Ladies Night: Ночь брюнеток

Этой субботней ночью в России наступает неофициальный праздник всех темноволосых девушек и женщин!

Нужно отметить, что День Блондинок стал весьма популярным праздником в последние годы, и чтобы брюнетки не чувствовали себя «обделёнными», был установлен этот праздник!

Ночной клуб «Duke» посвящает эту ночь всем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!!!

Вы будете блистать на танцполе, танцевать, не жалея шпилек, и получать море удовольствия от горячительных напитков, ароматных кальянов и отдыха в любимом клубе.

Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:

* DJ Baikov / DJ Happy – DJ Tony Hardy

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

* Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

* Вручение Ladies Cards

* Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/