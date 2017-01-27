Танцы
Традиционная танцевальная вечеринка в баре "Нон-Стоп" по все той же традиции проходит непринужденно, крайне весело и эмоционально! Приходите, убедитесь!
Танцы - это традиция самовыражения и отдыха, корнями уходящая в глубину веков. Как же пропустить такое событие, как первые выходные лета, и не натанцеваться? Услуги нашего общепита и танцплощадки подходят для этого, как нельзя лучше. И летнее настроение вам в помощь!
Начало: 21.00
Dj's: Tima Turok, Milks.
Afterparty dj's: Nick, Code Panda, Flash Beat
Вход: свободный FC/DC
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444
27 января, пятница
21:00
28 января, суббота
21:00
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