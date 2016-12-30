Новый год Огненного Петуха - семейный праздник. Настоятельно рекомендуют не отправляться в путешествия, а встречать праздник в кругу семьи и близких. Однако...

Согласно "Восточного гороскопа", если вы хотите остаться в хороших отношениях с вашими близкими, под бой курантов скажите им самые теплые слова, и поболтайте за новогодним столом. А затем рекомендуют отправиться в не менее тесную компанию друзей, чтобы и с ними ваши отношения остались такими же хорошими, как и в уходящем 2016-м году. Ну а компания такая ждет вас в любимом баре!

С Новым годом, друзья!

Начало: 00.00

Dj's: Tima Turok, Milks.

Afterparty dj's: Coode Panda, Nick FC/DC