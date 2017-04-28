Loona night
Loona night - это качественная музыка от наших резидентов, это мощная энергетика и драйв Главного Танцпола Острова, это ваши чувства и эмоции! Loona night - это Территория Вашего Музыкального Настроения!
30 апреля вход свободный!
Вам стало интересно? Звони 272-050
Local support:
Dj Miar
Dj Sasha Markow
Dj Callypso
В пятницу и субботу на малом танцполе R&B music! У нас много нового и интересного!
@loona_club #LoonaClub #ГлавныйТанцполОстрова #ТерриторияВашегоМузыкальногоНастроения #ЛунаЛюбитТебя
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050
28 апреля, пятница
22:00
29 апреля, суббота
22:00
30 апреля, воскресенье
22:00
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