открываем летний сезон вместе с прекрасной, сексуальной и обворожительной DJ Sandra / г. Москва
Вы находитесь в решающей точке — назрела возможность изменения курса, возможность огромного эмоционального выплеска, освобождения от стереотипов.
Пришло время полностью довериться Ауре. Наступила эра Ауры. То, что мы всегда так любили – бесплатные коктейли, любимая музыка и все друзья! Вступи в эру Ауры!
Dj Svet
Ночной клуб "Loona"
2-3 июня, 23.00 (21+)
Loona Club - это Стабильность, Красота и Процветание! А что для себя выберешь ты?
Стало интересно? Звони 272-050.
Local support:
Dj Miar
Dj Sasha Markow
Dj Callypso.
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.
Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.
К 2100 году люди покинули нашу планету. Но в глубокой впадине на самом дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей — пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Однако, когда их дому угрожает опасность, мудрый дедушка Дипа, гигантский осьминог Кракен, отправляет их за помощью на другой конец океана. Друзей и присоединившуюся к ним стеснительную мурену Мойру ждет целое море опасных и невероятных приключений…
Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?
Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться.
Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.
1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, — граф Вронский, — тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин всё же идёт к Вронскому и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнает, что врач — тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.
Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!
Пока долистала, мозоляку на пальце намозолила)))
Леночка, удивительная подборка! Но всё же, где Гарик?