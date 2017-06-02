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В Южно-Сахалинске прошли торжественные проводы солдат-срочников

В Южно-Сахалинске прошли торжественные проводы солдат-срочников

Продолжается весенний призыв

На Сахалине в разгаре весенний призыв. До его конца чуть больше месяца, и служить уходят все больше новобранцев. Всего по плану их будет до 500 человек, сегодня же в армию ушли более 50. Очередная отправка в воинские части прошла в торжественной обстановке.

С напутственным словом к солдатам обратились военный комиссар Сахалинской области, ветераны боевых действий и другие приглашенные гости. Многих молодых армейцев пришли провожать близкие. Кто-то не мог сдержать эмоций и плакал, кто-то вел себя сдержанно. Один из них – Валерий Мишутелько. Он сообщил журналисту astv.ru, что спокойно относится к призыву своего внука.

– Провожая его, я чувствую, будто сам туда иду. Тоже в свое время служил, поэтому не переживаю. Вот приедет, напишет, и узнаю, как у него обстоят дела, – говорит Валерий Иванович.

Игорь Офицеров призвался из Александровска-Сахалинского. На срочную службу он пошел сразу после окончания техникума.

– В жизни бывает всякое, и я хочу быть готовым ко всему. Поэтому я думаю, что служба пойдет мне на пользу, – рассказывает Игорь.

Одним из главных нововведений весеннего призыва 2017 года стала новая возможность для выпускников вузов и ссузов. Теперь они могут сразу пойти на контрактную службу вместо срочной на тот же срок – 12 месяцев.

– Призывники, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, имеют право заключить контракт для прохождения военной службы на год, – комментирует военный комиссар Сахалинской области Сергей Нестеров. – Из 300 призванных около 10 человек уже захотели воспользоваться этим правом.

Обычно проводы срочников проходят без торжественности. Чаще проводить такие мероприятия, как сегодня, не позволяет график отправки новобранцев – они покидают пункт размещения рано утром и небольшими группами. В этот раз, как отметил Сергей Нестеров, «ребятам повезло – поедут под музыку». Часть из них отправится на материк, часть останется на Сахалине.

Галерея
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 1
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 2
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 3
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 4
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 5
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 6
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 7
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 8
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 9
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 10
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 11
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 12
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 13
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 14
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 15
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 16
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 17
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 18
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 19
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 20
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 21
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 22
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 23
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 24
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 25
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 26
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 27
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 28
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 29
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 30
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 31
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 32
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 33
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 34
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 35
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 36
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 37
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 38
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 39
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 40
Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г., Фото: 41
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Торжественная отправка призывников в армию 8 июня 2017 г.
Автор: Игорь Новомодный, вчера, в 20:16 +2
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Комментарии
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 00:36
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