ВЕСНАБЕЗСНА

Встречаем весну в ночном клубе «Duke»!

В этот week–end во всём мире отмечают День Сна!

В среднем, каждый человек проводит во сне треть своей жизни.

Так давайте же НЕ СПАТЬ вместе с нами!

Отличное настроение, изысканная кухня, обновлённый ассортимент напитков, ароматный дым, море позитива, современная танцевальная музыка и ваши лучшие любимые хиты, обворожительные танцовщицы, жаркая атмосфера всеобщего веселья, приветливый персонал и яркий танцпол с новыми модными световыми решениями!

* DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Beat Like

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

Праздник продолжается в #DukeClub #НЕспимТУСИМ

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 05:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/