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ТАНЦУЮТ ВСЕ!

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

ТАНЦУЮТ ВСЕ! 
группа  LONELY HEARTS CLUB и dj Dmitry.Mulyanov в СрекоZе

22:30: LONELY HEARTS CLUB
Синтетический танцевальный бэнд. 
Жанровое своеобразие: synthpop /electropop /dancehall. 
Музыканты нашли друг друга на форуме сах.ком в разделе "Отношения полов". 
Воруют треки у Бибера и Chubby Cheeks.


00:00: наш добрый друг dj Dmitry Mulyanov 
порадует вас свеженькими модными и старенькими культовыми треками.


Танцуют фсе!


Открыты с 20:00
Вход свободный!

 

 

Где и когда?
СтрекоZа

Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37 (внутренний двор, вывеска БАР), тел. 28 39 47

9 июня, пятница
20:00
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