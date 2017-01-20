20 января / пятница / 22:00 / Winter Dance

Продолжаем согреваться в ночном клубе «Duke» вместе с нами!

Крещенские морозы нам не страшны, так как мы готовы танцевать всю ночь до самого утра!

Жаркая атмосфера общего веселья и прекрасного настроения ждёт Вас!

* DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

Праздник продолжается в #DukeClub

FC / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 06:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/