Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 10-11 декабря

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР

Удивительно, но обычный маленький лягушонок однажды попал в настоящее бескрайнее море. Он сначала растерялся, а потом так хорошо освоился там, что даже встретил новых друзей и помог им проучить злую, прожорливую и хитрую акулу.

Спектакль состоится 10 декабря в 11.00 и 13.00, а также 11 декабря в 11.00. (5+)

«Тестостерон» - пьеса, выполненная в модном жанре «мужского разговора» и напоминающая лучшие образцы творчества Квартета И. Петербургский режиссер Антон Безъязыков и мужская часть труппы Чехов-центра предлагают зрителям подумать над никогда не теряющими актуальность вопросами: что делает мужчину мужчиной? И чем мужской взгляд на взаимоотношения полов отличается от женского?

Смотрите в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова, 10 и 11 декабря, в 19.00.

СОБЫТИЯ

9 декабря в Южно-Сахалинске состоится грандиозное мероприятие, культурное, профессиональное и светское одновременно, - «Ночь пожирателей рекламы-2016». Сахалинцы всю ночь будут наслаждаться красотой, спецэффектами, юмором и философией по-настоящему хороших рекламных роликов.

Мероприятие пройдет в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова с 22.00 до 06.00.

10 декабря на сцене ледового комплекса «Арена Сити» впервые на Сахалине выступит знаменитый американский коллектив «The Gospel People» - эти вокалисты известны всему миру как потрясающий коллектив с мощнейшей энергетикой и замечательным чувством юмора. Шоу «The Gospel People» всегда отличаются большой живостью, присутствием танцевальных ритмов, общением со зрителями, импровизацией. Артисты хора исполняют блюз, джаз, спиричуэлс, зажигательный радостный госпел, а так же версии известных песен в свойственной коллективу неповторимой манере: композиции Луи Армстронга , Стиви Уандера, Лайонела Ричи, Майкла Джексона, Элвиса Пресли, Эллы Фицджеральд, Майлса Девиса.

Концерт состоится 10 декабря в ледовом комплексе «Арена Сити».

Новый год в музее для детей

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает школьников на новогодние мероприятия в музее. С 6 декабря 2016 года можно посетить:

Интерактивное мероприятие «Сказка из бумаги». Изготовление объемной открытки с новогодними пожеланиями. Материалы предоставляются. Возраст участников: 6–10 лет.

«Елочная игрушка». Изготовление елочного украшения из фетра, лент и бусин. Материалы предоставляются. Возраст участников: 12–16 лет.

«Снежное очарование». Выполнение снежинки в технике квиллинг. Материалы предоставляются. Возраст участников: 8–13 лет.

Цена посещения каждого из мероприятий 100 рублей.

Каждую субботу посетители Сахалинского областного художественного музея могут посмотреть видео-фильмы из фонда «Русский музей: виртуальный филиал» и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.

Расписание сеансов на 10 декабря:

«В страну музеев вместе с Фафалей». В мастерской художника. Портрет. – 11.00.

Ты пришел в музей (фильм 1). Фильм из цикла «Русский музей – детям» - 12.00.

Коронационные альбомы (фильм 1). Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея»- 14.00.

Дорогов А. «Вид Константинополя». Из цикла «История одного шедевра» - 15.00.

Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Поделкин-Самоделкин

В клубе «Поделкин-Самоделкин» занятия проходят в игровой форме каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 12.30.

«Субботний киносеанс в музее» представит видеоролики участников конкурса «Музейный синематограф».

Конкурс проводился Сахалинским областным краеведческим музеем в рамках мероприятий, посвященных 120-летию открытия первого музея на Сахалине и Году российского кино в Российской Федерации.

Участниками стали Балла Анатолий, Александров Евгений, Иванов Максим, Ковалёв Дмитрий, Поливанюк Алина, Харский Алексей, Панекин Александр и Буршин Василий.

Конкурсанты представили 10 видеороликов: «Сахалинская осень», «Просторы Сахалина», «Остров Сахалин», «Пешком по Сахалину», «По старым дорогам Сахалина», «Красота в простом», «Музей», «Сахалинское чудо», «Минута гармонии», «В ледовом плену».

Смотрите в Сахалинском областном краеведческом музее, 10 декабря в 17.00 и 18.00.

По входным билетам в музей, без дополнительной оплаты за демонстрацию фильма.

Музей «Остров Сахалин» приглашает на новую лекцию, посвящённую святочным рассказам А.П. Чехова. Посетителям расскажут о таком необычном жанре в творчестве А.П. Чехова как святочный рассказ. Гости познакомятся с такими произведениями писателя как «Кривое зеркало», «Восклицательный знак», «То была она» и другими.Также участники узнают о традициях празднования Нового года в семье Чеховых и о том, какие поздравления Антон Павлович писал своим друзьям и близким.

Приходите в Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 10 и 11 декабря в 17.00.

Вход свободный.

Новогодние праздники с «ИграМикс»!

Все дети и взрослые с нетерпением ждут самого волшебного праздника в году! Парк развлечений ИграMix предлагает совместно подготовиться к наступлению Нового года! Каждое воскресенье мы будем проводить веселые мероприятия для посетителей нашего игрового центра, самым активным участникам мы подарим подарки!

11 декабря посетителей ждет творческая мастерская «Новый год к нам мчится», участники которой будут создавать игрушки на ёлку.

Приходите в семейный развлекательный центр «ИграМикс» 11 декабря. Начало – 15.00. Телефон для справок: 8 (4242) 708-825.

Прогулка по тропе Горный родник

Организаторы отмечают, что маршрут не сложный, его общая протяженность 11 км. Участники поднимутся на гору Лысую, откуда смогут полюбоваться прекрасным видом на город. Обратно туристы спустятся по серпантину СТК «Горный воздух».

Сбор туристов состоится на площади Победы в 9.30. На 10.00 намечен старт.

Для восхождения лучше выбрать одежду, соответствующую погодным условиям, устойчивую обувь, шапку, перчатки, а также взять с собой еду, воду или термос с чаем. Обязательным элементом экипировки являются снегоступы. Их можно взять в прокат.

К восхождению не допускаются туристы младше 18 лет без сопровождения взрослых, участники с собаками без намордника и поводка, лица в состоянии алкогольного опьянения.

Узнать дополнительную информацию можно в официальном сообществе мероприятия vk.com/event133727854 и по телефонам 8-914-746-12-68 Нина; 8-924-184-14-70 Полина.

Поход на гору Острая 11 декабря клуб желающие приглашаются посетить одну из известнейших гор Сусунайского хребта, гору Острую, высота которой над уровнем моря около 970 метров. Подъем на гору очень живописен. Отправиться в походы можно 11 декабря. Место сбора – площадь Победы. Время – 09.00. Остались вопросы? Тогда звоните: +7 (4242) 25-83-65. Внимание, экскурсии платные!

СПОРТ

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега». Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят: мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

На занятия вас ждут 11 декабря в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в 14.00. Место и время занятий может изменяться. Уточненную информацию можно получить по телефону: 8-965-297-25-97.

ВЫСТАВКИ

Владимир Николаевич Старовойтов - известный дальневосточный живописец, график, член Союза художников России, член Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО. Персональные выставки проходили в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Америке, Японии и Корее.

Выставочный проект «Старый Войт «24 года – один день» представляет 20 живописных произведений из фондов Сахалинского областного художественного музея и более 100 графических работ из личного собрания автора.

Познакомиться с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 10 и 11 декабря с 11.00.

Обсидиан – «вулканическое стекло» – сегодня воспринимается как декоративный камень, пригодный для изготовления украшений и поделок, однако в древности люди относились к нему иначе.

На Сахалине и Курильских островах обсидиан в качестве сырья для производства орудий труда стали использовать более 20 тысяч лет назад. Однако до сих пор не было обнаружено ни одного месторождения минерала на этих территориях. Откуда же брали обсидиан древние жители нашего региона и какие орудия труда из него создавали? Узнайте об этом, посетив выставку ««Слезы вулканов». Обсидиан в жизни древнего населения Сахалина и Курильских островов».

Вас ждут в Сахалинском областном краеведческом музее, 10 и 11 декабря с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом. Особенно приятно наблюдать за яркими теплолюбивыми созданиями в преддверии зимы.

Выставка проходит в Музее медведя в ТРК «Сити Молл». Здесь вас ждут 10 и 11 декабря с 11.00.

Выставка «Краски Осени»

Арт-галерея «Сахалин» приглашает посетить выставку осенних картин сахалинских художников и насладиться живописной красотой островной области. Здесь представлены работы Степанова Ю.В., КирюхинойН.С., Бянкиной Н.Р., Метельского Ю.Н., Троегубовой Н.В., Потысьевой О., Татиева А.

Выставка проходит в Арт-галерея «Сахалин», расположенной на втором этаже Дома Торговли. Здесь вас ждут 10 и 11 декабря с 11.00.

Выставка «Мелодии души моей»

«Мелодии души моей» - так называется персональная выставка картин молодой начинающей художницы Оксаны Домановой. В экспозиции представлено более двадцати удивительных пейзажей малой родины, натюрморты, отличающиеся ярким проявлением индивидуальности автора.

Выставку можно посетить 10 и 11 декабря в библиотеке по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 17-Б. Вход свободный.

Выставка «Акварель»

БЦ «Сфера» приглашает посетить художественную выставку «Акварель» Новоселовой Катерины.

Вас ждут 10 и 11 декабря. Поторопитесь, выставка будет открыта до 18 декабря.

Вход свободный.

Выставка «История геологического развития Сахалина и Курильских островов»

Экспозиция рассказывает об истории Земли, о естественной истории острова в последние 100 миллионов лет, о современных геологических процессах, происходящих на Сахалине и Курильских островах.

Выставку можно посетить в Сахалинском областном краеведческом музее, 10 и 11 декабря с 11.00.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Совершить увлекательное путешествие в прошлое можно в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 10 и 11 декабря с 10.00.

На выставке представлено около 300 разных советских и немецких кукол и пупсов. Появились они в коллекции разными дорогами: остались с детства, были подарены друзьями и знакомыми. Часть из них была куплена на интернет-аукционах в разных странах (Италии, Германии, Финляндии, США, Канаде, Украине). Украшают экспозицию и предметы кукольного мира: мебель, посуда и другие кукольные принадлежности, а также дополняют выставку манекены в русском костюме, в школьной форме и в свадебном платье.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 10 и 11 декабря с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Также в Музее Медведя проводятся мастер-классы для детей и взрослых, туристических групп, иностранцев, педагогов, ознакомление с декоративно-прикладным искусством и обучение основным навыкам художественного ремесла (плетение из соломы, резьба по дереву, лепка из глины, работа с берестой, художественная роспись и прочее)

Экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия в любое время по предварительной записи. Телефоны: 26-05-97, 22-72-83.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 10 и 11 с 11.00.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма: для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Вас ждут в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 10 и 11 декабря с 10.00.

На IV областной выставке-конкурсе представлены работы 243 учащихся 16 художественных школ и художественных отделений школ искусств из 12 районов островного края от Охи до Курильска в возрасте от 7 до 17 лет. Экспозиционное пространство наполнено детскими рукотворными произведениями, выполненными в самых разных техниках, и обладает яркими эстетическими качествами. В экспозиции удивительно органично уживаются объекты, образы, и персонажи, воссоздающие подлинно народный стиль, с произведениями, относящимися к многочисленным проявлениям современного искусства. Среди многообразия работы, нашлось место и русской сказке, и литературному фольклору. Каждая детская работа завораживает и притягивает зрителя по-настоящему искренним, радостным восприятием окружающей действительности, словно окно в мир «сказочного реализма».

Выставка проходит в Сахалинском областном государственном художественном музее, 10 и 11 декабря, с 10.00.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Новогодняя ночь в «Маэстро»

Новый год - светлый и радостный праздник, наполненный беззаботным весельем, искренними улыбками и счастьем. В волшебную ночь «Маэстро» перенесет гостей в сказку, где чудеса станут явью, а все заветные желания непременно исполнятся. В программе: специальное новогоднее меню, праздничная шоу-программа, танцовщицы шоу «Аурум» (г.Москва), Дед Мороз, номера оригинального жанра, призы, подарки, живая музыка, дискотека, новогоднее караоке.

Приходите за новогодним настроением в «Маэстро» 10-11 декабря.

Loona Night

В эти выходные в клубе Loona – вечеринка из серии Loona Night!

Резиденты Dj Miar, Dj Sasha Markow и Dj Anny K подготовили для вас жаркие миксы!

Стало интересно? Звони 272-050.

И приходи 9 и 10 декабря в клуб Loona.

Bravo Night

Думаете куда пойти отдохнуть на выходных? Где отвести душу на танцполе? И послушать самые современные хиты в живом исполнении? Или самому спеть в общем караоке-баре? Приходите в клуб Bravo. В эти выходные здесь только живая музыка от несравненной группы THE FOUR (ex Plan B) и лучшие клубные танцевальные хиты от DJ Jeneva и Callypso. А также розыгрыши, подарки и еще много чего интересного.

Отдыхайте, танцуйте и веселитесь вместе с Bravo Night Club 9 и 10 декабря. Телефоны для справок: 300-500 и 8-999-070-16-21.

Chubby Cheeks

Мечтаете о поездке в Штаты? Америка рядом! А именно – в Angelo’s БАР, где можно все, что позволит вам расслабиться и забыть о повседневных проблемах. Место вполне демократичное и весьма интернациональное. Кухня также поможет ощутить вкус Америки: даже те, кто бывал в Штатах, оценят блюда мексиканской кухни или знаменитые крылышки «Баффало» и «Барбекю». Последний штрих к воссозданию картины пребывания в далекой, но желанной стране - живая музыка в качественном исполнении.

В эту субботу, 10 декабря с 21.00 в баре Angelo's - выступление CHUBBY CHEKS!

Заказ столика – 45-07-67.

Merry Christmas Party!

Бар «Мусхед» приглашает на рождественскую вечеринку 10 декабря. Посетителей ждет отличная музыка от группы «Jackpot», фирменные напитки и веселая компания. Начало – 21.00. Вход свободный.

Заказ столов: 452-418, 452-402.

DJ Blk

10 декабря в ночном клубе Duke выступление DJ Blk. Парень играет такие направления как: R&B/Hip-Hop, Trap/Twerk, House - Mash Up.

Также для посетителей клуба всю ночь:

DJ Happy – K

DJ Pasha Zorin

Sexy - Go-Go & African Boy – show!

VIP-резерв/Info: 450-525 / 286-286.

Выступление группы «CoverDrom»

«CoverDrom» - группа, которая не заставит Вас скучать!

Приглашен каждый!

Вас ждут в ресторане-баре «Чипполини», 10 декабря в 21.00. Вход свободный. Резерв: 46-84-01.

Декабрьский заплыв

Музыкальная лаборатория «Трюм» представляет:

10 декабря – «Декабрьский заплыв» с Sakhalin.Ru и West East.

Резерв столов и предварительные заказы на проведение мероприятий по телефону 41-83-83.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Вот такими насыщенными обещают стать предстоящие выходные.

И в завершении поговорим о подарках. 15 идей красивых и полезных презентов для вас.

Подставки для кружек

Подставки для кружек - подарок, который точно не будет пылиться на полке.

Фотоподарок

Можно подарить всего пару фотографий, зато как! Сделать фотопазл или шкатулку с самыми теплыми воспоминаниями совсем не так сложно, как может показаться.

Особые подсвечники

Такие свечки — это праздничное настроение, которое хочется дарить всем вокруг. А главное, не придется тратить много времени на процесс изготовления.

Уютный плед

Для холодной зимы нет лучшей вещи, чем большой и теплый плед. Этот можно связать без спиц, только руками.

Варежки, которые станут любимыми

Чтобы сделать такие, совсем не обязательно заканчивать курсы кройки и шитья. Зато сколько тепла в прямом и переносном смысле вы подарите в итоге!

Кружки для праздничного настроения

Белые кружки — безграничный простор для фантазии. Просто выберите цвет и стиль, которые вам больше нравятся и... творите!

Набор для горячего шоколада

Простой, но очень вкусный подарок: полный арсенал ингредиентов для согревающего горячего шоколада. Зефир, вафли, карамель и, конечно, какао — чем больше, тем лучше. Выбирайте необычные емкости, например елочный шарик.

Акварельный портрет

Этот способ поможет создать подарочные портреты на раз-два, и при этом совершенно не обязательно обладать особенными художественными навыками. Подарок, который точно запомнится!

Зеркальная шкатулка

Для шкатулки всегда найдется применение, а для такой симпатичной тем более.

Бомбочки для ванны

Сделать их, оказывается, вполне реально, достаточно вооружиться нужными ингредиентами.

Крем для рук

Такому подарку в зимнее время будет рад любой — это домашнее средство отлично увлажняет и защищает кожу рук в мороз.

Скраб для тела

Если и есть подарки, которые сделать проще некуда, так это домашний скраб для тела. Состав может быть разным, так что смело комбинируйте ингредиенты.

Необычный ежедневник

Если не знаете, что дарить, дарите ежедневник! Большинству он окажется кстати уже в начале нового года. Выберите в магазине самый простой и украсьте его лентами, красками, пастелью или простой вышивкой.

Календарь на год

Воспользуйтесь снимками из социальных сетей человека, которому готовите подарок, и составьте ему календарь на будущий год. Остаться равнодушным просто невозможно!

Сладкий набор

Ну и конечно, набор сладостей в огромной банке или корзине — кто же такому не обрадуется. С наполнением можно поэкспериментировать: кофейные или чайные подарки тоже наверняка придутся по душе вашим близким.

Нашла здесь.

Хороших вам выходных!