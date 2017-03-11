VOGUE MEN PARTY
Отмечаем самый главный женский праздник 8 марта вместе с нами!
Специально для прекрасных дам VOGUE MEN PROJECT – самое эпатажное и эротическое клубное шоу в России!
В составе профессиональные танцоры и звезды телевизионных проектов:
Джексон - победитель проекта MTV " Каникулы в Мексике"
и ведущий телеканала "Ю", и Ричард - один из ведущих танцоров эротического жанра России.
Почувствуйте себя желанными в эту ночь!
Также для Вас:
* / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / DJ Johnny Aloud /
* Sexy - Go-Go - show!
* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 05:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525