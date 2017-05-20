MRDM Project / г. Владивосток

На календаре почти лето, на улице становится тепло, и значит в ночном клубе «Duke» этой ночью будет очень горячо!

В эту субботу Вас будет радовать единственный лайв-проект на Дальнем востоке, невероятным образом совмещающий диджей-сет в жанре House с манящими звуками саксофона.

Эти ребята в один такт заводят любой танцпол.

Каждое выступление MRDM Project уникально!

Только лучшие клубные хиты с завораживающим живым звучанием саксофона и неповторимая атмосфера, создаваемая во всём клубе!!!

Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:

* DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin /

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

* Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

* Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/