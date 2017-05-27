Safari
Art-union STRELKA и Концертное агенства Gallery Stars представляют:
Safari — это новый танцевальный проект, в совокупности с интересным декором пространства и оригинальным танцевальным уклоном. Это твои бессонные прогулки по мысленной акватории Африки в компании знаменитых и просто перспективных артистов, ди-джеев, старых друзей и новых знакомых. Особенный взгляд вечернего времяпровождения и танцев на песке где в жаркие моменты скрывшись под пальмами, ты видишь вокруг только улыбки, любовь и ощущаешь невыносимую легкость Сахалинского бытия.
Самые теплые воспоминания оживят твою память. Обстановку мы зададим располагающую, обещаем.
strelkapro.com
Главные гости вечера:
- Децл aka Le Truk // г. Мосва
Децл остается одним из самых успешных исполнителей российской сцены. Пионер хип-хоп движения в конце девяностых/в начале нулевых покорил сердца миллионов всеми известными хитами и продолжает совершенствовать свое творчество, экспериментируя над новыми музыкальными жанрами, которые мы и хотим вам предоставить.
- Kakitoka // г. Якутск
Молодая, но очень крутая и самостоятельная певица-продюсер. Обворожительная и загадочная. Самородок новой волны и музыкальное открытие будущего мероприятия.
Примечание:
Артисты, ди-джеи, бармены, танцоры и прочие святые люди предстоящей ночи — мы отобрали лучших и готовы закружить вас в танце под нестареющее диско, грувный фанк, правильный хип-хоп, душевный соул и регги, а так же под оригинальные электронные компиляции.
Будьте внимательны, обязательно наденьте удобную для танцев обувь. Танцев будет много.
Line Up:
- ДеЦл ака Le Truk | (Москва)
- Kakitoka | (Якутск)
Live: Dada I
Support:
- Pro
- Ivan Shamaev
- Anton at School
27 мая | суббота | ночной клуб Aura2
начало – 23:00
dress code: summer look
любая информация: 60-82-92
резерв vip-позиций: 40-40-17
вход: 1000 rub.
по браслетам "Дискотеки 90-х": бесплатно!
face control!
age control: 21+