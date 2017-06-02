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Happy BirthDay, DJ Pasha Zorin!

Happy BirthDay, DJ Pasha Zorin!

Итак, друзья в эту пятницу мы открываем вместе с вами Летний Сезон!

Ночи становятся короче. Напитки холоднее. Музыка громче.

И эта первая летняя ночь будет действительно жаркой!

Мы поздравляем нашего любимого, прекрасного и талантливого резидента DJ Pasha Zorin с Днём Рождения!

#ПашаСталСтарше

Не стесняемся и приходим с подарками!

Встречаем это лето нереальной тусовкой!

 

Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:

· Special guest DJ Sandra / Audio Girls / Moscow

· DJ Baikov / DJ Happy – K / MC Bulatov

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

 

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

2 июня, пятница
22:00
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