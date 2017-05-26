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Первая городская дискотека 90-Х

Первая городская дискотека 90-Х

26 мая в Южно-Сахалинске на помпезной площадке Мега Палас Отеля пройдет главный ретромегадэнс города - "Первая городская дискотека 90-Х". Мы покажем вам яркое и совершенно новое шоу с участием любимых звезд безумных девяностых. Целый вечер в компании лучших друзей и знакомых наизусть песен, которые вернут нас на некоторое время в прошлое! 


Главным хэдлайнерами "Первой городской дискотеки 90-Х" станет легендарная драйвовая русская исполнительница, под песни которой мы переживали взлеты и падения первой любви и первой дружбы - "Акула", а также крутейший рэпер из 90-х, исполнитель великих хитов нашего детства, как: Вечеринка у Децла дома, Лигалайз, Мои слёзы, Письмо - "Децл". 

Многие молодые слушатели являлись ярыми поклонниками этих артистов, старающимися не пропустить ни одного альбома или концерта музыкантов. Надо отметить, что и сегодня многие люди с удовольствием слушают давно полюбившиеся и хитовые композиции этих ребят, ностальгируя о временах своей беззаботной юности. 

И так, 26 мая мы наденем лосины и малиновые пиджаки, нацепим клипсы и достанем с антресолей барсетки, поставим челки и отроем коллекцию вкладышей. В общем - увидимся в конце этой весны на "Первой городской дискотеке 90-Х"! 

Strelkapro.com 
vk.com/pg_discoteka90

Line Up: 
Акула | (Москва). 
Децл | (Москва). 

+ Ведущий этого громкого события: эпатажный ДИМА STAR; 
+ Ди-джеи с тематической музыкальной подборкой; 
+ Крутейший танцевальный коллектив: DefRush; 
+ Официальное AFTERPARTY И БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД в ночной клуб DUKE 

Начало – 21:00 


Любая информация: 25-45-67, 60-82-92 
Резерв VIP-позиций: 26-42-22 

Билеты: 
1) При покупке до 28 апреля: 800 RUB. (внимание, кол-во ограниченно - 200шт.); 
2) При покупке до 12 мая: 1100 RUB. (внимание, кол-во ограниченно - 200шт.); 
3) При покупке до 25 мая: 1400 RUB. (внимание, кол-во ограниченно - 200шт.); 
4) 26 мая, в день мероприятия: 2000 RUB. 

— Backstage zone (VIP): 2500 руб. 
Стафф-зона, место, где располагаются все артисты, операторы, фотографы и другие деятели фестиваля, общими позициями и отдельным баром без очередей. В стоимость билета в данную зону также входят бесплатные напитки в ограниченном количестве. 
("Backstage zone" билетов - 50 шт. Билеты в "Backstage zone" через: vk.com/evgen_kovrizhkin) 

Face Control! 
Age Control!

Где и когда?
Мега Палас Отель

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 450450, 450451

26 мая, пятница
21:00
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