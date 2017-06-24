DMC ROMANOV / MOSCOW

С днём молодёжи, дорогие друзья!

В эту субботу вас поздравляет DMC ROMANOV - известный московский шоумен.

Экс резидент LONDON club, FUNKY MAMA, а так же частый гость таких клубов, как: ICON (ex. RАЙ), BARBADOS, Matreshka Bar, Lookin Rooms, Zona, Moska bar и др.

Резидент крупнейшего рекорд-лейбла «Студия СОЮЗ», эксклюзивный ведущий портала PARTY VISION, сотрудничает с музыкальным лейблом THE REAL BUSTERS.

Автор и исполнитель более десятка песен. Постоянный участник легендарных сборников «СОЮЗ», «Танцевальный Рай», «Новая Волна» вместе с другими популярными артистами: Иван Дорн, Нюша, Дима Билан, Руки Вверх, Дискотека Авария, DJ SMASH и др.

DMC ROMANOV обладает шикарным голосом, исключительным чувством юмора и презентабельной внешностью.

Никто не останется равнодушным, ведь #РОМАНОВВДЕЛЕ!

Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:

· DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/