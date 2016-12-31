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Продолжаем танцевать

Продолжаем танцевать

Первые дни Нового года по традиции смешиваются в один сплошной праздник. Если есть еще здоровье и заряд нерастраченных эмоций - милости просим к нам в гости!

Не все запомнят эти долгие каникулы Нового года Огненного Петуха. Именно этому и посвятим первые дни года Огненного Петуха: простому созерцанию цикличности творящегося вокруг нас. А вокруг будет праздник, радость, суета, друзья, музыка, елки, игристое и мандарины!

С Новым годом, друзья!

Начало: 00.00

Dj's: Tima Turok, Milks.

Afterparty dj's: Coode Panda, Nick FC/DC

Где и когда?
Non-Stop, арт-бар

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444

1 января, воскресенье
00:00
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2 января, понедельник
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3 января, вторник
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4 января, среда
00:00
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