MRDM Project / г. Владивосток
На календаре почти лето, на улице становится тепло, и значит в ночном клубе «Duke» этой ночью будет очень горячо!
В эту субботу Вас будет радовать единственный лайв-проект на Дальнем востоке, невероятным образом совмещающий диджей-сет в жанре House с манящими звуками саксофона.
Эти ребята в один такт заводят любой танцпол.
Каждое выступление MRDM Project уникально!
Только лучшие клубные хиты с завораживающим живым звучанием саксофона и неповторимая атмосфера, создаваемая во всём клубе!!!
Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:
* DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin /
* Sexy - Go-Go - show!
* #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
* Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
* Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525