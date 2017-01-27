Традиционная танцевальная вечеринка в баре "Нон-Стоп" по все той же традиции проходит непринужденно, крайне весело и эмоционально! Приходите, убедитесь!

Танцы - это традиция самовыражения и отдыха, корнями уходящая в глубину веков. Как же пропустить такое событие, как первые выходные лета, и не натанцеваться? Услуги нашего общепита и танцплощадки подходят для этого, как нельзя лучше. И летнее настроение вам в помощь!

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks.

Afterparty dj's: Nick, Code Panda, Flash Beat

Вход: свободный FC/DC