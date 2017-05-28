ПодкАСТВ: прокрастинация, как ее преодолеть, и что это вообще значит

Если сегодня вы прокрастинируете, значит завтра вы – прокрастинируете!

Прокрастинация - в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

Если вы хотите не только узнать или напомнить себе значение и правописание этого слова, включайте наш подкаст Радио АСТВ, в котором постоянный гость программы «Открытая студия» - психолог Наталья Рогачева рассказывает обо всех тонкостях этого состояния психики человека.

Как не завалить сдачу отчета, заставить себя подготовиться к сессии и взяться, наконец, за изучение испанского. Опытный специалист просто рассказывает о сложном, и напоминает: «Если сегодня вы прокрастинируете, значит завтра вы – прокрастинируете!».