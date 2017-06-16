Summer Resident's Night

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.

Мы постепенно переходим на летнее меню.

Будем Вас удивлять и угощать новыми коктейлями!

Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются!

Не спим, тусим в #DukeClub:

· Пятница: DJ Beatlike / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

· Суббота: DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Tony Hardy

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/