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Стройные ножки

Стройные ножки

В грядущие выходные особым вниманием в баре "Нон-Стоп" пользуются дамы. Со стройными ножками. Которые, чтобы ножки было видно, не пожалели их в мороз и холод ради красоты!

"Ничего на свете лучше нету, чем красивые женские ножки", - говорят лавеласы. Позволим с ними согласиться. По крайне мере, в этот уик-энд. Одарим девушек, чьи стройные ножки украсят нашу атмосферу, коктейлями и напитками. В общем, как говорится, весь мир у ваших ног...будет лежать в баре "Нон-Стоп".

Будьте счастливы, будьте с нами! Приятных выходных!

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks.

Afterparty dj's: Code Panda, Nick, Flash Beat

Вход: свободный FC/DC

Где и когда?
Non-Stop, арт-бар

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444

20 января, пятница
21:00
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21 января, суббота
21:00
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Комментарии
BenZziНовая_радуга
Написано 12 августа 2016, в 09:38
"...чтобы ножки было видно, не пожалели их в мороз и холод..." Мороз и холод???
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+4
Елена Кириченко
Написано 12 августа 2016, в 09:54 Отредактированно 12 августа 2016, в 09:55
Девушка с кривыми ногами зимой поскальзывается на крыльце магазина, чуть не падает. Заходит и жалуется: "я сейчас на вашем крыльце чуть ноги не сломала! "

-"сломать то не сломала, но погнула капитально!"
в юности один парень мне сказал, что мои ноги.... как два полумесяца. Красиво, зараза, но в лоб получил

Мужиков сегодня и завтра там будеееет
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+4
BenZziНовая_радуга
Написано 12 августа 2016, в 13:13
Елена Кириченко,
<под бока лошадки изогнуты> тоже поэтичное сравнение
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+4
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