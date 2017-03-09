Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 1-2 апреля

О том, как провести выходные дни с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и новые кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Царевна лягушка" Сахалинский театр кукол 1-2 апреля, в 11.00 и 13.00 (3+) Иван-царевич, взяв в жены лягушку думает, что ему в отличие от братьев совсем не повезло. Но вскоре он узнает, что на самом деле лягушка - прекрасная царевна. Но чтобы жить с ней долго и счастливо, ему надо сразиться с самим Кощеем Бессмертным. Спектакль "Гуси-лебеди" Сахалинский театр кукол 1-2 апреля, в 11.00 и 13.00 (2+) Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие зрители — они отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки, украденного гусями- лебедями Бабы- Яги, и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые сочные яблоки и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком. Спектакль "Про Ивана-дурака" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 1 апреля, в 18.00 (6+) Ну что поделать с дураком?! Что ему не поручат – всё у него не так выходит. Вот оставили его как-то купец с купчихой дом стеречь, а уходя велели глаз с двери не спускать! Так Иван умудрился с этой самой дверью по своим делам отправиться. Что из этого вышло – смотрите сами. Спектакль "Скупой" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 2 апреля, в 18.00 (16+) "Скупой" в постановке петербургского режиссера Олега Еремина - это не только демонстрация алчности и её губительных для обладателя этого порока последствий. Зрителей ждет увлекательная история, в которой есть все составляющие классической комедии: обаятельные герои, любовные страсти, семейные тайны, искрометный юмор и неожиданные повороты сюжета.

СОБЫТИЯ Кормушка своими руками Сахалинский Музей Медведя 1 апреля, в 13.00 (0+) Семинар по кинезиотейпированию Пр.Мира, 426 1-2 апреля (16+) Ведущий семинара - сертифицированный инструктор Международной Ассоциации Кинезиотейпирования (KTAI) (г.Москва) Андрей Богатырев. На семинаре будут разобраны и практически отработаны следующие виды корригирующих методик кинезиотейпирования: мышечная коррекция, фасциальная, послабляющая, связочно-сухожильная, функциональная и лимфатическая. По вопросам участия в семинаре обращаться по телефону 27-28-11. Малыш Гарик Зооботанический парк 1-2 апреля, с 10.00 (0+) Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике. Лекция по спортивному питанию Пр.Мира, 426 1 апреля, 19.00 (16+) Телефон для справок: 27-28-11 Лекция на тему "Спортивное питание – что это?". Лектор расскажет об основных видах и классах добавок спортивного питания. Лектор Богатырев Андрей Дмитриевич – врач спортивной медицины и реабилитации, травматолог-ортопед, диетолог, г. Москва. Лекция "Здоровые суставы" Пр.Мира, 426 2 апреля, 19.00 (16+) Телефон для справок: 27-28-11 Лекция на тему "Здоровые суставы": добавки и мифы о них. Коллаген. Глюкозамин. Хондроитин. Творческая встреча с Лидией Шипиловой Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 2 апреля, в 17.00 (16+) Вечер-встреча посвящена юбиляру, заслуженному работнику культуры Сахалинской области, ведущему мастеру сцены, педагогу, артисту драмы и прекрасному человеку — Лидии Шипиловой. Сахалинцев приглашают принять участие в диалоге на тему театра. Среди достижений гостьи стоит отдельно отметить ее вклад в воспитание истинно театральных людей. Студентами Лидии Шипиловой в свое время были ведущие актеры Чехов-центра и Сахалинского театра кукол — Елена Денисова, Евгений Панихин и многие другие яркие актеры. Количество мест ограничено. Заявки принимаются по телефону: 43-65-09. Ночевка в норах. Пик Мицуля Площадь Победы 1-2 апреля (16+) Телефон для справок: 25-83-65 Хочешь острых ощущений? Тогда этот поход для тебя. Вас ждет настоящая походная каша на костре, вечерние посиделки у костра в кругу друзей, зимнее звездное небо, и море позитива. Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 2 апреля, в 11.00 (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Космическая одиссея Детская комната "У бабы Капы" 1 апреля, 10.00 (5+) Международное научное шоу "Открывашка" и детская комната "У Бабы Капы" представляет научный квест "Космическая одиссея". На этот раз профессор Открывашкин с его друзьями отправляются в глубокий космос, чтобы разгадать тайны и загадки Вселенной. Их ожидают веселые приключения, тяжелые испытания и конечно же самостоятельная научная работа с профессором Открывашкиным. Победный Сладкий сюрприз, дети приготовят себе сами! Возраст детей 5-12 лет. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 1-2 апреля Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 1-2 апреля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ Открытый урок по бадминтону Спортивный комплекс "Хоккайдо центр" (Коммунистическом проспекте, 18) 2 апреля, с 13.00 до 15.00 - Мы приглашаем на мастер-класс детей старше 8 лет и их родителей. Для того, чтобы попробовать сыграть в бадминтон и получить необходимые рекомендации, достаточно просто прийти на открытый урок 2 апреля. Необходимый для занятий бадминтоном новый спортивный инвентарь гостям предоставят. Для участия достаточно прийти в спортивной форме для занятий в зале и иметь удобную спортивную обувь, - рассказал astv.ru заместитель председателя Федерации бадминтона Сахалинской области Сергей Долгов. Открытый кубок по бодибилдингу ДК "Радуга" 2 апреля, в 12.00 Победители будут выбраны в нескольких номинациях: классический и пляжный бодибилдинг, фитнес-бикини. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 61-16-08.

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Мама, отведи меня в детство…" Сахалинский областной краеведческий музей 1-2 апреля и каждый день до 10 апреля, кроме понедельника (0+) На выставке представлены более 200 игрушек разных периодов, уводящих в мир детства и знакомящих с историей игрушки, бытовавшей на Сахалине. Игрушки — важнейшее средство воспитания детей. Первые игрушки появились еще в первобытном обществе и на протяжении всего своего существования преобразовывались и меняли свое назначение. Игрушки были всегда, но были ли они такими же? Ответ на этот вопрос можно найти в музеях. Многие музеи хранят в своих коллекциях игрушки разных времен. Внушительную коллекцию игрушек — около 500 предметов — хранит и краеведческий музей. Выставка сахалинского художника Н. Бочарова-Федореева Выставочный зал сахалинского отделения Союза художников России 1-2 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, до 28 апреля, с 11.00. Выставка посвящается памяти жены художника Нине Георгиевне Федореевой, которая всю их совместную жизнь была другом, музой и помощником в жизни и творчестве Николая Егоровича. Но и после его ухода из жизни она продолжала его дело: дарила музеям, Сахалинской епархии, друзьям его картины, устраивала выставки его работ, был выпущен его альбом "Чем дорог мне мой Сахалин".

Выставка "Когда не можешь не писать…" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 1-2 апреля и каждый день до 28 мая, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+) Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя. Выставка заварных чайников "Чайники разных стран и народов" Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 1-2 апреля и каждый день до 5 апреля, кроме понедельника и вторника, с 11.00. В экспозиции представлено более 60 чайников из керамики , фаянса, фарфора, стекла и металла, уникальных по стилю и характеру изделий. Их можно использовать по назначению или просто любоваться. Коллекция заварных чайников представлена Юлией Вятржик. Приходите, смотрите, удивляйтесь! Выставка "Мгновения поиска…" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 1-2 апреля и каждый день до 16 апреля, кроме понедельника (6+) На выставке представлены современные фотографии находок с мест, где проходили военные действия, например с о. Шумшу и Смирныховского р-на, где шли особо тяжкие сражения во время Курильской десантной и Южно-Сахалинской наступательной операций. Снимки показывают трудности и радостные моменты поисковых мероприятий, красоту природы тех мест, где проходили поиски, а также людей, посвятивших свою жизнь важной и благородной работе. Автор большинства фотографий – Алексей Охрименко. Выставка Заслуженного художника РФ Дю Мен Су "Три грани прекрасного" Сахалинский областной художественный музей 1-2 апреля и каждый день до 30 апреля, кроме понедельника, с 10.00. На выставке «Три грани прекрасного» будут представлены работы из мастерской художника. Эти работы раскрывают Дю Мен Су как зрелого художника, который всегда находится в творческом поиске через освоение новых художественных приёмов и визуальных технологий. Обращение к современным достижениям компьютерной графики выдает в художнике характер постоянно развивающейся творческой личности, для которой богатый опыт только основа для дальнейших поисков и свершений. Увлекшись в своё время фотографией, автор создает удивительные произведения фотоискусства. Выставка художественных фотографий "Гималаи. Тибет" Сахалинский областной художественный музей 1-2 апреля и каждый день, кроме понедельника, до 16 апреля с 10.00. В экспозиции представлено 92 фотографии, сделанных во время высокогорных экспедиций по Гималаям и Тибетскому нагорью за двенадцать лет. Задача экспозиции – дать посетителям наиболее полное представление об уникальном регионе планеты. На снимках пейзажи горных массивов, панорамы городов Катманду и Лхаса, улочки отдаленных селений. Фото жителей Тибета, Непала, королевства Ло, сделанные в моменты труда и отдыха, дают зрителю представление о жизни высокогорных народов, обычаях и традициях, культуре. Несомненным украшением выставки являются снимки, на которых запечатлены пещеры отшельников вдоль отдаленных горных троп, древние монастыри и улицы города Ло Монтанг – столицы королевства Ло. Выставка "Магия тела" Арт-галерея "Сахалин" Дом Торговли, 2 этаж 1-2 апреля, до 30 мая (18+) Полотна сахалинских художников объединила тема красоты пластики женского тела. Галерея представляет работы четырех авторов. Тема Ню – это проверка на профессионализм художника, самый сложный жанр. Изобразить образ, наполнить его идеей, изобразить не просто обнаженную модель, но и создать сюжетную линию очень не просто.

Сахалинский областной государственный художественный музей 1-2 апреля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

1-2 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 1-2 апреля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 1-2 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 1-2 апреля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "ДавайПутешестовать на Марианы" ТРК «Сити Молл» 3-й этаж 1-2 апреля, и каждый день до 24 апреля Выставкаизвестного трэвел-фотографа Дальнего Востока и Инстаграм-блогера Дмитрия @Oktagon Куликова #ДавайПутешестовать на Марианы организована Управлением по туризму Северных Марианских островов.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Smile Party Ночной клуб Duke 1 апреля 22.00 (18+) Вот и уходит серость зимы и приходит весеннее настроение. Поэтому пора бы сменить серые унылые маски на весёлые! Приглашаем всех в этот День Смеха на самую настоящую отрывную вечеринку! Всю ночь Вас будут веселить: DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / DJ Beat Like Sexy - Go-Go - show! Bravo Nights Ночной клуб "Bravo" 31 марта - 1 апреля (18+) В эти выходные в Браво вас ждет: - Группа The Four, - Лучшие диджеи, - Отличная музыка и атмосфера, - Разнообразная кухня, - Обновленное караоке. Танцы Бар "Нон-стоп" 31 марта - 1 апреля, 21.00 (18+) Традиционная танцевальная вечеринка в баре "Нон-Стоп" по все той же традиции проходит непринужденно, крайне весело и эмоционально! Приходите, убедитесь! Loona night Клуб "Loona" 31 марта - 1 апреля (21+) Стало интересно? Звони 272-050.