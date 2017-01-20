Winter Dance
20 января / пятница / 22:00 / Winter Dance
Продолжаем согреваться в ночном клубе «Duke» вместе с нами!
Крещенские морозы нам не страшны, так как мы готовы танцевать всю ночь до самого утра!
Жаркая атмосфера общего веселья и прекрасного настроения ждёт Вас!
* DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
* Sexy - Go-Go - show!
* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
Праздник продолжается в #DukeClub
FC / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 06:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525
20 января, пятница
22:00
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