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Ночь Победы! Pre-Party!

Ночь Победы! Pre-Party!

9 мая - большой праздник, но мы начинаем отмечать его уже сегодня!

Почувствуйте себя частью этого праздника вместе с нами!

Отличное настроение, изысканная кухня, обновлённый ассортимент напитков, ароматный дым, море позитива, современная танцевальная музыка и ваши лучшие любимые хиты, обворожительные танцовщицы, жаркая атмосфера всеобщего веселья, приветливый персонал и яркий танцпол с новыми модными световыми решениями!

Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:

* DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

* Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

* Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC  21 +  / DC
Вход 300 рублей
Девушкам всю  ночь: бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв  столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

7 мая, воскресенье
22:00
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