В эту субботу Вас ждёт очередная яркая и весёлая ночь хитов!

Специально для Вас мы подготовили эксклюзивное клубное шоу!

Взрывной коктейль позитивной энергии и драйва!

Каждый сможет окунуться в атмосферу замечательной и только популярной музыки!

DJ + MC – это классический дуэт любого ночного клуба!

Dj Pasha Zorin & MC Bulatov -

это самые актуальные клубные хиты в живом исполнении,

зажигательные конкурсы, отличное настроение и жаркие танцы до самого утра!

* / DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

#НеСпимТусим в #DukeClub

#DukeClubShow

FC / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 06:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/