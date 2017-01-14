Старый Новый Год
14 января / суббота / 22:00 / Старый Новый Год
Вот и настал Новый 2017 год! А мы еще не успели проводить старый!
Именно поэтому ночной клуб «Duke» приглашает Вас в эти выходные, чтобы вместе окунуться в мир только позитивной, популярной и качественной музыки!
* DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
* Sexy - Go-Go & African Boy – show!
* Сумасшедшие танцы и безумное настроение!
* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
Праздник продолжается в #DukeClub
Вход всем всю ночь: 500 рублей
After – party с 06:00 бесплатно
FC / DC
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525