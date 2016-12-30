Happy New Year @ Duke Night Club

Встречаем Новый 2017 год в ночном клубе “Duke” -

ЯРКО! ВОЛШЕБНО! НЕЗАБЫВАЕМО! ПОТРЯСАЮЩЕ!

Ночь с 31 декабря на 1 января - одна из самых горячих и продолжительных в году!

Пусть она станет для Вас по – настоящему волшебной и необыкновенной, роскошной и шикарной!

До самого утра вместе с Вами:

* Искрометный юмор и гарантированное веселье от Никиты и Дюши / Comedy Dj Show / Moscow

* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

* Необычное оформление и сказочные фото-зоны

* Жаркие конкурсы и танцевальные номера от сексуального Деда Мороза из самой Нигерии, а также самых красивых снегурочек нашего города!

* DJ Дюша / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go & African Boy – show!

* Сумасшедшие танцы до самого утра, безумное настроение, оригинальные коктейли, яркие фотографии и много другое!

В Новогоднюю ночь принято дарить подарки! И мы проведем беспроигрышную лотерею абсолютно для всех!

Вход: 1000 рублей

Start: 01:00

After-party с 6:00 - 500 рублей

FC / DC

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/