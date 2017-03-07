Международный Женский День!

Ночной клуб «Duke» поздравляет всех милых дам с наступающим праздником весны 8 марта!!!

Желаем всегда быть молодыми и красивыми, как весна, расцветать, как весенние цветы, и радовать всех окружающих своей красотой.

Девушки, просыпайтесь и действуйте! Пришло ваше время!

Эту ночь мы целиком и полностью посвящаем всему самому прекрасному и красивому в мире: девушки, любовь, весна! Будем чествовать невероятное умение девушек совмещать в себе фривольность и преданность, спокойствие и безумие, решительность и утонченность. Все девушки - одинаково красивые и бесконечно разные.

Но всех объединяет бескрайняя женская мудрость и космическая способность любить.

Наши резиденты будут радовать Вас музыкой с глубоким атмосферным звучанием:

* / DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: Девушкам 300 рублей / Мужчинам 500 рублей

After – party с 05:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/