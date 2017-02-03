Радиоволна

В этот уикэнд слушаем и танцуем пол любимые хиты радиостанций. Все, что вы любите, зазвучит в нашей акустической системе. Вам останется только наслаждаться и танцевать.

Радио уже почти 100 лет направляет и формирует вкусы народных масс, оставаясь одним из самых почтенных медиа. Времена идут, а главной движущей силой радио остается музыка. И хоть интернет перенял у станций пальму первенства, все же музыкальные вкусы остаются под воздействием частот приемников.

Попробуем влиться в волну. Радиоволну...

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks

Afterparty dj's: Code Panda, Nick, Flash Beat

Вход: свободный FC/DC