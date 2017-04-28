Loona night - это качественная музыка от наших резидентов, это мощная энергетика и драйв Главного Танцпола Острова, это ваши чувства и эмоции! Loona night - это Территория Вашего Музыкального Настроения!



30 апреля вход свободный!



Вам стало интересно? Звони 272-050



Local support:



Dj Miar

Dj Sasha Markow

Dj Callypso



В пятницу и субботу на малом танцполе R&B music! У нас много нового и интересного!



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