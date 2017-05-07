Ночь Победы! Pre-Party!
9 мая - большой праздник, но мы начинаем отмечать его уже сегодня!
Почувствуйте себя частью этого праздника вместе с нами!
Отличное настроение, изысканная кухня, обновлённый ассортимент напитков, ароматный дым, море позитива, современная танцевальная музыка и ваши лучшие любимые хиты, обворожительные танцовщицы, жаркая атмосфера всеобщего веселья, приветливый персонал и яркий танцпол с новыми модными световыми решениями!
Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:
* DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
* Sexy - Go-Go - show!
* #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
* Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
* Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + / DC
Вход 300 рублей
Девушкам всю ночь: бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525