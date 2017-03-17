ВЕСНАБЕЗСНА
Встречаем весну в ночном клубе «Duke»!
В этот week–end во всём мире отмечают День Сна!
В среднем, каждый человек проводит во сне треть своей жизни.
Так давайте же НЕ СПАТЬ вместе с нами!
Отличное настроение, изысканная кухня, обновлённый ассортимент напитков, ароматный дым, море позитива, современная танцевальная музыка и ваши лучшие любимые хиты, обворожительные танцовщицы, жаркая атмосфера всеобщего веселья, приветливый персонал и яркий танцпол с новыми модными световыми решениями!
* DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Beat Like
* Sexy - Go-Go - show!
* #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
Праздник продолжается в #DukeClub #НЕспимТУСИМ
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 05:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525