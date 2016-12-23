"Нон-Стопу" - 5 лет!
"Нон-Стопу" - 5 лет!
/Bar-B-Day party/
Бару "Нон-Стоп" исполняется пять лет! Намечается грандиозный сабантуй по этому поводу. Всем гостям в честь юбилея - скидка 20 % на все меню и бар, а также приятный комплимент с 19.00 до 01.00!
Вот и пролетели незаметно пять лет со дня открытия бара "Нон-Стоп"! Сколько утекло воды и прочих горячительных жидкостей - и не счесть! Сколько музыки переслушано - и не вспомнить! Сколько танцев перетанцовано - и не повторить! Да и не нужно - нам всего лишь пять лет. Будем просто праздновать!
Начало: 21.00
Dj's: Tima Turok, Milks.
Afterparty dj's: Code Panda, Nick
Вход: свободный FC/DC
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444
23 декабря, пятница
21:00
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