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С новым годом!

С новым годом!

Новый год Огненного Петуха - семейный праздник. Настоятельно рекомендуют не отправляться в путешествия, а встречать праздник в кругу семьи и близких. Однако...

Согласно "Восточного гороскопа", если вы хотите остаться в хороших отношениях с вашими близкими, под бой курантов скажите им самые теплые слова, и поболтайте за новогодним столом. А затем рекомендуют отправиться в не менее тесную компанию друзей, чтобы и с ними ваши отношения остались такими же хорошими, как и в уходящем 2016-м году. Ну а компания такая ждет вас в любимом баре!

С Новым годом, друзья!

Начало: 00.00

Dj's: Tima Turok, Milks.

Afterparty dj's: Coode Panda, Nick FC/DC

Где и когда?
Non-Stop, арт-бар

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444

31 декабря, суббота
00:00
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