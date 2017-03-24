Dj Tima Turok
Ночной клуб "Aura²" продолжает набирать обороты ночного движения. В этот уикэнд главным гостем нашей тусовки станет Tima Turok.
Один из самых долгоиграющих диск жокеев Южно-Сахалинска, Tima Turok прошел долгий путь музыкального становления, воспитал не одно поколение клаберов и воспел в своих ночных сэтах ни один хит. Его музыкальные предпочтения - это смесь треков различных стилей, от андеграунда до коммерции, от современности до ретроспективы. И самый главный принцип: "На танцполе не должно быть скучно!"
Поддержать атмосферу на этом празднике ночи помогут артисты из танцевального фрик-шоу "DEVILSSS" Show (Москва), которые уже успели проявить себя на открытии клуба в прошлые выходные.
Увидимся, друзья!
Старт: 23:00
Вход: для мужчин - 1000, для девушек - бесплатно
Dj's: Tima Turok, Nick, Code Panda
Адрес: ул.Детская 1-б
Телефон: 40-40-17
FC | DC