ТАНЦУЮТ ВСЕ!
ТАНЦУЮТ ВСЕ!
группа LONELY HEARTS CLUB и dj Dmitry.Mulyanov в СрекоZе
22:30: LONELY HEARTS CLUB
Синтетический танцевальный бэнд.
Жанровое своеобразие: synthpop /electropop /dancehall.
Музыканты нашли друг друга на форуме сах.ком в разделе "Отношения полов".
Воруют треки у Бибера и Chubby Cheeks.
00:00: наш добрый друг dj Dmitry Mulyanov
порадует вас свеженькими модными и старенькими культовыми треками.
Танцуют фсе!
Открыты с 20:00
Вход свободный!
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37 (внутренний двор, вывеска БАР), тел. 28 39 47
9 июня, пятница
20:00
Комментарии