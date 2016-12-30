Happy New Year @ Duke Night Club
Встречаем Новый 2017 год в ночном клубе “Duke” -
ЯРКО! ВОЛШЕБНО! НЕЗАБЫВАЕМО! ПОТРЯСАЮЩЕ!
Ночь с 31 декабря на 1 января - одна из самых горячих и продолжительных в году!
Пусть она станет для Вас по – настоящему волшебной и необыкновенной, роскошной и шикарной!
До самого утра вместе с Вами:
* Искрометный юмор и гарантированное веселье от Никиты и Дюши / Comedy Dj Show / Moscow
* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
* Необычное оформление и сказочные фото-зоны
* Жаркие конкурсы и танцевальные номера от сексуального Деда Мороза из самой Нигерии, а также самых красивых снегурочек нашего города!
* DJ Дюша / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
* Sexy - Go-Go & African Boy – show!
* Сумасшедшие танцы до самого утра, безумное настроение, оригинальные коктейли, яркие фотографии и много другое!
В Новогоднюю ночь принято дарить подарки! И мы проведем беспроигрышную лотерею абсолютно для всех!
Вход: 1000 рублей
Start: 01:00
After-party с 6:00 - 500 рублей
FC / DC
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525