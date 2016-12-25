Snow contact
Для подростков от 12 до 16 лет в Чехов-центре пройдет серия традиционных новогодних вечеринок SNOW CONTACT. Конкурс! Перейдите по ссылке: https://m.vk.com/wall-47430233_12955
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262
25 декабря, воскресенье
18:00
26 декабря, понедельник
18:00
27 декабря, вторник
18:00
28 декабря, среда
18:00
29 декабря, четверг
18:00
30 декабря, пятница
18:00
4 января, среда
18:00
5 января, четверг
18:00
6 января, пятница
18:00
Комментарии