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Snow contact

Snow contact

Для подростков от 12 до 16 лет в Чехов-центре пройдет серия традиционных новогодних вечеринок SNOW CONTACT. Конкурс! Перейдите по ссылке: https://m.vk.com/wall-47430233_12955

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

25 декабря, воскресенье
18:00
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26 декабря, понедельник
18:00
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27 декабря, вторник
18:00
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28 декабря, среда
18:00
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29 декабря, четверг
18:00
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