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RESIDENT’S NIGHT

RESIDENT’S NIGHT

Мы поздравляем всех мужчин с наступающим Днем Защитника Отечества!

Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются!

Как всегда, из колонок будет звучать нескончаемый поток самых свежих музыкальных вибраций от резидентов клуба, а на танцполе царить атмосфера стопроцентной эйфории. 

* / DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 05:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

22 февраля, среда
22:00
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