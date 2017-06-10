ЛЕТНИЕ НОЧИ! #DUKECLUBSHOW
Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.
В эту субботу Вас ждёт очередная яркая и весёлая ночь хитов!
Специально для Вас мы подготовили эксклюзивное клубное шоу!
Взрывной коктейль позитивной энергии и драйва!
Каждый сможет окунуться в атмосферу замечательной и только популярной музыки!
DJ + MC – это классический дуэт любого ночного клуба!
Dj Pasha Zorin & MC Bulatov - это самые актуальные клубные хиты в живом исполнении, зажигательные конкурсы, отличное настроение и жаркие танцы до самого утра!
· DJ Baikov / DJ Happy – K / Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
Праздник продолжается в #DukeClub #НЕспимТУСИМ
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 05:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525