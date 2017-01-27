афиша
афиша
Регистрация
Танцы

Танцы

Традиционная танцевальная вечеринка в баре "Нон-Стоп" по все той же традиции проходит непринужденно, крайне весело и эмоционально! Приходите, убедитесь!

Танцы - это традиция самовыражения и отдыха, корнями уходящая в глубину веков. Как же пропустить такое событие, как первые выходные лета, и не натанцеваться? Услуги нашего общепита и танцплощадки подходят для этого, как нельзя лучше. И летнее настроение вам в помощь!

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks.

Afterparty dj's: Nick, Code Panda, Flash Beat

Вход: свободный FC/DC

Где и когда?
Non-Stop, арт-бар

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444

27 января, пятница
21:00
 В календарь
 В календарь
28 января, суббота
21:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Winter Resident’s Night
Winter Resident’s Night
Student's Night
Student's Night
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru