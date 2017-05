Art-union STRELKA и Концертное агенства Gallery Stars представляют:



Safari — это новый танцевальный проект, в совокупности с интересным декором пространства и оригинальным танцевальным уклоном. Это твои бессонные прогулки по мысленной акватории Африки в компании знаменитых и просто перспективных артистов, ди-джеев, старых друзей и новых знакомых. Особенный взгляд вечернего времяпровождения и танцев на песке где в жаркие моменты скрывшись под пальмами, ты видишь вокруг только улыбки, любовь и ощущаешь невыносимую легкость Сахалинского бытия.





Самые теплые воспоминания оживят твою память. Обстановку мы зададим располагающую, обещаем.

strelkapro.com



Главные гости вечера:



- Децл aka Le Truk // г. Мосва

Децл остается одним из самых успешных исполнителей российской сцены. Пионер хип-хоп движения в конце девяностых/в начале нулевых покорил сердца миллионов всеми известными хитами и продолжает совершенствовать свое творчество, экспериментируя над новыми музыкальными жанрами, которые мы и хотим вам предоставить.



- Kakitoka // г. Якутск

Молодая, но очень крутая и самостоятельная певица-продюсер. Обворожительная и загадочная. Самородок новой волны и музыкальное открытие будущего мероприятия.



Примечание:



Артисты, ди-джеи, бармены, танцоры и прочие святые люди предстоящей ночи — мы отобрали лучших и готовы закружить вас в танце под нестареющее диско, грувный фанк, правильный хип-хоп, душевный соул и регги, а так же под оригинальные электронные компиляции.



Будьте внимательны, обязательно наденьте удобную для танцев обувь. Танцев будет много.



Line Up:

- ДеЦл ака Le Truk | (Москва)

- Kakitoka | (Якутск)



Live: Dada I



Support:

- Pro

- Ivan Shamaev

- Anton at School



27 мая | суббота | ночной клуб Aura2



начало – 23:00

dress code: summer look



любая информация: 60-82-92

резерв vip-позиций: 40-40-17



вход: 1000 rub.

по браслетам "Дискотеки 90-х": бесплатно!



face control!

age control: 21+