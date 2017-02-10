R'n'B party/ DJ Relaxium

Продолжаем согреваться в ночном клубе «Duke» вместе с нами!

В эту пятницу мы запускаем серию r’n’b & house вечеринок.

R’n’B на сегодняшний день – это популярный танцевальный стиль – настоящий король самых крутых вечеринок, ведь тон в нем задают ведущие поп-звёзды мировой сцены! Танцевать r’n’b – это модно, стильно и просто очень красиво!

R’n’B – это музыка страсти и огня, это мощный звук и четкий ритм!

Наши диджеи заставят ваши тела двигаться в ритме горячих и страстных звуков.

Специальный гость - DJ Relaxium, резидент топовых клубов Южно-Сахалинска «Dive», «Epatage», «Счастье прожект», «Holiday», «Duke», «Lounge8», «Opium». Диджей с уникальной техникой подачи музыкального материала. Умеет своими энергичными треками завести толпу на танцполе.

Сам делает ремиксы на музыкальные треки российских и зарубежных исполнителей. Постоянно совершенствуется и развивается. На данный момент DJ Relaxium один из лучших диджеев города, которые играют R&B.

* DJ Relaxium / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

Мы гарантируем Вам ночь ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позитивного настроения и атмосферу лучших времен ночного клуба

«Счастье прожект»!

FC / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 06:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/