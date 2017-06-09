ТАНЦУЮТ ВСЕ!

группа LONELY HEARTS CLUB и dj Dmitry.Mulyanov в СрекоZе



22:30: LONELY HEARTS CLUB

Синтетический танцевальный бэнд.

Жанровое своеобразие: synthpop /electropop /dancehall.

Музыканты нашли друг друга на форуме сах.ком в разделе "Отношения полов".

Воруют треки у Бибера и Chubby Cheeks.



00:00: наш добрый друг dj Dmitry Mulyanov

порадует вас свеженькими модными и старенькими культовыми треками.



Танцуют фсе!



Открыты с 20:00

Вход свободный!