НОЧЬ ХИТОВ!
В эту субботу Вас ждёт очередная яркая и весёлая ночь хитов!
Специально для Вас мы подготовили эксклюзивное клубное шоу!
Взрывной коктейль позитивной энергии и драйва!
Каждый сможет окунуться в атмосферу замечательной и только популярной музыки!
DJ + MC – это классический дуэт любого ночного клуба!
Dj Pasha Zorin & MC Bulatov -
это самые актуальные клубные хиты в живом исполнении,
зажигательные конкурсы, отличное настроение и жаркие танцы до самого утра!
* / DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
* Sexy - Go-Go - show!
* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
#НеСпимТусим в #DukeClub
#DukeClubShow
FC / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 06:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525