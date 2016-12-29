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Провожаем старый год

Провожаем старый год

Бар "Нон-Стоп" предлагает южносахалинцам и гостям города проводить уходящий 2016 год. А как говорится, как старый год проводишь, так и встретишь новый!

Этот год был для каждого очень разный. Но мы верим, что удачи и добра в нем было больше, чем плохого. И мы надеемся, что следующий год будет обязательно лучше!

Ну а пока до следующего года остается еще денек, предлагаем проводить старый год. Проводить достойно и грандиозно!

Всех с наступающим! Увидимся!

Начало: 00.00

Dj's: Tima Turok, Milks.

Afterparty dj's: Coode Panda, Nick FC/DC

Где и когда?
Non-Stop, арт-бар

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444

30 декабря, пятница
00:00
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