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Радиоволна

Радиоволна

В этот уикэнд слушаем и танцуем пол любимые хиты радиостанций. Все, что вы любите, зазвучит в нашей акустической системе. Вам останется только наслаждаться и танцевать.

Радио уже почти 100 лет направляет и формирует вкусы народных масс, оставаясь одним из самых почтенных медиа. Времена идут, а главной движущей силой радио остается музыка. И хоть интернет перенял у станций пальму первенства, все же музыкальные вкусы остаются под воздействием частот приемников.

Попробуем влиться в волну. Радиоволну...

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks

Afterparty dj's: Code Panda, Nick, Flash Beat

 

Вход: свободный FC/DC

Где и когда?
Non-Stop, арт-бар

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444

3 февраля, пятница
21:00
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4 февраля, суббота
21:00
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