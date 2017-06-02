Happy BirthDay, DJ Pasha Zorin!
Итак, друзья в эту пятницу мы открываем вместе с вами Летний Сезон!
Ночи становятся короче. Напитки холоднее. Музыка громче.
И эта первая летняя ночь будет действительно жаркой!
Мы поздравляем нашего любимого, прекрасного и талантливого резидента DJ Pasha Zorin с Днём Рождения!
#ПашаСталСтарше
Не стесняемся и приходим с подарками!
Встречаем это лето нереальной тусовкой!
Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:
· Special guest DJ Sandra / Audio Girls / Moscow
· DJ Baikov / DJ Happy – K / MC Bulatov
· Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525