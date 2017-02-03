Радиоволна
В этот уикэнд слушаем и танцуем пол любимые хиты радиостанций. Все, что вы любите, зазвучит в нашей акустической системе. Вам останется только наслаждаться и танцевать.
Радио уже почти 100 лет направляет и формирует вкусы народных масс, оставаясь одним из самых почтенных медиа. Времена идут, а главной движущей силой радио остается музыка. И хоть интернет перенял у станций пальму первенства, все же музыкальные вкусы остаются под воздействием частот приемников.
Попробуем влиться в волну. Радиоволну...
Начало: 21.00
Dj's: Tima Turok, Milks
Afterparty dj's: Code Panda, Nick, Flash Beat
Вход: свободный FC/DC
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444
3 февраля, пятница
21:00
4 февраля, суббота
21:00
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