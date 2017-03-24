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Dj Tima Turok

Dj Tima Turok

Ночной клуб "Aura²" продолжает набирать обороты ночного движения. В этот уикэнд главным гостем нашей тусовки станет Tima Turok.

Один из самых долгоиграющих диск жокеев Южно-Сахалинска, Tima Turok прошел долгий путь музыкального становления, воспитал не одно поколение клаберов и воспел в своих ночных сэтах ни один хит. Его музыкальные предпочтения - это смесь треков различных стилей, от андеграунда до коммерции, от современности до ретроспективы. И самый главный принцип: "На танцполе не должно быть скучно!"

Поддержать атмосферу на этом празднике ночи помогут артисты из танцевального фрик-шоу "DEVILSSS" Show (Москва), которые уже успели проявить себя на открытии клуба в прошлые выходные.

Увидимся, друзья!

Старт: 23:00

Вход: для мужчин - 1000, для девушек - бесплатно

Dj's: Tima Turok, Nick, Code Panda

Адрес: ул.Детская 1-б

Телефон: 40-40-17

FC | DC

 
 

 

Где и когда?
AURA

24 марта, пятница
23:00
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25 марта, суббота
23:00
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