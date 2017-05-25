Руководитель областной больницы Александр Бейфус: лечим ухо, глаз, живот – а кто лечит пациента?

И.о. главного врача флагмана региональной медицины – Сахалинской областной больницы – Александр Бейфус руководит клиникой с октября 2016 года. В должности руководителя этого учреждения - второй раз. О разнице работы в постсоветское время и сегодня, доступности высоких технологий, стоимости бесплатных услуг и «лечении по ватсапу» Александр Бейфус рассказал в интервью ASTV.RU.



- Александр Карлович, когда вы вступали в должность, одним из своих приоритетов вы назвали значительное увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Что удалось сделать за полгода в этом направлении?



Да, так и было. Думаю, что те задачи, которые мы себе наметили, в этом году будут выполнены. Сегодня мы оказываем услуги ВМП по 12 профилям.



Пожалуй, самый востребованный из них – сердечно-сосудистая хирургия. В этом направлении у нас большие планы по расширению сосудистого центра.



Планируем до конца года увеличить количество коек до 120 штук. Польза этого центра для людей очевидна, сахалинцы стали реже умирать, так что нужно продолжать наращивать темпы предоставления помощи в центре.



Но у нас есть, конечно, трудности. С оборудованием все хорошо. Есть грамотные, квалифицированные специалисты. Но мы испытываем большой дефицит площадей. И это мешает учреждению как следует расти. Мы могли бы оказывать медицинские услуги третьего уровня (ВМП) в большем объеме.



Из-за того, что качество наших операций очень выросло, вместе с ним возрос и спрос на них, это естественно. Текущие мощности нашего подразделения не справляются. Например, сейчас запись на операцию по замене кристаллика глаза идет на декабрь 18-го года.



Сейчас планируем перенести часть этой нагрузки на негосударственные клиники. Совершенно не будем им в этом препятствовать. Пусть заключают договоры с Фондом медицинского страхования и лечат людей на тех же основаниях, что и бюджетные учреждения.



Другой позитивный момент в решении вопроса площадей – мы ждем, когда перинатальный центр переедет в новое здание, чтобы занять площади акушерско-гинекологического стационара. Планируем запустить там 6-7 новых отделений. Восстановить и усилить терапевтическую службу. Мы сегодня столкнулись с такой ситуацией, что лечить умеем все – глаз, голову, живот. А пациента целиком никто не лечит. Раньше лечили слишком поверхностно, а теперь наоборот – заузились. На стыке всех болезней должен быть терапевт, который будет лечить человека, а не отдельный орган. С новыми площадями у нас будет возможность тщательно обследовать пациента и только потом направлять его в то или иное отделение.



- Какова себестоимость операций третьего уровня? Из чего она складывается и за чей счет они проводятся.



Не меньше 95 процентов нашего бюджета это средства Фонда обязательного медицинского страхования. То, что обычные граждане называют бесплатной операцией, разумеется, имеет свою цену и оплачивается Фондом, то есть государством. Объем прямых платных услуг в областной больнице не превышает 2 процентов нашего бюджета, это почти ничего. Стоимость операции, как правило, складывается из цен на протезы, расходные материалы и так далее. От клиники здесь требуется лицензия, позволяющая проводить высокотехнологичные операции, опытные врачи и медперсонал.



Важно учесть все – от шовного материала и скальпеля до тщательного ухода и восстановительного процесса после вмешательства. Проще говоря, классный специалист с хорошим скальпелем и шовной нитью обеспечат хороший разрез и скорое заживление. Все эти факторы крайне важны для достижения клинического результата.



Средняя стоимость операций ВМП составляет 200-300 тысяч рублей. Такова цена «бесплатной» для сахалинцев операции из бюджета ФОМС. Это актуальные текущие расценки. Мы стараемся не везти в регион очень дорогие технологии, поскольку со временем они имеют свойство дешеветь по мере их отработки. И тогда они становятся доступными сахалинцам.



Внедрять в области услугу, которая «съест» бюджет ОМС, нет смысла. Все же немалую роль в этом процессе играет экономика.



Между прочим, сахалинцев охотно лечат в других регионах страны, потомучто у нас очень приличные тарифы на медицинское обслуживание. В 2016 году на здравоохранение каждого сахалинца приходилось около 8 тысяч рублей. В других регионах эти тарифы намного ниже.



- Областная больница – ведущее медицинское учреждение в области. Как удается взаимодействовать с районными больницами?



Более чем удается. В ежедневном режиме видеоконференцсвязи. В этом мы стараемся преуспеть и поменять сознание тех специалистов, которые пока не вполне готовы к новым порядкам работы, к информатизации и оптимизации работы.



Начали мы с себя, я много беседовал с коллегами и удалось достичь результата. Теперь подтягиваем районных коллег, да и самих пациентов, к новым реалиям. Например, пытаемся объяснить, что нет никакой необходимости ехать на прием в областную больницу, когда можно отправить данные чуть не по ватсапу. На самом деле, у нас существует закрытая информационная система, которая позволяет нам обмениваться такими данными о пациентах и принимать нужные решения. Зачем человеку с поломанным коленом тащиться на костылях в электричке в областной центр, когда районный врач может отправить нам рентгеновские снимки и другие показания, чтобы мы при необходимости просто назначили человеку дату операции? Таким образом мы не мучаем человека без нужды, минимизируем логистические затраты и, в целом, налаживаем работу с новыми технологиями.



Естественно, когда дело касается оказания экстренной помощи, мы реагируем иначе. Я чуть не каждый день подписываю документы – вертолет летает – то в Тымовск, то в Южно-Курильск. Недавно летали в Южно- Курильск к экстренному пациенту – 2 миллиона рублей стоит такой полет.



- У Вас есть опыт работы в сфере поставок медицинского оборудования и техники. Расскажите, насколько наши поставщики по качеству и цене далеки от импортных аналогов такого оборудования?



Ну… если взять 20 лет назад, у нас вообще ничего не было. Мы только мечтать могли о том, что есть сейчас. До смешного доходило. Устройство мастера машинного доения в стране, то есть доярки, было лучше, чем устройство рабочего места врача. Но мы и сегодня не Европа. До Америки нам как до Луны, а Япония – вообще космос.



Такие громадные деньги, которые инвестируют мировые корпорации в разработку лекарств и медицинского оборудования – представить невозможно. Вот вам пример – корпорация «Глаксо Велкам» приезжала к нам в 97-м или 98-м году. Они еще тогда вкладывали в производство лекарственных препаратов по два миллиарда долларов в год. Представьте сумму. Вложить в разработку, содержать институт.



Тем не менее, отечественные предприятия подтянулись. Они разрабатывают так называемые энджерики. Оригиналы в основном заграницей. Представьте, что тот же «Глаксо Велкам» разработала препарат. Через 10 лет – согласно международным стандартам – они продают лицензию. Через 10 лет! Но за это время наработана и клиническая практика использования этого препарата. Любая страна, любой завод может у них купить права и производить это средство. И цена сразу падает, и эта технология становится доступна, в том числе и для Сахалинской области.



Если говорить по энджерикам, в России виден большой прогресс. Но, наверное, о том, чтобы догнать мировых производителей, занять нишу на мировом рынке – об этом надо говорить с великой осторожностью. Вот взять рынок шовного материала - есть прекрасные российские примеры. Великолепный шовный материал. По сравнению с мировыми производителями – ну... уже хороший! Если им поставить пять, то нашим двум фабрикам можно поставить твердую четверку.



По медоборудованию, которое у нас появляется - есть достойные аппараты – и наркозно-дыхательный, и вентиляторы появились. В каждой районнойь больнице можно найти рентгендиагностические комплексы, узи-аппараты и другую технику российского завода «Электрон». Не по одному году работают, а по 5-7 и 10. Через них каждый год проходят тысячи пациентов.



Бывают, конечно, единичные экземпляры – барахлят. Но говорить, что импортная техника - каждая единица работает безупречно – тоже нельзя. То, что в здравоохранении появляется больше российской аппаратуры – это нормально, это соответствует не только современной экономике, но и растущему качеству в отечественной промышленности. Медицинские технологии совершенствуются, под них и оборудование нужно соответствующее. И оно все больше приближается к мировым стандартам.