Dj Tima Turok

Один из самых долгоиграющих диск жокеев Южно-Сахалинска, Tima Turok прошел долгий путь музыкального становления, воспитал не одно поколение клаберов и воспел в своих ночных сэтах ни один хит. Его музыкальные предпочтения - это смесь треков различных стилей, от андеграунда до коммерции, от современности до ретроспективы. И самый главный принцип: "На танцполе не должно быть скучно!"