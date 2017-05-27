афиша
афиша
Регистрация
Safari

Safari

Art-union STRELKA и Концертное агенства Gallery Stars представляют: 

Safari — это новый танцевальный проект, в совокупности с интересным декором пространства и оригинальным танцевальным уклоном. Это твои бессонные прогулки по мысленной акватории Африки в компании знаменитых и просто перспективных артистов, ди-джеев, старых друзей и новых знакомых. Особенный взгляд вечернего времяпровождения и танцев на песке где в жаркие моменты скрывшись под пальмами, ты видишь вокруг только улыбки, любовь и ощущаешь невыносимую легкость Сахалинского бытия.



Самые теплые воспоминания оживят твою память. Обстановку мы зададим располагающую, обещаем.
strelkapro.com

Главные гости вечера: 

- Децл aka Le Truk // г. Мосва 
Децл остается одним из самых успешных исполнителей российской сцены. Пионер хип-хоп движения в конце девяностых/в начале нулевых покорил сердца миллионов всеми известными хитами и продолжает совершенствовать свое творчество, экспериментируя над новыми музыкальными жанрами, которые мы и хотим вам предоставить. 

- Kakitoka // г. Якутск 
Молодая, но очень крутая и самостоятельная певица-продюсер. Обворожительная и загадочная. Самородок новой волны и музыкальное открытие будущего мероприятия. 

Примечание: 

Артисты, ди-джеи, бармены, танцоры и прочие святые люди предстоящей ночи — мы отобрали лучших и готовы закружить вас в танце под нестареющее диско, грувный фанк, правильный хип-хоп, душевный соул и регги, а так же под оригинальные электронные компиляции.

Будьте внимательны, обязательно наденьте удобную для танцев обувь. Танцев будет много.

Line Up: 
- ДеЦл ака Le Truk | (Москва) 
- Kakitoka | (Якутск) 

Live: Dada I 

Support: 
- Pro 
- Ivan Shamaev 
- Anton at School 

27 мая | суббота | ночной клуб Aura2 

начало – 23:00 
dress code: summer look 

любая информация: 60-82-92 
резерв vip-позиций: 40-40-17 

вход: 1000 rub. 
по браслетам "Дискотеки 90-х": бесплатно! 

face control! 
age control: 21+ 

Где и когда?
AURA

27 мая, суббота
23:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Dj Svet
Dj Svet
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru