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Loona night

Loona night

Loona night - это качественная музыка от наших резидентов, это мощная энергетика и драйв Главного Танцпола Острова, это ваши чувства и эмоции! Loona night - это Территория Вашего Музыкального Настроения!


30 апреля вход свободный!

Вам стало интересно? Звони 272-050

Local support:

Dj Miar
Dj Sasha Markow
Dj Callypso

В пятницу и субботу на малом танцполе R&B music! У нас много нового и интересного!

@loona_club #LoonaClub #ГлавныйТанцполОстрова #ТерриторияВашегоМузыкальногоНастроения #ЛунаЛюбитТебя

Где и когда?
Loona, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050

28 апреля, пятница
22:00
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29 апреля, суббота
22:00
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30 апреля, воскресенье
22:00
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