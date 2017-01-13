Есть в России замечательная традиция - отмечать старый Новый год. Что это такое, едва ли понять иностранцу. Впрочем, что русскому хорошо, то немцу - смерть!

"Олдскульная" версия Нового года хороша тем, что можно перезагрузить новогоднюю ночь и попытаться прожить ее заново. Ведь далеко не каждый доживает при памяти 1 января. А тут вам пожалуйста: и повод не такой важный, и печень уже не та. Зато есть чувство эксклюзива. Ведь такого внезапного повода отметить еще один Новый год нет ни у одной нации в мире!

Кстати, в конце января можно отпраздновать еще один Новый год - по восточному календарю. Но до него еще дожить нужно.

С Новым годом, друзья! С еще одним Новым годом!

Начало: 00.00

Dj's: Tima Turok, Milks.

Afterparty dj's: Code Panda, Nick, Flashbeat FC/DC