Стройные ножки
В грядущие выходные особым вниманием в баре "Нон-Стоп" пользуются дамы. Со стройными ножками. Которые, чтобы ножки было видно, не пожалели их в мороз и холод ради красоты!
"Ничего на свете лучше нету, чем красивые женские ножки", - говорят лавеласы. Позволим с ними согласиться. По крайне мере, в этот уик-энд. Одарим девушек, чьи стройные ножки украсят нашу атмосферу, коктейлями и напитками. В общем, как говорится, весь мир у ваших ног...будет лежать в баре "Нон-Стоп".
Будьте счастливы, будьте с нами! Приятных выходных!
Начало: 21.00
Dj's: Tima Turok, Milks.
Afterparty dj's: Code Panda, Nick, Flash Beat
Вход: свободный FC/DC
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444
20 января, пятница
21:00
21 января, суббота
21:00
-"сломать то не сломала, но погнула капитально!"
в юности один парень мне сказал, что мои ноги.... как два полумесяца. Красиво, зараза, но в лоб получил
Мужиков сегодня и завтра там будеееет