Продолжаем танцевать
Первые дни Нового года по традиции смешиваются в один сплошной праздник. Если есть еще здоровье и заряд нерастраченных эмоций - милости просим к нам в гости!
Не все запомнят эти долгие каникулы Нового года Огненного Петуха. Именно этому и посвятим первые дни года Огненного Петуха: простому созерцанию цикличности творящегося вокруг нас. А вокруг будет праздник, радость, суета, друзья, музыка, елки, игристое и мандарины!
С Новым годом, друзья!
Начало: 00.00
Dj's: Tima Turok, Milks.
Afterparty dj's: Coode Panda, Nick FC/DC
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444
1 января, воскресенье
00:00
2 января, понедельник
00:00
3 января, вторник
00:00
4 января, среда
00:00
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