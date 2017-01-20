В грядущие выходные особым вниманием в баре "Нон-Стоп" пользуются дамы. Со стройными ножками. Которые, чтобы ножки было видно, не пожалели их в мороз и холод ради красоты!

"Ничего на свете лучше нету, чем красивые женские ножки", - говорят лавеласы. Позволим с ними согласиться. По крайне мере, в этот уик-энд. Одарим девушек, чьи стройные ножки украсят нашу атмосферу, коктейлями и напитками. В общем, как говорится, весь мир у ваших ног...будет лежать в баре "Нон-Стоп".

Будьте счастливы, будьте с нами! Приятных выходных!

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks.

Afterparty dj's: Code Panda, Nick, Flash Beat

Вход: свободный FC/DC