Провожаем старый год

Бар "Нон-Стоп" предлагает южносахалинцам и гостям города проводить уходящий 2016 год. А как говорится, как старый год проводишь, так и встретишь новый!

Этот год был для каждого очень разный. Но мы верим, что удачи и добра в нем было больше, чем плохого. И мы надеемся, что следующий год будет обязательно лучше!

Ну а пока до следующего года остается еще денек, предлагаем проводить старый год. Проводить достойно и грандиозно!

Всех с наступающим! Увидимся!

Начало: 00.00

Dj's: Tima Turok, Milks.

Afterparty dj's: Coode Panda, Nick FC/DC