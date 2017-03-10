Ladies night

Отмечаем самый главный женский праздник 8 марта вместе с нами!

Эту первую весеннюю пятницу мы посвящаем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!

Вы будете блистать на танцполе, танцевать, не жалея шпилек,

и получать море удовольствия от горячительных напитков, ароматных кальянов и отдыха в любимом клубе.

Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются!

* DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 05:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/