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MRDM Project / г. Владивосток

MRDM Project / г. Владивосток

На календаре почти лето, на улице становится тепло, и значит в ночном клубе «Duke» этой ночью будет очень горячо!

В эту субботу Вас будет радовать единственный лайв-проект на Дальнем востоке, невероятным образом совмещающий диджей-сет в жанре House с манящими звуками саксофона.

Эти ребята в один такт заводят любой танцпол.

Каждое выступление MRDM Project уникально!

Только лучшие клубные хиты с завораживающим живым звучанием саксофона и неповторимая атмосфера, создаваемая во всём клубе!!!

Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:

* DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin /

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

* Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

* Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

20 мая, суббота
22:00
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