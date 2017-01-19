город
город
Регистрация
События / Жизнь Города

День студента отметили в СахГУ

День студента отметили в СахГУ

Около пятисот человек собрались возле Восточного отделения университета.

Первая часть мероприятия проходила на улице. Для будущих специалистов подготовили развлечения. Все желающие приняли участие в играх и сделали фото на память на фоне университетского пресс-волла. Чтобы молодые люди не замерзли, их угощали горячим чаем с выпечкой.

Торжественная часть мероприятия и концерт прошли в актовом зале. Студентов с праздником поздравил губернатор и вручил самым одарённым награды от правительства Сахалинской области.

Галерея
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 1
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 2
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 3
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 4
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 5
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 6
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 7
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 8
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 9
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 10
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 11
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 12
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 13
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 14
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 15
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 16
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 17
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 18
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 19
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 20
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 21
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 22
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 23
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 24
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 25
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 26
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 27
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 28
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 29
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 30
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 31
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 32
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 33
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 34
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 35
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 36
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 37
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 38
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 39
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 40
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 41
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 42
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 43
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 44
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 45
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 46
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 47
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 48
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 49
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 50
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 51
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 52
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 53
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 54
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 55
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 56
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 57
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 58
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 59
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 60
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 61
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 62
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 63
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 64
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 65
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 66
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 67
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 68
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 69
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 70
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 71
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 72
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 73
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 74
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 75
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 76
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 77
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 78
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 79
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 80
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 81
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 82
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 83
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 84
Татьянин день отметили студенты СахГУ, Фото: 85
показать все фотографии
Татьянин день отметили студенты СахГУ
вчера, в 14:28 +3
Другие статьи по темам
Событие
Татьянин деньДень студента
Люди
Олег Кожемяко
Место
студенты СахГУ
Читайте также
Собачьи бега как способ сделать добро
Собачьи бега как способ сделать добро
Чемпионат кулинарного искусства прошел в Южно-Сахалинске
Чемпионат кулинарного искусства прошел в Южно-Сахалинске
ЖИЗНЬ И КИНО: южносахалинцы объединились в социальном фотопроекте
ЖИЗНЬ И КИНО: южносахалинцы объединились в социальном фотопроекте
День народного единства отметили в Южно-Сахалинске
День народного единства отметили в Южно-Сахалинске
Комментарии
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 00:47
День студента они отметят ночью
отменным групповым сексом!
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Ледяная Ираида - сахалинские спортсмены взобрались на самую большую сосульку острова
Ледяная Ираида - сахалинские спортсмены взобрались на самую большую сосульку острова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru