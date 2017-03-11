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VOGUE MEN PARTY

VOGUE MEN PARTY

Отмечаем самый главный женский праздник 8 марта вместе с нами!

Специально для прекрасных дам VOGUE MEN PROJECT – самое эпатажное и эротическое клубное шоу в России!

В составе профессиональные танцоры и звезды телевизионных проектов:

Джексон - победитель проекта MTV " Каникулы в Мексике"

и ведущий телеканала "Ю", и Ричард - один из ведущих танцоров эротического жанра России.

Почувствуйте себя желанными в эту ночь!

Также для Вас:

* / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / DJ Johnny Aloud /

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 05:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

11 марта, суббота
22:00
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