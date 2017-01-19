День студента отметили в СахГУ

Первая часть мероприятия проходила на улице. Для будущих специалистов подготовили развлечения. Все желающие приняли участие в играх и сделали фото на память на фоне университетского пресс-волла. Чтобы молодые люди не замерзли, их угощали горячим чаем с выпечкой.

Торжественная часть мероприятия и концерт прошли в актовом зале. Студентов с праздником поздравил губернатор и вручил самым одарённым награды от правительства Сахалинской области.