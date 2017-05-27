Ladies Night: Ночь брюнеток
Этой субботней ночью в России наступает неофициальный праздник всех темноволосых девушек и женщин!
Нужно отметить, что День Блондинок стал весьма популярным праздником в последние годы, и чтобы брюнетки не чувствовали себя «обделёнными», был установлен этот праздник!
Ночной клуб «Duke» посвящает эту ночь всем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!!!
Вы будете блистать на танцполе, танцевать, не жалея шпилек, и получать море удовольствия от горячительных напитков, ароматных кальянов и отдыха в любимом клубе.
Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:
* DJ Baikov / DJ Happy – DJ Tony Hardy
* Sexy - Go-Go - show!
* #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
* Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
* Вручение Ladies Cards
* Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525