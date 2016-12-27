Как провести новогодние каникулы в Южно-Сахалинске?

Утренники, мастер-классы, конкурсы и вечеринки - все здесь!

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР

Сюжет этой новогодней сказки стар, как мир, и любим многими поколениями наших соотечественников. Новая версия «Морозко» от Чехов-центра позволит вам и вашим детям окунуться в атмосферу настоящего зимнего праздника, заставит сопереживать героям, поверить в добро и новогодние чудеса

Посмотреть спектакль можно в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова, 2-6 января в 10.00, 12.30 и 15.00 (6+).

Любимое всеми сочинение С. Маршака в постановке А. Добролюбовой не только красивое и музыкальное, но и ещё немного озорное. Есть тут и вздорная королева, и интеллигент?профессор, и старый солдат с большой ёлкой, и злая мачеха, и снег, и ветер, и подснежники в лютую стужу. А вот двенадцать месяцев календаря по замыслу художника О. Сидоренко (г. Брянск) являются пестрой ярмарочной каруселью четырех усатых?бородатых сезонов – гигантов до потолка. Неотъемлемая часть представления – новогодние волшебства.

Смотрите в Театре кукол 2-3 января в 14.00, 4-7 января, в 11.00 и 14.00.

Вместе с Дедом Морозом, Снегуркой и остальными персонажами зимней сказки ребятам предстоит пройти ряд испытаний и разгадать тайну новогоднего леса! Дети смогут принять непосредственное участие в постановке, поэтому для них она станет особенно яркой и запоминающейся. Профессиональные артисты, веселые конкурсы и настоящие сказочные костюмы погрузят детей в мир новогодних чудес и приключений!

Смотрите в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова, 7-8 января, 11.00 и 13.00 (3+).

Московское шоу ростовых кукол представит Новогодний спектакль «Щенки спешат на помощь» по мотиву любимого сериала «Щенячий патруль»! Детский интерактивный спектакль расскажет детям о добре, взаимопомощи и о самых верных друзьях!

Смотрите в Конгресс-холле, 5 января, в 14.00 и 16.30 (0+).

Вы можете ухитриться присутствовать в двух квартирах, слушать два телефонных разговора, но все это – одновременно? Такую возможность будет иметь зритель на этом спектакле. Герой постановки, двоеженец Джон Смит, умудряется благополучно существовать на две семьи. Профессия его при этом оказывается как раз кстати. Случайный инцидент помогает его женам разоблачить ловкача, но верный друг, рискуя имиджем и репутацией, попытается спасти героя…

Смотрите в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова, 7 января, в 18.00 (16+).

Пьеса «Боинг-Боинг» - легенда французского театра прошлого века. Она вошла в книгу рекордов Гиннеса, поставлена в 60-ти странах мира. «Боинг-Боинг» - комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех невест. Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям…

Смотрите в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова, 8 января в 18.00 (16+).

СОБЫТИЯ

Новогодние каникулы в Музее

Новый год - семейный праздник, следовательно, и отдыхать нужно всей семьей! Провести праздничные дни незабываемо, интересно и познавательно, а главное - вместе, вам предлагает Сахалинский областной краеведческий музей.

3–5 января - Новогодняя мастерская «Подарок Деда Мороза» - 11.00 и 14.00. Путешествие со сказочным героем, которое познакомит с историей возникновения новогоднего праздника; включает творческое занятие (по предварительным индивидуальным заявкам).

6, 7 января – «Рождественская сказка» - 11.00 и 14.00. Познавательно-развлекательная программа; включает мастер-класс «Рождественский ангел» (по предварительным индивидуальным заявкам).

8 января – «Коллекции музея» - 11.00 и 14.00. Экскурсия даст возможность узнать больше об особенностях природы и истории единственной островной области России (по предварительным индивидуальным заявкам).

Телефон для справок. 72–75–55.

Научный квест «Кристаллизация праздничного настроения»

Вместе с профессором Открывашкиным дети будут проводить новые научные эксперименты, решать головоломки, чтобы узнавать как сохранить новогоднее настроение на целый год. Победный сладкий сюрприз, дети приготовят себе сами, используя только что полученные научные знания!

Мероприятие состоится в детской комнате «У бабы Капы» (Коммунистический пр. 31-б, Грин Палас), 3 января в 11.00 и 15.00,5 января в 15.00, 6 января в 11.00.

Сокровища каллиграфа

«Каллиграфия – это музыка для глаз» – утверждали китайские мудрецы, также каллиграфию называют беспредметной живописью и беззвучной музыкой. Участники мастер-класса познакомятся с историей возникновения каллиграфии, правилами и приемами написания иероглифов, предметами кабинета ученого (бумага, кисть, тушь, тушечница). У всех участников, под руководством специалиста по каллиграфии, будет возможность почувствовать себя настоящими каллиграфами и на рисовой бумаге, тушью написать иероглифы.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись. Записаться можно по телефонам. 72-36-43, 72-37-38. Мероприятие состоится в Сахалинском областном художественном музее, 3 января в 14.30.

Сахалинский областной художественный музей поздравляет сахалинцев и гостей острова с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и приглашает с 3 по 8 января 2017 года посетить мастер-классы, видеофильмы, занятия, экскурсии.

На мастер-классы места ограничены. Записаться можно по телефону. 72-37-38.

Snow Contact

Серия дискотек для подростков впервые была проведена четыре года назад и с тех пор стала традиционной для театра. Здесь есть все составляющие успешной вечеринки. клубная музыка, лазерное и световое шоу, лучшие ди-джеи Южно-Сахалинска и множество приятных сюрпризов. Возраст участников 12-16 лет. Ребят ждут тематические вечеринки.

Мероприятие состоится в Чехов-центре 4-6 января, в 18.00.

Новогодние мероприятия в областной библиотеке

Областная библиотека подготовила план новогодних мероприятий.

25 декабря - 11 января

Выставка-инсталляция «Зимняя сказка»

4 января

Настольная игра «Сахалинская хронология» - 11.00.

Интерактивное занятие «Читаем всей семьей» - 11.00.

Мастер-класс по изготовлению новогодней открытки – 12.00.

Настольные интеллектуальные игры «Игротека в библиотеке» - 14.00.

5 января

Мастер-класс по изготовлению снежинки в технике квиллинг – 11.00.

Конкурсно-игровая программа «Близкая сердцу земля» - 12.00.

Заседание студии «Мастерская подарков» на тему. Рождественская открытка и праздничная упаковка – 12.00.

Праздник-игра «Новогодние каникулы» - 12.00.

8 января

Экологическая викторина «Мир вокруг нас» - 11.00.

Литературная игра «Жизнь и творчество А.П.Чехова» -11.00.

Мастер-класс «Театр для всей семьи» - 12.00.

Видеопрезентация «Человек читающий прекрасен!» - 12.00.

Путешествие в Сахалинскую Лапландию

Вы знаете где живет Дед Мороз? Нет? Ничего страшного, мы вам расскажем и покажем. Устраивайтесь поудобнее, мы отправляемся в сказку наяву...

с 3 по 9 января 2017 г. Время волшебного отправления: 12.00, 14.00, 16.00.

В программе: трансфер, театрализованное представление, чаепитие со Снегурочкой и Дедом Морозом, экскурсия к опочивальне Деда Мороза, сказочная фотозона, подарки от Деда Мороза, вручение каждому гостю Верительной грамоты.

Резерв и вся информация по телефону 25-46-17.

Спектакль «Миссия: Спасти Деда Мороза»

«Миссия: Спасти Деда Мороза» - это спектакль на льду, в котором душевная доброта, мужество и немного волшебства помогают совсем еще юным главным героям пройти все испытания и спасти Деда Мороза.

Спектакль состоится во дворце спорта «Кристалл», 7 января в 11.00 и 15.00.

Новогодние мероприятия в парке

2, 3 и 4 января в 13.00 юных горожан, а также их родителей ждут у Новогодней елки на театрализованно-игровом представлении «В лесу родилась Елочка». Вместе со сказочными героями - Феей Игрушек и Снегурочкой — ребята отправятся в увлекательное путешествие на поиски потерянной хлопушки. А лесные злодеи — Леший и Тетка Поганка попытаются им в этом помешать. Но у них ничего не получится, и потерянную хлопушку Дед Мороз вернет лесным жителям.

5 января в 13.00 мальчишек и девчонок ждут на игровой программе «Куча-мала». Веселый ведущий -Снеговик - предложит ребятам отправиться в гости к Деду Морозу. А вот отыскать дорогу к Дедушке юные путешественники смогут только тогда, когда пройдут все испытания-подсказки. Помогать им в этом будут Баба Яга и веселая клоунесса Чупа-Чупс. В конце путешествия произойдет долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

6 января городской парк приглашает всех желающих на квест-игру «Поиски волшебной звезды». Живущий в парке Леший - Хранитель Чудес - обнаружил, что нечистая сила украла главный символ наступающего праздника - звезду. Чтобы помочь вернуть звезду Лешему и спасти праздник, участникам квест-игры необходимо с помощью карты-маршрута и подсказок пройти нелегкий путь испытаний по территории парка. Начало квест-игры в 13.00 на территории у Новогодней ели.

А вот уже 7 января детский ледовый городок ждет всех в 13.00 на театрализованном представлении «Новые приключения домовенка Кузи». По сюжету главные герои - Машенька и домовенок Кузя - готовятся к встрече долгожданных новогодних праздников. Машенька на некоторое время оставляет Кузьму одного дома. Узнав об этом, хитрая Баба Яга решает заманить Кузю к себе в гости и обманным путем забрать у него волшебный сундучок. А без сундучка и праздник - не праздник. Догадавшись о том, что Баба Яга его обманула, Кузьма сбегает от нее домой. А та, разозлившись, заколдовывает ему обратную дорогу.

В последний день новогодних каникул, 8 января, городской парк приглашает всех на конкурсно-игровую программу «Веселый снеговик». Кроме задорной зимней эстафеты озорные ведущие - Снежная Баба и Снеговик - предложат всем желающим поучаствовать в конкурсе «Слепи веселого снеговика» и получить за это новогодний сюрприз. Начало конкурсно-игровой программы в 13.00 на территории у Новогодней ели.

Кроме этого, с 1-го по 8-е января на территории озера «Верхнего» перед юными островитянами вновь распахнет свои двери сказочная дача Деда Мороза. Все эти дни добрый Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой будет ждать ребят у себя в гостях. Но прежде, чем попасть к ним в избушку, юные посетители познакомятся с друзьями Дедушки — Разбойником, Бабой Ягой, Обезьяной и Петухом.

Время работы Дачи Деда Мороза: 1 января - с 15.00 до 17.30; 2-8 января - с 10.00 до 12.30.

Вход свободный.

Всю интересующую информацию о предстоящих мероприятиях можно узнать по контактному телефону: 72-45-75 (культурно-массовый отдел).

Новогодний интенсив

В новогодние каникулы можно не только играть в снежки и кататься на лыжах, но и вполне реально освоить танец! То есть разучить базовые движения, услышать разнообразную музыку и познакомиться с разноплановыми людьми. Итак, у нас есть 7 дней, что бы вы освоили 7 направлений, а у вас - только желание! Стили: локинг, хаус дэнс, хип-хоп, паппинг, электро дэнс, контемпорари, модерн, джаз, вог.

Весь недельный курс будет разделен на три блока: блок изучения движений руками, блок изучения движений ногами, и блок изучения концепций и основ импровизации. Уровень совершенно не важен, интересно будет всем.

Курс со 2-8 января. Запись по телефону 402333 или в вотс апе 89621032565.

Мастер-класс по 3D-печати

Что такое 3D-печать и 3D-принтер? Что можно сделать при помощи 3D принтера? Где применяется технология 3D-печати? Как научиться 3D-моделированию? Если вас интересуют эти вопросы, то вам обязательно необходимо посетить наше мероприятие!

8 января 2017 года в Информационном центре международного сотрудничества СахОУНБ мастер-класс по 3D-моделированию и презентация по работе на 3D-принтере. Время проведения мероприятия будет зависеть от количества набранных групп. Количество мест ограничено. Запись по телефону 45-25-47.

В гостях у Снегурочки

2 и 4 января Снегурочка приглашает самых маленьких ребят в хоровод у новогодней Елки. Поиграем в «снежки», покатаемся «на санках», вместе попрыгаем с зайчишкой, споем песенку для дедушки Мороза. А потом надуем самые большие новогодние мыльные пузыри.

Запись в гости и справки по телефонам: 89146410365, 89147579606.

Планетарий Кассиопея

В развлекательном парке ИграMix с 1 по 8 января будет работать Планетарий Кассиопея. У вас появится возможность окунуться в атмосферу неизведанных миров, пролететь через всю солнечную систему при помощи телепорта. Не упусти шанс окунуться в захватывающее приключение и стать ближе к звездам!

Посетить Планетарий можно в парке развлечений ИграMix с 01 по 08 января с 10.00 до 21.00.

Новогодние утренники «Чадо-остров»

Студия праздников «Чадо-остров» приглашает детей от 3 до 10 лет на новогодние утренники с любимыми мультяшными персонажами.

3 января в 16.00 – «Новый год в Волшебнии» с принцессой Софией и принцессой Авророй.

4 января в 16.00 – «Команда Супер ГАВ. Приключения продолжаются» с Гонщиком и Скай из «Щенячьего патруля».

5 января в 13.00 - «Тайна Ледяной планеты». Новый год в космическом стиле.

5 января в 16.00 - Новогодний квест «Загадочная история» с супергероями и Эвер Афтер Хай.

Место проведения: ресторан «Венецианский дворик" в гостинице "Земляничные холмы».

Мастер-класс «Изготовление птицы из природного материала»

Участники мастер-класса познакомятся с традиционным природным материалом - мочалом. Мочало - лубяные волокна коры липы. Из него делали рогожи, кули (мешки). Но из мочала также делали и птицу, которая приносила в дом счастье и удачу. Приглашаем всех на мастер-класс по изготовлению птицы счастья!

Участие в мастер-классе производится по предварительной записи. Количество мест ограничено. Дошкольники - только в сопровождении взрослых.

Мероприятие состоится 5 января, в 16.00 в Сахалинском областном художественном музее. Записаться на мастер-класс можно по телефонам: 72-36-43, 72-37-38.

Мастер-класс по изготовлению куклы Чиогами

8 января в 15.00 Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова на мастер-класс по изготовлению куклы Чиогами из бумаги.

Чиогами - бумажные куклы родом из Японии. Сегодня их используют для украшения открыток, для использования в качестве закладок, да и просто для красоты.

История кукол-чиогами уходит своими корнями еще в 800-1185 гг, именно к тем годам относится их первое упоминание. Правда, в те годы они изготавливались из травы. В середине периода Эдо куклы достигли пика популярности (1615-1868). В те годы в качестве материала использовалась бумага для гравюр, чиогами. Отсюда и название кукол. Более точное название – "чиогами нингё". Японские девочки играют с этими куклами в дочки-матери.

Участники мастер-класса узнают о видах японских кукол, для чего они служили, как изготавливались.

Мастер-класс дополнит демонстрация части коллекции японских кукол из фондов Сахалинского областного художественного музея.

Необходима предварительная запись. Дети дошкольного возраста – только в сопровождении взрослых.

Записаться можно по телефонам: 72-36-43, 72-37-38.

Походы

2 января в 10.00 состоится поход на Гору Московскую

4 января в 08.00 поход на ледопады в бухте Тихой.

6 января в 08.00 поход на пик Чехова.

Место сбора – площадь Победы. Остались вопросы? Тогда звоните. +7 (4242) 25-83-65. Внимание, экскурсии платные!

Поделкин-Самоделкин

В клубе «Поделкин-Самоделкин» занятия проходят в игровой форме каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 12.30.

СПОРТ

Дворец спорта «Кристалл» приглашает южносахалинцев и гостей островной столицы провести новогодние выходные с пользой для здоровья и настроения.

На площади у дворца спорта традиционно будет работать открытый каток. В период новогодних выходных со 2 по 8 января отдых на ледовой площадке будет бесплатным для всех гостей. Каток будет доступен для катания с 12.00 до 21.45. Посетители смогут воспользоваться прокатом коньков (150 рублей/час) или принести собственные. Служба проката будет работать с 12.00 до 21.00.

Кроме того, в период новогодних каникул, ежедневно с 14.00 до 14.45 со 2 по 8 января, тренеры по фигурному катанию дворца спорта «Кристалл» будут проводить для всех желающих мастер-классы на открытом катке. Профессионалы расскажут новичкам о правилах катания на льду, объяснят, как уверенно держаться на льду, покажут базовые элементы, и ответят на все вопросы о фигурном катании.

3 января на территории у «Кристалла» состоится спортивное мероприятие, которое пройдет в рамках новогодней декады спорта. С 13.30 до 14.30 все желающие смогут здесь принять участие в веселых конкурсах, командных соревнованиях и выиграть призы.

Социальный фитнес

7 и 8 января в 11.00 стартует очередной сезон проекта «Социальный фитнес" Центра молодежных инициатив - на базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва зимних видов спорта начнутся занятия на классических беговых лыжах.

Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Занятия будут проходить абсолютно бесплатно каждую неделю по субботам и воскресеньям. Начало в 11.00.

Желающим присоединится к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка - одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра, влаги и выводить пот наружу (куртка с капюшоном и штаны или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.

Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия (ул. Горького 7/1). Подробную информацию можно узнать по телефону: 49-77-88 (Ксения).

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега». Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят: мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Уточненную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

ВЫСТАВКИ

Выставка «Сахалин и Курилы в лицах» – проект музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», приуроченный к 70-летию со дня образования Сахалинской области. На ней будут представлены работы в жанре живопись, графика и скульптура. Гости музея увидят портреты и скульптуры людей, посвятивших свою жизнь изучению и развитию островного края с середины XIX века и до наших дней.

Выставка будет работать с 23 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетить выставку можно 2-8 января с 10.00.

Выставка «Солнце и Ветер»

БЦ «Сфера» приглашает всех на выставку «Солнце и Ветер» творческого объединения «Спектр».

Выставка будет открыта по 31 января 2017 года. Вход свободный.

Выставка колокольчиков

Музей медведя представляет «Выставку колокольчиков» из коллекции Алины Манжиковой.

Справки по телефонам: 26-05-97, 22-72-83.

Выставка-конкурс снеговиков

Музей медведя открывает «Выставку снеговиков» и объявляет конкурс на лучшего снеговичка сделанного своими руками. Участвуйте в конкурсе, приходите на выставку, приносите своего снеговичка и получайте приз-сюрприз. Поделки на конкурс принимаются до 14 января 2017 года.

В Сахалинском областном художественном музее состоится открытие юбилейной ретроспективной выставки члена Союза художников России, художника Олега Папузина. На экспозиции представлены около 100 работ из личного собрания автора, основное внимание сосредоточено на главном жанре в творчестве художника – пейзаже.

Познакомиться с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 2-8 января с 11.00.

Выставка «Четвероногий друг»

В Сахалинском областном краеведческом музее открылась новая выставка «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея, посвященная первому одомашненному животному -собаке.

На выставке представлены художественные произведения 1930?2000-х годов, дополняют выставку трогательные фарфоровые фигурки собак, статуэтки, отлитые из металла, чучела диких представителей семейства псовых.

Выставка проходит в Сахалинском областном краеведческом музее, 2-8 января с 11.00.

Выставка Н.А. Герасимова Арт-галерея «Сахалин» представляет картины омского художника Герасимова Н.А. Его манере свойственна лиричность, легкость, виртуозность исполнения, композиторский талант, особая степень стилизации, определяющая узнаваемость художника, профессиональная память, творческая плодовитость. Интересы художника давно вышли за рамки простого пейзажа, натюрморта. Это фантазии, раздумья, создание «своего мира» иногда грустного, тихого, спокойного, доброго. А иногда, тревожного, далекого от идеалов, но все равно прекрасного. Выставка будет работать 1-2 января в арт-галерее «Сахалин».

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом. Особенно приятно наблюдать за яркими теплолюбивыми созданиями в преддверии зимы.

Выставка проходит в Музее медведя в ТРК «Сити Молл». Здесь вас ждут 2-8 января с 11.00.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Совершить увлекательное путешествие в прошлое можно в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 2-8 января с 10.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Также в Музее Медведя проводятся мастер-классы для детей и взрослых, туристических групп, иностранцев, педагогов, ознакомление с декоративно-прикладным искусством и обучение основным навыкам художественного ремесла (плетение из соломы, резьба по дереву, лепка из глины, работа с берестой, художественная роспись и прочее)

Экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия в любое время по предварительной записи. Телефоны: 26-05-97, 22-72-83.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 2-8 января с 11.00.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма: для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Вас ждут в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 2-8 января с 10.00.

На IV областной выставке-конкурсе представлены работы 243 учащихся 16 художественных школ и художественных отделений школ искусств из 12 районов островного края от Охи до Курильска в возрасте от 7 до 17 лет. Экспозиционное пространство наполнено детскими рукотворными произведениями, выполненными в самых разных техниках, и обладает яркими эстетическими качествами. В экспозиции удивительно органично уживаются объекты, образы, и персонажи, воссоздающие подлинно народный стиль, с произведениями, относящимися к многочисленным проявлениям современного искусства. Среди многообразия работы, нашлось место и русской сказке, и литературному фольклору. Каждая детская работа завораживает и притягивает зрителя по-настоящему искренним, радостным восприятием окружающей действительности, словно окно в мир «сказочного реализма».

Выставка проходит в Сахалинском областном государственном художественном музее, 2-8 января, с 10.00.

В Сахалинском краеведческом музее открылась выставка елочных игрушек, украшений и новогодних открыток «Ретро-ёлка-2017». Посмотреть ее можно 24-25 декабря с 11.00.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Strelka: Friends Art-проект: Strelka - подразумевает под собой воспитание музыкального вкуса, сообщество музыкантов, умных людей и приятный правильный отдых. Единственный на Сахалине концептуальный проект для встречи единомышленников. Увидимся на месте, друзья. Онлайн-трансляцию с мероприятия в стиле boileroom, можно будет наблюдать в прямом эфире на сайте geometria.ru. Музыкальное преобладание: Synth-pop, Techno/Deep, Electro-Clash/Electro-Pop, Nu Disco/Nu Wave, Indie Dance, Funk/Soul/Old School. Мероприятие состоится 6 января, в 18.00 в баре La Nuit.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3: ОГОНЬ И ЛЕД

Вот такими насыщенными обещают стать предстоящие новогодние праздники. Счастья вам!