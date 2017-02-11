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НОЧЬ ХИТОВ!

НОЧЬ ХИТОВ!

В эту субботу Вас ждёт очередная яркая и весёлая ночь хитов!

Специально для Вас мы подготовили эксклюзивное клубное шоу!

Взрывной коктейль позитивной энергии и драйва!

Каждый сможет окунуться в атмосферу замечательной и только популярной музыки!

DJ + MC – это классический дуэт любого ночного клуба!

Dj Pasha Zorin & MC Bulatov -

это самые актуальные клубные хиты в живом исполнении,

зажигательные конкурсы, отличное настроение и жаркие танцы до самого утра!

 

* / DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

 

#НеСпимТусим в #DukeClub

#DukeClubShow

 

FC / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 06:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

11 февраля, суббота
22:00
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